這間義匠義式湯麵相當獨特，除了可以享受義大利麵外，就連湯頭也能夠品嚐，全台首創的義大利麵，配上超過15道工序層次堆疊的義式湯麵，可是吸引了不少老饕的喜愛，現在已有12間連鎖門市，可以選擇距離自己最近的門市，這次來到義匠義式湯麵-桃園南平店，沒想到平日用餐時間人潮不少，建議可以事先預約訂位

菜單有奶油白醬、奶油青醬、蕃茄紅醬以及創意醬汁、飲品、甜點等，價位落在$49~$309之間，相當平易近人，如果你是個熱愛喝湯的湯控，非常推薦來到這裡嚐嚐唷！！

義匠義式湯麵-桃園南平店 在哪？

義匠義式湯麵-桃園南平店位於藝文特區新埔七街，這附近美食林立競爭相當激烈，不過義匠義式湯麵的生意也不遑多讓，開車的話可以停放在隔壁同安街的馳特收費停車場，走路過來2分鐘路程，距離藝文特區走路也大約3分鐘左右，吃飽到藝文廣場走走逛逛消化一下也很不錯，門口黑白色系裝潢簡約俐落，清新的設計讓人覺得舒服～

店內空間

店內空間延續了黑白風格的簡約設計，清爽的牆面掛著幽默風趣的畫作，多了一分俏皮活潑感，店內每個角落佈置相當用心，桌椅不少，桌與桌之間有著距離感不會太緊迫，大約可以容納30人左右，建議大家可以事先預約定位，或者是選擇一開店或離峰時間來唷！！

平日午餐用餐到一半座位幾乎都快坐滿，生意真的是相當不錯～

菜單MENU

菜單有奶油白醬、奶油青醬、蕃茄紅醬以及創意醬汁等，價位落在$179~$309之間，加價也能升級為套餐，套餐選擇有飲料、甜點，也能夠加購風味小品唷！！店內有附兒童座椅、兒童餐具，帶小小孩來也不用擔心～

店內不收取服務費，有需要餐具、水杯、調味料等等都可以自由取用唷！！

餐點

川辣海陸總匯義式湯麵

一上桌這份量真的是不小啊！！裏面的用料毫不馬乎，相當真材實料，海陸總匯裡頭有鮮蝦、蛤蠣、多利魚、旗魚丸、雞胸肉、季節蔬菜等，喜歡帶點辣感的非常推薦這道，使用中藥湯底搭配上花椒麻辣的香氣，混合上白醬後口感麻辣而溫和，也可以依照個人喜好調整辣度，整體湯頭鮮美帶點麻辣還有白醬的奶香，順口好喝又不嗆辣，麵條使用天使細麵，能夠吸附湯汁讓麵體更加美味，不過建議上桌要趕緊吃，不然很容易變軟唷！！想吃硬一點的麵條也可以點餐前事先告知～

奶油青醬綜合海鮮義式湯麵

青醬控非常推薦這道，奶香十足又有著青醬的清新香氣，裡面含有鮮蝦、蛤蠣、多利魚、旗魚丸、貝殼麵等等，蝦子就多達5隻，熱愛海鮮肯定會喜歡，青醬湯頭喝起來還帶有鮮味，貝殼麵則是多了不同的口感，整體口感相當有層次

墨魚汁海膽海鮮義式湯麵

墨魚湯麵給人的印象是會吃了一嘴的黑，不過這款墨魚湯麵不會唷！！店家自製調配的威尼斯海鮮香料、紅醬搭配墨魚汁，口感濃郁醇厚，有著海鮮的鮮味，裡面還加入了海膽魚卵增添鮮度與口感，裡面配料有鮮蝦、蛤蠣、旗魚丸、貝殼麵、多利魚、洋蔥等等，用料相當豐富，建議可以點上微辣讓整體香氣更突出唷！！

金沙醬甜玉米

個人超喜歡這款金沙甜玉米，上頭滿意的金沙醬裹上玉米粒，鹹香十足又有玉米的甜味，相當好吃

胡麻洋蔥燻鮭

特製胡麻醬淋在洋蔥、燻鮭、苜蓿芽上，整體吃起來清爽解膩

世界好吃焦糖奶酪

這奶酪真的相當不錯，口感滑嫩像豆腐一樣，上層淋著焦糖，濃郁的焦糖漿搭配滑順的奶酪相當好吃，不過口感偏甜一些，甜度再降低一些我會更愛

純粹鮮奶布丁

焦糖布丁相當推薦，布丁滑嫩滑嫩，有著焦糖的甜味，略帶苦味，不會過於甜膩～

純粹奶茶/純粹紅茶

奶茶紅茶部分中規中矩，不過茶香清爽不澀口，帶點微甜的口感，喝起來順口不膩～

冰釀楊桃野莓飲/冰釀洛神酸梅飲

最推的就是這兩款飲品，楊桃野莓有著酸甜的果香，不會過於甜膩，酸甜又解膩，洛神酸梅則喝起來順口又回甘，都相當清爽解膩～

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