近期新開了超夯的豚嶼拉麵，店面裝潢走日系文青風格，不說還以為是間咖啡廳，店內空間不大，只有9個座位，以24小時熬煮的豚骨湯底為主，叉燒厚實肥瘦比例恰到好處，相當軟嫩又入味，僅有四種口味的拉麵，依舊吸引不少饕客前來，冰花煎餃也是熱門品項，餐點現點現做需要耐心等待，建議一開店就來才不會等太久唷！！

豚嶼拉麵 在哪？

豚嶼拉麵位於同安街鄰近大興西路一段的遠東風華大樓一樓，在同安肉圓的對面，斜對面是壽司王，開車可以停放在台灣聯通停車場-桃園同安場、Times 桃園同安街停車場或全方位停車場同安二站，走路大約2~3分鐘左右，機車可以停放在店前～

門口裝潢有著日式文青風格，有著各種日式裝飾點綴，日式燈籠招牌超級可愛，不說還以為是咖啡廳～

現場候位叫號

現場以自行劃單叫號為主，人數到齊才會叫號入內，所以建議一起來的朋友們準時些嚕！！店內空間不大，只有兩個人經營，餐點現點現做，所以不想等待的話建議開店前就來，才不會等候太久

店內空間

店內是以半開放式的L型吧台為主，整個空間只有9個座位，座位真的不多～

座位後方牆上有掛勾可以掛上衣物，相當貼心的設計

吧台可以看到師傅料理食材，店內只有老闆夫妻二人，一人在內場、一人在外場各司其職～

餐具水杯調味料自取

檯上備有冰水、調味料、餐具等，最貼心的是還有橡皮圈，可以讓長髮的女孩先綁起來，方便享用美食

菜單MENU

菜單有四種口味的拉麵，均一價$250，可以選擇麵的軟硬度、湯頭的鹹淡度，一旁如有不吃的配料，也可以畫叉，單點有叉燒飯、燒餃子，有興趣可以嚐鮮唷！！劃完單到櫃檯點餐結帳即可，想要飲品直接到櫃台說就可以了，12歲以上低消是一碗拉麵唷！！

免費續麵

這裡提供免費續麵服務，有需要可以將替玉達摩放在檯子上，師傅就知道你要加麵啦！！可以加半球或一球～

餐點

煮干豚骨醬油拉麵

煮干豚骨醬油拉麵口味會重一些，喜歡重口味可以試試，湯頭我選擇正常的鹹度，不過因為平常我沒吃這麼鹹，所以對我來說還是有點鹹，如果跟我一樣建議點淡就好，麵條我選擇硬，麵條吸附湯頭整體香Q好吃，口感Q彈，個人滿喜歡的，裡面的配料有叉燒肉、溏心蛋、筍乾、海苔、木耳、洋蔥、水蓮，叉燒肉經過炙燒帶點香氣，口感相當軟嫩入味，一層肥肉一層瘦肉，不過整體吃起來不肥膩，水蓮則相當脆口，溏心蛋超級入味，整體吃下來挺有飽足感的

原味豚骨拉麵

原味豚骨拉麵個人最愛，配料部分都一樣，豚骨湯頭濃郁醇厚，選擇也是正常的鹹度，不過比煮干清爽甘甜許多唷！！

冰花燒餃子

這冰花真的是超美的啦！！不過這道需要點時間，趕時間就不建議點這道嚕！！一夾就可以聽到冰花酥脆的聲音，外層酥香脆口，沾上特製醬油就很好吃，建議熱熱吃唷！！

分享給大家

店家/景點資訊

交通資訊

延伸閱讀