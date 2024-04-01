奇幻動物森林 樋口裕子展 可愛怪奇的細膩創作，獨特魅力令人著迷

日本超人氣藝術家 樋口裕子 ，推出奇幻森林展，台灣海外首站，集結日本巡迴展近千百件豐富展品一次欣賞。可愛怪奇又細膩的畫作，創作出來的角色都非常有記憶點，以溫柔細緻的筆觸、復古的色彩運用與充滿想像力的表現風格，帶領我們進入奇幻的異想世界。這是一個非常有誠意且具創意的展覽，台北場只到4/7，大家趕快把握時間去參觀！

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奇幻動物森林 樋口裕子展 中正紀念堂

從2023年末到2024年四月，差不多的時間在中正紀念堂有兩個特展，其一為「THE 哆啦A夢展 台北 2023」，其二就是 奇幻動物森林 樋口裕子展 。

奇幻動物森林 樋口裕子展 展覽資訊

展覽名稱： 奇幻動物森林 樋口裕子展

展覽期間：2023/12/30(六) -2024/4/7(日)

開放時間：週一至週日10：00-18：00（17:30停止售票及入場）

展覽地點：中正紀念堂 2、3展廳（台北市中正區中山南路21號）

這次 奇幻動物森林 樋口裕子展 的作品相當多，整個展覽作品配置到兩個廳，整體的規劃相當地完整。

奇幻動物森林 樋口裕子展 大型特展首次來台

日本到全世界挑動人心的超人氣畫家樋口裕子（HIGUCHI YUKO）大型特展首次來台，展區集結近1000件精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿、與樋口裕子長年合作的布偶藝術家今井昌代所創作精緻生動的毛氈玩偶以及台灣限定拍照場景，以溫柔細緻的筆觸、復古的色彩運用與充滿想像力的表現風格，帶領我們進入奇幻的異想世界。

樋口裕子展全新展覽主題，打造專屬台灣站特有的奇幻動物森林

這10位貓頭八爪腳就是樋口裕子創作出來的「GUSTAVE君」，每位身上還有編號喔！

樋口裕子老師是畫家、藝術家。以東京為中心，持續舉辦創作活動。作品常以貓咪、鳥類、蘑菇等動植物作為主題，現實與幻想交錯而成的繪畫呈現，創作出樋口裕子獨有的世界觀。曾出版繪本「貓咪」系列、「小情書」、「GUSTAVE君」及畫集「樋口裕子畫集 CISRCUS」、「BABEL Higuchi Yuko Artworks」等數本經典著作，也吸引了多個知名品牌邀請合作，其中以2018年開始的GUCCI聯名系列受到許多人關注，近年則大量投入電影海報的作品創作。

奇幻動物森林 樋口裕子展 為台灣站特別繪製的新作品

以全新展覽主題「奇幻動物森林」，樋口裕子老師特別為台灣繪製了新的主視覺與台灣限定票圖，主視覺更是融入了在台灣特有氣候下所生長的植物、台灣人的性格、台灣傳統花卉圖案等對台灣的印象，而老師筆下這些經典的動物角色們以「換上可愛的衣服，準備出發去台灣！」的意象呈現於台灣站限定票券設計中。

奇幻動物森林 樋口裕子展 拍照規範

展覽規定很簡單，大家請遵守。因此本篇照片都是以手機拍攝。

接著就讓我們一起進入奇幻動物森林裡去探險吧！

雖然森林入口帶點怪奇詭異的氣息，但展覽廳裡卻設置出鮮豔色澤，令人掉入童話般的情境裡。

展覽的作品一幅幅裝在畫框裡，背景是森林的綠，上下包覆著各種鮮麗的花朵。

這兩幅上寫著樋口裕子的日文拼音，足見動物畫作是這次展覽的重點作品。

貓頭章魚腳的GUSTAVE君及無辜的小狗，是可愛系列的代表。

而這個單眼的生物則是怪奇的代表作。

以下半身為八爪腳的貓咪為主體，環繞著長著翅膀的兔子、有美人魚尾巴與天使翅膀的貓咪、有眼睛的植物以及更多爬蟲類、不知名生物等，乍看之下似乎詭譎怪異，卻又透露著超現實的樂趣；而六張票圖則與主視覺復古的色調不同，樋口裕子解釋：「我畫的是經常出現在我的繪本、作品中的孩子們，和熟悉的動物們。而通常只在日本的他們和她們，這次穿上可愛的衣服，並說著『來吧！我要去臺灣了！』」彷彿能從樋口裕子所繪製的新圖中，看出創作者對於這次移展台灣感到相當新鮮與期待呢！

這次展出的作品真的很多，只能放一些艾方妮自己喜歡的畫作給大家參考，其他就等大家一起買票去觀賞。

與各大品牌的夢幻聯名合作

寶可夢人氣角色「伊布」、白泉社《MOE》雜誌封面、日本Holbein好賓水彩⋯等知名品牌的聯名合作；《風之谷》等知名電影的海報再創作，將充滿想像力的手繪圖像，延伸至商品、海報及書籍封面設計，展現更多不同風貌的作品。

奇幻動物森林 樋口裕子展 驚奇富含趣味感的立體陳列

畫筆下的圖像躍出平面，變成這些立體娃娃。

展場更是包含木雕迷你書、日式掛軸與屏風等各式各樣的立體展示物，透過多種質感呈現感受每個作品的不同之處。

進到這個展間，彷彿走入了劇場。

美麗的燈飾搭配人體模型，既是燈具也是展示藝術品。

將畫作躍然於衣服上，是不是充滿了戲劇性？

GUSTAVE君與鱷魚教頭，本來是一幅畫。

將畫作繪於整面牆上時，更可見十位不同的GUSTAVE君，表情也不盡相同，好有趣！

奇幻動物森林 樋口裕子展 著作原畫手稿

這區玻璃櫃裡展示的是， 至今曾發行製作的知名著作原畫手稿，從故事主題介紹到內頁圖文設計，逐一完整呈現，深入欣賞樋口裕子老師多年創作生涯中經典作品。有描繪貓咪玩偶與動物們之間交流的「貓咪系列」、精緻小巧更富含豐沛情感的圖文集《小情書》、頑皮惹人愛的奇妙角色物語《GUSTAVE君》⋯等。

要完整保有手稿是件多不容易的事，這些卻都遠赴重洋，有規劃性的展出。完整呈現經典著作的創作歷程與細節，這一區很令人動容，更可見到樋口裕子老師溫暖細膩的一面。

奇幻動物森林 樋口裕子展 十二星座系列

這個系列其實跟一般我們見到的星座意象有所不同，多了華麗感，也有超乎一般的想像力。

這一區令艾方妮停留了約十分鐘之久，主要是右邊的螢幕上演示著，前方那幅畫作從無到有的縮時攝影，對於喜歡畫畫的人，這可以說是很棒的學習機會。整個過程簡直令人嘆為觀止。

另外菱形玻璃櫃中展示的是，與日本布偶藝術家今井昌代合作的毛氈玩偶，以毛氈纖維結構可緊密糾結的手工藝特性，在層層堆疊中巧妙還原樋口裕子作品繁華細膩的筆觸。

奇幻動物森林 樋口裕子展 電影海報區

之前觀賞到的作品無論怪奇或可愛，到了電影海報區，又是震懾人心的作品。

看完這些電影海報，更是對樋口裕子老師多元的畫作風格大為折服。

再來都是比人還高的畫作。

像這樣多元的設計元素，且充滿豐富想像的畫作，可以說是樋口裕子老師的特色。

奇幻動物森林 樋口裕子展 拍照打卡區

最後是令人期待的台灣站獨有拍照打卡區，精選繪本作品、角色，結合本次展覽「FOREST」主題，放大為與真實等高場景。

森林小屋。

多種生物融合的遊行或遷徙。

劇場上演的是什麼故事呢？

與人同高的角色們，都可以一起入鏡留念，也是對老師的一種敬意！

這幅作品的構圖、色彩都令人印象深刻。

作品放大後，更顯得老師細膩的手法。

粉桃色的貓少女，有著美麗的大眼睛，真的好好看！

最後這一區都是比人還大的畫作，更加令人流連忘返。

色彩繽紛，可愛又怪奇，令人越看越愛。

十位GUSTAVE君都有編號，腰帶及下半身都不一樣，可見對老師而言，每一GUSTAVE君都是不同意義的存在。

暗黑少女系列，帶來獨特衝突感的美學。

奇幻動物森林 樋口裕子展 必買週邊商品

看完展覽後，一定要逛週邊商品區，這次的週邊商品也是琳瑯滿目，令人目不瑕給。

舉凡筆記本、手帳等。

這頂安全帽，是我超想帶走的，配色及構圖都很有質感。

友人帶了四幅很有特色的畫回家，價格不貴很好入手。

最左側的提袋，正反兩面不同的圖案，也吸引友人幫它帶回家。

這個每人限購一本的限量簽名版畫本，裡頭精選了老師這次展出的部份作品，甚至還有一些細部教學，對於喜歡畫畫的朋友，是相當值得收藏的。

聽說這一套作畫工具及水彩，在美術系的學生裡相當受到歡迎！

奇幻動物森林 樋口裕子展 觀後心得

樋口裕子老師恐怖風格表現結合可愛怪奇圖樣，製造出屬於樋口風格的獨特反差感，處處可見詭異且謎樣的生物，彷彿到了另一個幻想世界，樋口裕子老師的作品不只有奇幻，更是散發出些微詭譎卻又迷人的美麗氣息。展出的作品很多，文章內的照片僅僅是一小部份，處處充滿了細節需要大家去發掘，整體是一個相當有誠意的展覽，就算不是美術相關科系的人，觀展過程中非常療癒心靈，推薦給大家！

展覽名稱： 奇幻動物森林 樋口裕子展

展覽期間：2023/12/30(六) -2024/4/7(日)

開放時間：週一至週日10：00-18：00（17:30停止售票及入場）

展覽地點：中正紀念堂 2、3展廳（台北市中正區中山南路21號）