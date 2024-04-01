新竹夜市美食推薦一條柴吉拿棒！現點現炸又香又脆的西班牙油條，7支只要50元賣完為止

新竹夜市美食推薦一條柴吉拿棒！新竹夜市裡便宜又好吃的美食小吃就這家啦！這間新開幕不久的一條柴吉拿棒，又香又脆、七支只要五十元，一整個就是銅板價！不買怎麼可以，喜歡吉拿棒的朋友不用再跑到竹北吃啦！

新竹夜市美食推薦一條柴吉拿棒！現點現炸又香又脆的西班牙油條，7支只要50元賣完為止

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西班牙油條由來｜吉拿棒由來

吉拿棒是西班牙的國民街頭小吃，據說是牧羊人們平時去山上可以方便食用的油炸點心，外型就像羊角，故名之。有人也稱之為西班牙油條，聽說是葡萄牙人到了中國，再帶回歐洲、一路留傳到西班牙的美食點心。

一條柴吉拿棒在哪裡

一條柴吉拿棒目前每周二、四在新竹後站夜市，還有週六的竹東夜市有擺攤，店名好有趣喔！忍不住想到周星馳電影鹿鼎記提到的「我愛一條柴」，哈哈哈！今天ㄚ綾綾是在逛新竹後站夜市時，發現這家的！附近就是新竹火車站、新竹大遠百跟巨城Big City百貨公司XD

LOGO越看越可愛～哈哈哈！



一條柴吉拿棒－菜單menu

一條柴吉拿棒是素食的唷！七支吉拿棒只賣$50元，實在太佛心啦！有原味白糖、巧克力、肉桂三種口味，重點是可以混搭耶！三種口味一次滿足啦！

現點現炸的吉拿棒，賣完就沒有啦！

老闆本人也蠻年輕的，是個幽默風趣的青年～

老闆每天現做麵糰，吉拿棒的長度完全靠老闆的經驗跟手感去拿捏，長度盡量都會一致。 話說年輕老闆幾乎天天換油，因此炸油看起來很乾淨耶！ 一條條下鍋油炸的畫面好療癒啊！ 每一條都炸至金黃酥脆的樣子，看了就想流口水＞＜還好等待的時間不長，差不多三到五分鐘就炸好囉！

一條柴吉拿棒－口味介紹

一條條吉拿棒被裝進袋子裡，迫不及待想要吃啊！ 金黃酥脆的外皮，內裡咬起來帶點嚼勁！果然一吃就愛上！建議大家可以放涼再吃，口感會比較Q彈喔！ 萬年不敗的白糖粉，甜不膩口，越吃越涮嘴！味道跟白糖粿蠻像的，但口感大不同～ 吉拿棒外層裹上滿滿肉桂粉，風味很獨特，喜歡肉桂氣味的朋友可以點來吃喔！

大人小孩都喜歡的巧克力粉，吃起來甜滋滋的！感覺好有罪惡感喔！老闆還會阻止我繼續買欸～哈哈哈！ 最近還有煉乳口味！一不小心失心瘋買了太多，隔天再來用氣炸鍋回烤看看，哈哈哈！在家週末追劇必備小點心！

新竹下午茶外送推薦 一條柴吉拿棒

平時如果想要叫外送的話，也可以提早預訂，雖然是新開幕沒多久，但已經有很多公司學校團體會叫外送訂購，訂購量大的話建議外送前一天訂購嘿！逛夜市隨時想衝的話，也可以到新竹後站夜市、竹東夜市找尋他們的蹤跡喔～

一條柴吉拿棒－店家資訊

一條柴吉拿棒

營業時間：每周二跟四在後站夜市，每週六在竹東夜市

訂購外送電話：0979-705158

地址：新竹後站夜市（新竹市東區南大路218巷16弄16號）

*營業時間、價格、菜單請依據店家公告為主

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