2024東京櫻花季即將登場，每年三月至四月，東京的櫻花盛放，營造出迷人的櫻花季節氛圍。在夜晚櫻花灑落下的淺淺粉色，在燈光的映襯下顯得格外婉約動人，而必去的東京賞櫻景點有哪些？最新2024東京櫻花季預測是哪時？Viki一次幫你整理好！包含東京櫻花滿開時間預測、櫻花景點等！Viki推薦必去6大賞櫻、夜櫻景點：芝公園、目黑川、上野恩賜公園、千鳥之淵、還有一個私房景點！

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2024東京賞櫻推薦行程









2024東京櫻花預測＆開花情報

日本最有公信力的櫻花預測機構為下面4個，目前2024東京櫻花預測已全數公布，快開始規劃東京自由行吧！

日本氣象株式會社 ：3/29開花、4/1 滿開 (詳細預測)



：3/29開花、4/1 滿開 (詳細預測) Weathernews ：3/31開花、4/4滿開 (詳細預測)



：3/31開花、4/4滿開 (詳細預測) Weathermap ：3/29開花、4/5滿開 (詳細預測)



：3/29開花、4/5滿開 (詳細預測) 日本氣象協會：3/29開花、4/4 滿開 (詳細預測)

東京賞櫻景點有哪些？

➊ 芝公園：同時欣賞櫻花和東京鐵塔的首選

位於東京塔附近的芝公園，是我非常推薦的賞櫻景點！公園裡的櫻花盛開，整個公園被粉色花海包圍，讓人陶醉其中。夜晚，芝公園會點亮櫻花樹，營造出浪漫溫馨的氛圍，野餐或漫步於櫻花林間實在太幸福了！而且意外的人不多，早上時段整個公園幾乎只有我一個人包場！

芝公園

・地點：東京都港区芝公園1～4丁目

・交通方式：都營三田線「芝公園」站徒步 3 分鐘，都營大江戸線・都營淺草線「大門」站徒步 10 分鐘

・2024櫻花時間預測：3月中旬～4月上旬

・官方網站：芝公園

➋ 目黑川：河川上的櫻花隧道（可賞夜櫻）

目黑川是東京最知名的賞櫻地點之一，被日本人票選為「絕對要去」的賞櫻景點！河岸長約 3.8 公里，大約有八百多棵櫻花樹，白天沿著目黑川散步岸邊滿滿的櫻花樹在陽光的照耀下顯得極為迷人，邊賞櫻邊逛街邊的風格小店和攤販，夜晚這裡更是一片浪漫的夢境。目黑川舉辦夜櫻祭，數以千計的櫻花樹會被特別點亮，成為夜晚賞櫻的絕佳選擇。可以在河畔漫步，欣賞夜櫻的美麗景致，感受春天的浪漫氛圍

目黑川

・地點：東京都目黒区大橋～下目黒

・交通方式：JR山手線「目黒」站徒步10分鐘，東急目黑線「不動前」站徒步 10 分鐘，東急東横線・Metro地鐵「中目黒」站徒步 2 分鐘

・2024賞櫻活動：「目黑川櫻花祭」2024年3月30日～2024年3月31日，更多詳情

・2024夜間點燈：更多詳情

➌ 上野恩賜公園：代表東京的櫻花祭典（可賞夜櫻）

歷史最悠久的上野公園從江戶時代就是相當有名的賞櫻勝地，公園內約有1,200棵櫻花樹，還有許多文化設施，如東京國立博物館等，是一個集賞櫻和文化遊覽於一身的好去處，夜晚公園裡的櫻花同樣美麗動人，可以在公園裡漫步，欣賞燈光下的櫻花盛開!

上野恩賜公園

・地點：東京都台東区上野公園5-20

・交通方式：JR山手線・Metro銀座線・Metro日比谷線「上野」站下車徒步 2 分鐘，京成本線「京成上野」站下車徒步 1 分鐘

・2024賞櫻活動：「第 75 回上野櫻花祭」2024年3月16日～2024年4月7日，更多詳情

・官方網站：上野恩賜公園

➍ 千鳥之淵：划船賞櫻的絕境之美

千鳥淵綠道全長約700米，是日本屈指的東京最佳賞櫻勝地之一！這裡的櫻花樹倒影在水面上，營造出如夢如幻的景致。夜晚時分，櫻花被特別點亮，反射在水中，美不勝收！而在夜晚更是別有一番風味～超級推薦租借船，在湖上欣賞夜櫻的美麗，感受大自然的宏偉。

千鳥之淵

・地點：東京都千代田区九段南2丁目

・交通方式：都營新宿線・Metro東西線・Metro半藏門線「九段下」站徒步 5 分鐘

・2024賞櫻活動：「千代田櫻花祭」2024年3月22日～2024年4月2日，更多詳情

・2024夜間點燈：2024年3月22日～2024年4月2日 傍晚～22:00，更多詳情

・官方網站：千鳥之淵

➎ 代代木公園：櫻花樹下的野餐聖地

代代木公園的位置非常便利，它位於東京最熱門的旅遊景點：原宿、明治神宮、澀谷和新宿附近。代代木公園櫻花樹超過600棵，營造出如夢如幻的氛圍！非常多人在這裡野餐，而且不用門票，是個適合全家大小享受春天賞櫻的好去處

代代木公園

・地點：日本東京都渋谷区代々木神園町２−

・交通方式：JR原宿站步行3分鐘

小田急線代々木八幡站步行6分鐘

東京地鐵千代田線、副都心線 明治神宮前站下車 步行3分鐘

・官方網站：代代木公園

➏ 御成門中學校步道橋：人少的私房景點櫻花天橋

在東京鐵塔與芝公園不遠的秘密賞櫻景點，可以順到來這漫步賞櫻，整座天橋周邊滿滿的櫻花樹，與先前的熱門的櫻花景點景致非常不同！幾乎沒人，非常好拍！

御成門中學校步道橋

・地點：東京都港区西新橋３丁目２５番３０号旁天橋

・交通方式：御成門下車徒歩2分

・官方網站：代代木公園