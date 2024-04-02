東北角海岸線美不勝收，擁有山景、海景、特殊地質的鼻頭角步道，還可以挑望鼻頭角燈塔。鼻頭角步道也被喻為台版萬里長城，沿途蜿蜒的稜谷步道，海蝕和海崖特殊地質形成的自然景觀。

迷彩風咖啡廳

山海空、彩虹階梯步道，景色全收進眼底。

咖啡廳一角

咖啡廳內面海景觀窗座位，視野超美。

台灣極東北鼻頭國小，被譽為台臺美海邊國小，鼻頭角是太平洋和東海分界點，登山步道由鼻頭國小旁階梯步道上去。

校門口前燈塔造型石柱將鼻頭角特色結合一起，擁有整片海景，校舍、操場隨意都能拍出美麗影緻。

登山步道中途涼亭可稍作休憩，沿途還有再幾公尺就到達...鼓勵用語的告示牌，平常欠缺鍛鍊，鼓勵用語似乎對我沒有太大作用。用散步的方式慢慢登頂，一路美景相伴感覺輕鬆愜意些許。

聽濤Cafe

早期為海軍陸戰隊基地，如今搖身一變成為迷彩風咖啡廳，也是熱門打卡景點。

咖啡廳樓頂座位區視野超棒，吹吹海風，來場日光浴。咖啡廳建築、牆面、地磚全是迷彩色塊。

彩虹階梯和迷彩拼出美麗的色彩。

午後暖和的太陽光，光線穿透進屋，室內氛圍不錯。

彩虹階梯

繽紛彩虹色階梯跟彩虹馬克杯連結性很強。

找個位子，點杯咖啡，窗邊面海視野愜意。

咖啡配美景~愜意啊，忘卻剛剛爬山的累。

喝杯咖啡，休憩過後，下山時腳步輕鬆、速度快多了，步伐也跟著輕快起來!

店名：聽濤 Cafe

地址：新北市瑞芳區鼻頭路99號之三

營業時間：週三~週一 9:00~17:00/ 週二休息

停車：鼻頭角風景區停車場/鼻頭服務區收費停車場

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