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宜蘭親子農場推薦，園區內環境和動物都很乾淨

免費提供多種動物飼料可零距離互動

山羊/綿羊、天竺鼠、水豚君、陸龜、鸚鵡都可以餵食

動物都超有活力也很親人，餵完動物還有免費室內遊樂設施

一旁有提供餐點和用餐區，超適合帶小朋友來放電

【回巢Homing】

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回巢農場影片

回巢Homing介紹

回巢Homing停車場

回巢Homing票價

回巢Homing用餐休息區

回巢Homing園區介紹

回巢Homing遊樂設施

回巢Homing評價

回巢Homing農場資訊

交通資訊 文章段落

回巢農場影片

回巢Homing介紹

回巢是以西部牛仔狂野為主題，打造園區風格

所以可以看到帳蓬馬車和仙人掌等元素

農場主是從美國德州回來的在地宜蘭人

因愛護動物及園藝設計的興趣而建立農場

回巢顧名思義想要給動物們一個很好的居住環境

給旅客們有回家的感覺

進而達到教育與愛護生命的意義，親子友善設施一應俱全

無論是情侶、朋友或是親子出遊，都是不可錯過的宜蘭熱門景點 !

回巢Homing停車場

回巢入口旁就有一片停車場可以免費停放

回巢Homing票價

全票為230元，內含購物袋或鑰匙圈紀念品一個

小朋友如果超過100公分就要買票囉

現場是用電子購票機器買票或點餐喔

回巢Homing用餐休息區

入口旁有可以坐下的休息區兼用餐區

這裡除了餵食動物體驗外，也是有提供漢堡相關餐點

回巢Homing園區介紹

購票進入前，會須先介紹飼養動物時的注意事項

包含餵食姿勢以及各種餵食飼料的介紹

接下來就是先領羊咩咩要吃的牧草以及烏龜的桑葉

剛進去時，建議先把桑葉藏在口袋裡，先用牧草餵食羊咩咩

不然會不小心就被吃掉了

羊隻本身滿乾淨的，也沒有太多意味

而且整體環境很乾淨，服務人員一發現有排泄物馬上就去掃掉

動物也滿有活力的，也很親近人，互動感加倍

而且羊咩咩大多都是小羊，非常可愛

園區內還有一些造景可以拍網美照

一旁有個室內空間，則是有天竺鼠餵食體驗

一樣可以跟服務人員索取天竺鼠的飼料，就可以進行餵食喔

另外一區還有水豚君和陸龜

水豚君有另外的食物，也是跟服務人員索取

水豚君目前有兩隻，都會在陸地或水中耍可愛

非常容易餵食，就連小朋友都很容易上手

泡在水裡的水豚君真的太可愛了

同個空間有隻爬的超快的陸龜

而且體型也超大，可以拿著剛剛領的桑葉

捲成長條後，擺橫的餵食，就比較不會誤咬到手指

看著陸龜吃桑葉也是滿療癒的

園區內還有可愛的狐獴

接著還有為鸚鵡打造的鳥林

進到這區要非常注意自己的腳步

因為隨時腳邊就會出現鸚鵡

這裡可以體驗餵食，坐在石頭上，把手打開

服務人員會將飼料放在手心，沒一會兒

鸚鵡全部聚集在身邊了

回巢Homing遊樂設施

動物餵食完一趟後，可以繼續免費玩室內遊樂設施

有盪鞦韆和球池可以玩，小朋友繼續放電

大人可以坐在一旁的用餐區

回巢Homing評價

首先玩完一趟發現農場的環境很乾淨

雖然有很多羊咩咩，只要地上有排泄物

園區人員立馬就拿掃把來掃了，而且動物的外表也都滿乾淨

動物整體都很活潑，也很親人

雖然門票230元，但每種動物都有給免費飼料可以體驗

其實還滿不錯的，如果有來宜蘭玩的朋友

不妨可以帶小朋友來這放放電，很不錯喔

推薦給大家

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回巢Homing農場資訊

營業時間：09:00~17:00(週三公休)

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129-888

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交通資訊

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