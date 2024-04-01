新開在大新街裡的早午餐，從店外到店內每個牆壁都佈置了超可愛的造型公仔、奈良美智

皇后熱壓吐司專賣店是熱壓吐司第一品牌！

歷史上有名的「孟母三遷」故事，皇后熱壓吐司也三遷來到了永和(灑花)

【皇后熱壓吐司專賣店】位於永和的大新街裡樂華夜市附近，頂溪捷運站1號出口步行約10分鐘

被網友稱為：最美熱壓吐司！

文青風裝潢，店裡跟店外裝潢都很美超適合來拍照

店內明亮溫馨而且很有特色，精緻熱壓吐司配上網美空間，心情都好了！

老闆應該是奈良美智的粉絲，有很多的畫作，餐廳內每個角落都是賞心悅目的焦點

1樓/結合藝術、潮流、公仔、韓系奶白時尚風格

2樓/溫暖的木質調、搭配植物及藝術潮玩

一樓超美的韓系奶白溫柔風，一秒變身韓劇女主角

公仔迷最愛！在店內還有一區特別搶眼，擺滿了可愛的公仔很吸睛呢

還以為這間店的人氣不怎麼樣呢，殊不知其實店中別有洞天，大部分的客人都會被安排在二樓

二樓座位區的裝潢簡單有質感，運用白牆面與木製家具營造出暖色調的舒適空間

，放置些許綠色植栽更增添了清新的氣息

大部分座位區付有插座可以使用

2樓有個戶外小陽台裝飾成小小露營區，超有fu，根本就是在城市裡露營嘛〜

選定自己想坐的座位後，就可以看看自己想要點什麼樣的飲品或餐點，再自行去櫃檯點餐結帳

這裡是專賣熱壓吐司及咖啡，還販售waffle鬆餅、croffle可頌鬆餅、甜點、餅乾等

呃……熱壓吐司口味多到陷入選擇障礙……

甜鹹口味任君選，價格從最便宜的50元到最貴的130元

因為口味真的太多了，每天吃一種口味完全不會膩！

除了顛覆味蕾，意想不到台式料理加進吐司裡，也讓原本沒什麼味道的吐司，口感層次更加豐富

聽說這裡的咖啡好喝之外，每日限量的甜點更是搶手

我的最愛可麗露，殘念〜賣完了連烤焦的也沒了XDD

所有餐點都是現點現做，所以需要一點等候時間唷

大概等了20分鐘上菜了，速度我覺得還可以接受

我們點了2種口味熱壓吐司，吐司都會很貼心的對切，看看這個橫切面，有夠誘人〜

半熟蛋蛋漿滿溢，切開後的斷面絕美，入口還可以感受起司和蛋黃雙重濃郁，讓你的視覺、味覺感受超有感！

【麻婆豆腐】

豬肉、燻雞、麻婆豆腐、花椒、起司、半熟蛋

熱壓吐司也可以搭配下飯的麻婆豆腐？ 沒有看錯絕對可以！

裡面的花椒香氣完全釋放，麻婆豆腐吃起來嘴巴略帶麻、鼻子聞香

味道超級搭一點也沒有違和感，會令人忍不住一口接一口

中間的半熟蛋蛋黃也是吐司的畫龍點睛之筆！

超像讓人一吃上癮的麻婆豆腐蓋飯，炒香的肉末和軟嫩的豆腐完美的搭配

好吃又讓人驚艷大推薦！

【經典台式豬頭皮】

煙燻豬頭皮、豆干、起司、半熟蛋、醬油膏、蔥

好神奇喔……這是什麼組合？！

有種像是在吃台式的創意刈包？！

飽滿的熱壓吐司，打開來，裏頭居然藏了煙燻豬頭皮，軟Q好入味清爽不油膩

，和甘甜香醇厚實的豆干一起入口，平衡油膩

香濃煙燻飽滿吃起來口感厚實，富有層次

覺得很奇妙！順便讚嘆皇后熱壓吐司的厲害，台式豬頭皮熱壓吐司吃起來非常順口一點也不違和

結合了西式與中式的口感，我個人十分激賞這一道，絕對必點必吃！

【巧克力肉桂餅乾鬆餅】

我家哥哥身為巧克力愛好者，還是忍不住點來吃，巧克力口味真的大推！！

若是沒吃過根本不覺得有什麼特別，咬下一口絕對甜蜜到令人驚艷不已〜

她們家的鬆餅吃起來跟一般外面的鬆餅不太一樣耶，可可香氣特別濃郁，口感不會太濕潤但也不乾

，外皮吃起來像餅乾，裡面有接近巧克力蛋糕

吃起來香甜不膩，鬆軟有彈性，超容易吃到停不下來！

小珊珊碎碎念：

這裡不得不誇讚一下皇后熱壓吐司，獨特的味道辨識度相當高，真的令人驚艷！太好吃了吧！

爆餡料、鹹甜口味都美味的特色創意熱壓吐司，天天來報到也不怕吃膩XD

加上店內環境舒適又好拍，闆娘超級親切，真的很厲害，值得再訪！

【Info】

皇后熱壓吐司專賣店

地址：新北市永和區大新街16號

營業時間：08:30-18:00 / 假日08:30-17:00(含國定假日)

電話：02-8921 0655

粉絲專頁：皇后熱壓吐司專賣店

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