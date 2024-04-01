終於造訪被譽為最美麗的花園，
雖然路途有點巔，
但能享受大自然的寧靜，
我們已經迫不及待，
想要一窺［６號花園］的美麗了。
上山的路曲折難行所以要小心開車，
停車的地方還要經過一段下坡路，
服務人員會先收＄100元的門票收費，
不過好在能抵消費。
［６號花園］不僅僅是花園而已，
可以喝茶聊天用餐的場所，
也是網美的打卡地，
更是露營愛好者的天堂，
可惜造訪時陽光不給力，
看起來就像一座被植物攻占的廢墟。
雖然陽光不夠，
但有紅磚屋、草木綠意，
這些就是網美拍照的絕佳素材，
這樣景象唯美又怪異，
遠看好像一幅不真實的畫面，
但卻讓人著迷。
走近門口，
就看到了搖搖椅和盪鞦韆，
讓人仿佛回到童年，
連大人都會忍不住想要加入玩耍呢！
走進餐廳，
到處都是磚塊牆面、盆栽和繽紛花朵，
還有可愛的小熊娃娃和其他造景裝飾，
每一處座位都設計得相當巧妙，
讓我們都想要取景合拍。
半透明的二樓空間，
可以欣賞到一覽山林間的風光，
同時呼吸著新鮮的空氣感覺好舒服啊！
除了室內用餐區，
這裡還提供戶外用餐座位。
這片窗景真是太迷人了，
我們運氣不錯擁有最佳的窗景位置，
如果陽光灑進來一定超溫暖，
整個空間就是充滿溫馨與浪漫。
這處是最佳打卡熱點，
看著遠方的山頭吹著微風，
不管是靜坐發呆、拍照留念，
還是呼吸清新空氣，
都是一種極好的享受喔！
一開始服務人員會送上桂花紅茶，
喝完喜歡可以到一旁自取無限享用。
餐點都是即點即做，
我們選擇午後茶點，所以上桌超快，
午後來個下午茶，
真是讓人感到無比自在舒適啊！
低消每人都要點一份餐點或一杯飲料，
飲料部分點了水果茶與玫瑰花茶，
對於飲料的記點沒有特別深刻。
這盤手工餅乾是點飲料隨附的，
反而讓人入口後想一口接一口吃。
香噴噴的鬆餅馬上引起倆兄弟注意，
雖然看起來普通，
不過香氣和口感都讓我們喜歡吃。
香酥烤蘋果派
一份有兩塊，
熱騰騰的內餡讓人覺得好吃。
用完餐又是開啟拍照模式，
有一處童趣滿滿的小書房，
可以讓小朋友在這裡享受閱讀樂趣，
不過倆兄弟的吸引力是...........相機。
每一個小角落都藏著驚喜，
從牆壁的裝飾到樓梯的小物件，
處處都能找到拍照的靈感。
這裡不僅適合浪漫約會，
也是親子歡聚的好時光，
從綠油油的草地到迷你小角落，
每個地方都蘊藏著無數可愛的驚喜，
來到［６號花園］深呼吸一下真的很棒喔！
店名：６號花園
地址：新竹縣尖石鄉新樂村拉號部落
(120縣道35公里右轉上山5公里）
電話：0932-178-177 / 0988-605-205
營業時間：Am 10:00~Pm 18:00
公休日：每週三
官網：請點我
ＦＢ粉絲頁：請點我
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