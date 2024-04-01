終於造訪被譽為最美麗的花園，

雖然路途有點巔，

但能享受大自然的寧靜，

我們已經迫不及待，

想要一窺［６號花園］的美麗了。

上山的路曲折難行所以要小心開車，

停車的地方還要經過一段下坡路，

服務人員會先收＄100元的門票收費，

不過好在能抵消費。

［６號花園］不僅僅是花園而已，

可以喝茶聊天用餐的場所，

也是網美的打卡地，

更是露營愛好者的天堂，

可惜造訪時陽光不給力，

看起來就像一座被植物攻占的廢墟。

雖然陽光不夠，

但有紅磚屋、草木綠意，

這些就是網美拍照的絕佳素材，

這樣景象唯美又怪異，

遠看好像一幅不真實的畫面，

但卻讓人著迷。

走近門口，

就看到了搖搖椅和盪鞦韆，

讓人仿佛回到童年，

連大人都會忍不住想要加入玩耍呢！

走進餐廳，

到處都是磚塊牆面、盆栽和繽紛花朵，

還有可愛的小熊娃娃和其他造景裝飾，

每一處座位都設計得相當巧妙，

讓我們都想要取景合拍。

半透明的二樓空間，

可以欣賞到一覽山林間的風光，

同時呼吸著新鮮的空氣感覺好舒服啊！

除了室內用餐區，

這裡還提供戶外用餐座位。

這片窗景真是太迷人了，

我們運氣不錯擁有最佳的窗景位置，

如果陽光灑進來一定超溫暖，

整個空間就是充滿溫馨與浪漫。

這處是最佳打卡熱點，

看著遠方的山頭吹著微風，

不管是靜坐發呆、拍照留念，

還是呼吸清新空氣，

都是一種極好的享受喔！

一開始服務人員會送上桂花紅茶，

喝完喜歡可以到一旁自取無限享用。

餐點都是即點即做，

我們選擇午後茶點，所以上桌超快，

午後來個下午茶，

真是讓人感到無比自在舒適啊！

低消每人都要點一份餐點或一杯飲料，

飲料部分點了水果茶與玫瑰花茶，

對於飲料的記點沒有特別深刻。

這盤手工餅乾是點飲料隨附的，

反而讓人入口後想一口接一口吃。

香噴噴的鬆餅馬上引起倆兄弟注意，

雖然看起來普通，

不過香氣和口感都讓我們喜歡吃。

香酥烤蘋果派

一份有兩塊，

熱騰騰的內餡讓人覺得好吃。

用完餐又是開啟拍照模式，

有一處童趣滿滿的小書房，

可以讓小朋友在這裡享受閱讀樂趣，

不過倆兄弟的吸引力是...........相機 。

每一個小角落都藏著驚喜，

從牆壁的裝飾到樓梯的小物件，

處處都能找到拍照的靈感。

這裡不僅適合浪漫約會，

也是親子歡聚的好時光，

從綠油油的草地到迷你小角落，

每個地方都蘊藏著無數可愛的驚喜，

來到［６號花園］深呼吸一下真的很棒喔！

店名：６號花園

地址：新竹縣尖石鄉新樂村拉號部落

(120縣道35公里右轉上山5公里）

電話：0932-178-177 / 0988-605-205

營業時間：Am 10:00~Pm 18:00

公休日：每週三

官網：請點我

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