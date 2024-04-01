生魚片新鮮頂級又好吃！且不收服務費、不收開瓶費，並深受眾多藝人喜愛，是台北精緻日本料理必吃的名單！

撰文。拍攝／呂萱萱

先說心得，一開始過店門口會讓人有點怯步，感覺裡面的消費好像要花個八千、一萬之類的，沒想到一個人只要1480元，就可以品嚐來自日本的新鮮漁貨，ＣＰ值真的太高了！

捷運龍山寺站一號出口步行6分鐘

停車場艋舺公園地下停車場步行6分鍾

一天只開放四場11:30、13:10、17:30、19:30，用餐時間約一個半小時

用餐空間是橫式長方型，大家圍坐在吧台，可以同時欣賞師傅的手藝

忻鮨壽司嚴選食材，無論是漁獲、紅醋飯還是米都來自日本

師傅曾在澳洲和日本大阪接受過四年的專業訓練，餐點絕對是水準之上的品質

↑ 餐前小菜有薑片、紫蘇洋地瓜，非常開胃，桌面還有玄米茶，如果喝完了，店員也會很勤勞的補足

↑ 蜆精鮮蜆熬煮濃縮的〈蜆精〉順口好喝，有淡淡的清香，而且完全沒有蜆的腥味

↑ 章魚山藥豆腐，搭配梅子優格，是一道很清爽的開胃前菜

↑ 日本鰹魚搭配紫蘇油，吃得到魚肉本身的香氣，旁邊的手磨山葵可以自行搭配

↑ 松葉蟹茶碗蒸，跟一般的茶碗蒸不同，吃得到滿滿鮮味，還有溫順的湯汁

↑ 日本島根縣的金時鯛握壽司，師傅已調味好了，可以直接吃

↑ 日本佐賀縣的島生魚握壽司，吃得到魚肉的甘甜與清香，真的越嚼香

↑ 鹿兒島鰤魚握壽司， 搭配柚子胡椒醬，口感彈牙又清爽，味道非常鮮甜

↑ 這是日本愛知縣的島鰺魚，表皮有一層薄薄的麵衣（真的又薄又酥，一咬就化掉了）一口咬下，口感又脆又甜，鮮甜風味尾韻無窮

↑ 食蔬蘿蔔泥，裡面還有超大牡蠣，滿滿海味，吃完好滿足

↑ 食蔬北海道干貝，搭配味增油醋醬，生食級干貝的表皮有先炙燒過，吃得到微焦感與干貝的多汁鮮甜

↑ 先炸過午仔魚，再淋上店家自製的奶油時菇醬，微甜鹹香好好吃

↑ 醬油醃製的北海道鮭魚卵，粒粒飽滿又晶瑩剔透，吃入口中嗶嗶波波，真的超級鮮

↑ 又Ｑ又鮮的鮑魚，搭配自製松露醬的調味，好吃又奢華

↑ 鮪魚大腹，搭配的是溫泉蛋黃醬油，大腹色澤粉嫩、油脂豐富，真的是入口即化

↑ 味增湯香氣十足，醬油香氣很濃郁，口感就跟在日本居酒屋吃一樣道地

↑這是店家的招牌菜《海洋四重奏》超浮誇的視覺效果

海洋四重奏：有宜蘭甜蝦二隻，鮪魚大腹碎肉泥，北海道海膽，德國魚子醬，食材一層層疊好後，最外層還會用海苔包捲起來，四種奢華食材層層堆疊，真的超級美味！

↑ 今日的點心的紅豆抹茶布丁，不甜不膩，結束這一完美的餐點，大大超級滿足

原文連結

https://evanchiny.com/萬華無菜單日本料理忻鮨壽司/