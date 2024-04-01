台中大里早午餐推薦，塗城路巷弄藏著一間很特別的鐵板料理早午餐店「WPAPA鐵板料理早午餐」。不同於一般鐵板燒的精緻及創意，WPAPA將法式鐵板燒巧妙融入早午餐料理，Google Map上超過兩千則評論、高達4.8星的評價，可見它的魅力實在厲害！
WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐在哪
不過，對於首次來用餐的朋友，尤其是開車的人，如果沒有事先查地圖，可能會在熱鬧街巷中迷路或陷入人流中動彈不得。
因為塗城市場周邊的街道狹窄且繁忙。
好在，「WPAPA鐵板料理早午餐」附近有不少停車場，這邊建議可以將車子停在「和園日本料理」對面的停車場，步行到「WPAPA」大約只要四到五分鐘。
如果是騎機車朋友，店門口及對面的活動中心皆可停放機車。
WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐用餐環境
從外觀看，WPAPA或許只是一間低調樸實的餐廳，但走近一看，你會發現這裡居然隱藏著一間法式鐵板料理餐廳。
走進WPAPA，首先映入眼簾的是店內乾淨明亮的用餐環境。
光線從大片的玻璃窗透進來，讓整個空間看起來更加寬敞明亮。
木質的方桌、簡約的裝潢設計，營造出一種質樸無華卻又充滿細節的美感。
這裡沒有網美風的浮誇裝飾，但小細節都能讓人感受到店家的用心與溫暖。
店內設有半開放式的廚房，讓顧客在拿取餐具的同時，也能一睹前夏慕尼主廚的精湛手藝。
這樣的設計不僅讓人在用餐時更安心，也多了一份等待美食時的期待。
厲害的是，店內幾乎沒有油煙味，這非常加分。
WPAPA的用餐空間分為兩側，每側的裝飾風格各有特色。
裡頭有二到四人的小桌，也有能容納較多人的大桌，不過還是得說，WPAPA的位置不算太多，尤其在假日，十點之後幾乎一位難求，因此強烈建議提前訂位。
餐具和水杯採自助式，茶水、醬料需自取。
WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐最新菜單
WPAPA主廚出身夏慕尼，超過十年的鐵板燒經驗，他將法式鐵板燒精緻美味融合進每一道早午餐中。
開業七年多，深受當地居民喜愛。早上九點到下午三點，這裡總是座無虛席，無論是來這裡慶生、聚餐，還是簡單喝個下午茶，WPAPA都能提供一個溫馨舒適的空間。
菜單上，從精選鐵板、漢堡到可頌、炸物以及甜點，應有盡有。
鐵板主餐的部份，可選擇義大利麵及主餐醬，另可加價升級成A、B套餐，會更划算。
文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主
每份餐點都是在點餐後現做的，雖然需要稍微等一段時間，但新鮮出爐的美味絕對值得等待。
飲品選擇也很豐富，從經典的咖啡、茶品到創意的調飲，能滿足各種口味。
以早午餐店來說，這裡的價格也不算太貴。
WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐餐點介紹
招待餅乾
有恰到好處的甜度與鹹味，等待餐點上桌的同時，邊聊天，邊吃，既解饞又開胃。
濃湯
這道濃湯最讓我驚喜的地方，在於它將甜與鹹完美融合，湯上面撒上了OREO巧克力粉，還點綴了幾顆爆米花。
當你慢慢舀到底層時，鹹奶酪的滋味才逐漸浮現，它吃起來好像蒸蛋，與玉米濃湯，呈現出層次分明的口感，淡淡的玉米香和蛋香在口中綻放，非常美味。
水果沙拉
不同於一般盤裝的生菜沙拉，WPAPA的水果沙拉是用杯子裝的，其中，最吸引我的莫過於那晶瑩剔透的果凍，搭配上新鮮的水果及果乾裝飾，並在杯緣淋上了果醬，實在太美了。
檸檬冰沙清爽的酸味與果凍的甜，再加上水果清香，讓整個水果沙拉變得更開胃。
麵包
麵包外酥內軟，鹹香可口。
外皮烤得酥脆，但不會過硬，沾點白醬增加濕潤感更好吃。
炙烤牛五花佐黑胡椒醬漢堡
光是一上桌，看到這麼大的漢堡排就讓我驚艷，它的大小幾乎和我的嘴巴一樣大，讓我不禁笑說：「這漢堡怎麼吃啊？」。
一口咬下，濃郁的牛肉香氣便在口腔中散開來。
而炙烤牛五花配的黑胡椒醬，更是將這份漢堡推向了另一個高峰。
黑胡椒醬的微辣帶著淡淡的甜，與炙烤牛五花鮮美的肉汁，堪稱絕配，每一口都是滋味十足，讓人忍不住一口接著一口。
就連炸馬鈴薯也超好吃…！
燉牛頰、乾煎霜降牛雙拼
老婆選了燉牛頰、乾煎霜降牛雙拼當主餐，搭配上一份義式茄汁紅醬義大利麵。
義大利麵煮得很棒，保留了義大利麵的彈性，收汁也很完美。
霜降牛鮮甜與柔軟的肉質，與蒜片的脆與香，讓每一口都是那麼的享受。
當我輕輕沾取海鹽品嚐時，肉質的鮮美在口腔中噴發，實在太好吃了。
燉牛頰也是很厲害，肉汁被鎖在牛頰肉之中，一口咬下你能明顯感受到肉汁的濃郁。
北海道奶茶
香醇的奶香與茶香交織，北海道奶茶不是那種輕飄飄的香味，而是深沉且持久，仿佛能直達心底的那種。
同時，茶香也不甘示弱，穩穩的托著奶香，不讓它覺得孤單。
接骨木荔枝
接骨木荔枝氣泡飲，第一口，你就能感受到荔枝的甜與接骨木的清新交錯出的獨特滋味，不但沁涼又輕盈。
炸香蕉
炸香蕉外皮酥脆，裡面的香蕉卻是溫熱且柔軟，帶有一點香蕉煎餅的口感。
溫熱的香蕉與冰涼的香草冰淇淋在口中相遇的美味，我真的很喜歡啊！！！
提拉米蘇
擺盤也太精緻了吧！
這提拉米蘇厲害的地方，在於它加入了貝禮詩奶酒，這讓整個甜點的口感變得更加滑順。
底層的餅乾脆片，在濕潤中多了些許爽脆感，跟著冰淇淋一起吃，恰如其分的為整體更增添了層次。
WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐心得評價
「WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐」給我的第一印象就是樸實溫馨。
但，當你開始用餐後，你能感受到每一道料理都彷彿經過精心的雕琢及設計，熱騰騰的鐵板料理、軟嫩可口的牛頰、大份量的漢堡到令人驚艷的提拉米蘇，這些都讓我記憶深刻。
不僅如此，WPAPA的員工都非常親切和專業。從進門的那一刻起，就能感受到他們的熱情，讓整個用餐過程充滿了愉快，以上，這間大里早午餐店，推薦給大家囉。
WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐店家資訊
- wpapa teppanyaki brunch鐵板料理早午餐-大里鐵板料理|人氣餐廳|特色美食|台中美食|必吃美食|美食推薦I大里早午餐
- 評分： / 4.8
- 地址：412台灣台中市大里區塗城路923巷16號1樓( 地圖 )
- 電話：04 2496 2278
- 營業時間
星期一: 休息,
星期二: 09:00 – 15:00,
星期三: 09:00 – 15:00,
星期四: 09:00 – 15:00,
星期五: 09:00 – 15:00,
星期六: 09:00 – 15:00,
星期日: 09:00 – 15:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
- 粉絲專頁：WPAPA粉絲專頁
- 支付：現金、Line Pay
- 停車🔍 ：CITY PARKING 大里慈善站 （非特約）
更多網美餐廳推薦
- 【台中】食久茶事｜唯美白色貨櫃玻璃屋，大里網美餐廳推薦(菜單)
- 【台中】梨子咖啡館 崇德店｜北屯超人氣親子餐廳，不只適合家庭聚餐，兩人約會也超有氣氛
- 【台中】札卡燒肉漢口店｜燒肉界的 Gucci！美味肉品從輸送帶直 達桌邊，冒煙的寶藏盒~新品牛舌五吃究極吃法！
- 【台中】恰吉 可頌＆咖啡｜全台最多款的鹹可頌專賣店！？周末還有柴柴店長陪你一同用餐
- 【台中】九瀧唐景觀宴會餐廳｜佔地千坪～環抱絕美艷景，品嚐精緻粵菜料理
- 【台中】IKKON Wagyu Club 和牛會所｜在巴洛克古典裝潢中，品嚐最頂級的台中高級燒肉｜台中南屯燒肉推薦
- 【台中】微醺光廊｜在室內也能露營？露營風包廂，美食加美酒～讓你Chill整夜
- 【台中】田寮農莊｜隱身台中南屯的寵物友善景觀餐廳｜在田野間享用經典道地手路菜
- 【台中】298 Nikuya 燒肉復興店｜不只好拍也好吃！結合爵士音樂元素的日式燒肉店
- 【台中】森饗鍋物漢口店｜挑戰台中最美森林系火鍋店，吃火鍋還能享受被植物包圍的幸福感