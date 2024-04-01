台中大里早午餐推薦，塗城路巷弄藏著一間很特別的鐵板料理早午餐店「WPAPA鐵板料理早午餐」。不同於一般鐵板燒的精緻及創意，WPAPA將法式鐵板燒巧妙融入早午餐料理，Google Map上超過兩千則評論、高達4.8星的評價，可見它的魅力實在厲害！

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐在哪

不過，對於首次來用餐的朋友，尤其是開車的人，如果沒有事先查地圖，可能會在熱鬧街巷中迷路或陷入人流中動彈不得。

因為塗城市場周邊的街道狹窄且繁忙。

好在，「WPAPA鐵板料理早午餐」附近有不少停車場，這邊建議可以將車子停在「和園日本料理」對面的停車場，步行到「WPAPA」大約只要四到五分鐘。

如果是騎機車朋友，店門口及對面的活動中心皆可停放機車。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐用餐環境

從外觀看，WPAPA或許只是一間低調樸實的餐廳，但走近一看，你會發現這裡居然隱藏著一間法式鐵板料理餐廳。

走進WPAPA，首先映入眼簾的是店內乾淨明亮的用餐環境。

光線從大片的玻璃窗透進來，讓整個空間看起來更加寬敞明亮。

木質的方桌、簡約的裝潢設計，營造出一種質樸無華卻又充滿細節的美感。

這裡沒有網美風的浮誇裝飾，但小細節都能讓人感受到店家的用心與溫暖。

店內設有半開放式的廚房，讓顧客在拿取餐具的同時，也能一睹前夏慕尼主廚的精湛手藝。

這樣的設計不僅讓人在用餐時更安心，也多了一份等待美食時的期待。

厲害的是，店內幾乎沒有油煙味，這非常加分。

WPAPA的用餐空間分為兩側，每側的裝飾風格各有特色。

裡頭有二到四人的小桌，也有能容納較多人的大桌，不過還是得說，WPAPA的位置不算太多，尤其在假日，十點之後幾乎一位難求，因此強烈建議提前訂位。

餐具和水杯採自助式，茶水、醬料需自取。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐最新菜單

WPAPA主廚出身夏慕尼，超過十年的鐵板燒經驗，他將法式鐵板燒精緻美味融合進每一道早午餐中。

開業七年多，深受當地居民喜愛。早上九點到下午三點，這裡總是座無虛席，無論是來這裡慶生、聚餐，還是簡單喝個下午茶，WPAPA都能提供一個溫馨舒適的空間。

菜單上，從精選鐵板、漢堡到可頌、炸物以及甜點，應有盡有。

鐵板主餐的部份，可選擇義大利麵及主餐醬，另可加價升級成A、B套餐，會更划算。

左右可翻頁

左右可翻頁

左右可翻頁

左右可翻頁

左右可翻頁

左右可翻頁

左右可翻頁

左右可翻頁

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

每份餐點都是在點餐後現做的，雖然需要稍微等一段時間，但新鮮出爐的美味絕對值得等待。

飲品選擇也很豐富，從經典的咖啡、茶品到創意的調飲，能滿足各種口味。

以早午餐店來說，這裡的價格也不算太貴。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐餐點介紹

招待餅乾

有恰到好處的甜度與鹹味，等待餐點上桌的同時，邊聊天，邊吃，既解饞又開胃。

濃湯

這道濃湯最讓我驚喜的地方，在於它將甜與鹹完美融合，湯上面撒上了OREO巧克力粉，還點綴了幾顆爆米花。

當你慢慢舀到底層時，鹹奶酪的滋味才逐漸浮現，它吃起來好像蒸蛋，與玉米濃湯，呈現出層次分明的口感，淡淡的玉米香和蛋香在口中綻放，非常美味。

水果沙拉

不同於一般盤裝的生菜沙拉，WPAPA的水果沙拉是用杯子裝的，其中，最吸引我的莫過於那晶瑩剔透的果凍，搭配上新鮮的水果及果乾裝飾，並在杯緣淋上了果醬，實在太美了。

檸檬冰沙清爽的酸味與果凍的甜，再加上水果清香，讓整個水果沙拉變得更開胃。

麵包

麵包外酥內軟，鹹香可口。

外皮烤得酥脆，但不會過硬，沾點白醬增加濕潤感更好吃。

炙烤牛五花佐黑胡椒醬漢堡

光是一上桌，看到這麼大的漢堡排就讓我驚艷，它的大小幾乎和我的嘴巴一樣大，讓我不禁笑說：「這漢堡怎麼吃啊？」。

一口咬下，濃郁的牛肉香氣便在口腔中散開來。

而炙烤牛五花配的黑胡椒醬，更是將這份漢堡推向了另一個高峰。

黑胡椒醬的微辣帶著淡淡的甜，與炙烤牛五花鮮美的肉汁，堪稱絕配，每一口都是滋味十足，讓人忍不住一口接著一口。

就連炸馬鈴薯也超好吃…！

燉牛頰、乾煎霜降牛雙拼

老婆選了燉牛頰、乾煎霜降牛雙拼當主餐，搭配上一份義式茄汁紅醬義大利麵。

義大利麵煮得很棒，保留了義大利麵的彈性，收汁也很完美。

霜降牛鮮甜與柔軟的肉質，與蒜片的脆與香，讓每一口都是那麼的享受。

當我輕輕沾取海鹽品嚐時，肉質的鮮美在口腔中噴發，實在太好吃了。

燉牛頰也是很厲害，肉汁被鎖在牛頰肉之中，一口咬下你能明顯感受到肉汁的濃郁。

北海道奶茶

香醇的奶香與茶香交織，北海道奶茶不是那種輕飄飄的香味，而是深沉且持久，仿佛能直達心底的那種。

同時，茶香也不甘示弱，穩穩的托著奶香，不讓它覺得孤單。

接骨木荔枝

接骨木荔枝氣泡飲，第一口，你就能感受到荔枝的甜與接骨木的清新交錯出的獨特滋味，不但沁涼又輕盈。

炸香蕉

炸香蕉外皮酥脆，裡面的香蕉卻是溫熱且柔軟，帶有一點香蕉煎餅的口感。

溫熱的香蕉與冰涼的香草冰淇淋在口中相遇的美味，我真的很喜歡啊！！！

提拉米蘇

擺盤也太精緻了吧！

這提拉米蘇厲害的地方，在於它加入了貝禮詩奶酒，這讓整個甜點的口感變得更加滑順。

底層的餅乾脆片，在濕潤中多了些許爽脆感，跟著冰淇淋一起吃，恰如其分的為整體更增添了層次。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐心得評價

「WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐」給我的第一印象就是樸實溫馨。

但，當你開始用餐後，你能感受到每一道料理都彷彿經過精心的雕琢及設計，熱騰騰的鐵板料理、軟嫩可口的牛頰、大份量的漢堡到令人驚艷的提拉米蘇，這些都讓我記憶深刻。

不僅如此，WPAPA的員工都非常親切和專業。從進門的那一刻起，就能感受到他們的熱情，讓整個用餐過程充滿了愉快，以上，這間大里早午餐店，推薦給大家囉。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐店家資訊

wpapa teppanyaki brunch鐵板料理早午餐-大里鐵板料理|人氣餐廳|特色美食|台中美食|必吃美食|美食推薦I大里早午餐

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：412台灣台中市大里區塗城路923巷16號1樓( 地圖 )

電話：04 2496 2278

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 09:00 – 15:00,

星期三: 09:00 – 15:00,

星期四: 09:00 – 15:00,

星期五: 09:00 – 15:00,

星期六: 09:00 – 15:00,

星期日: 09:00 – 15:00

星期一: 休息, 星期二: 09:00 – 15:00, 星期三: 09:00 – 15:00, 星期四: 09:00 – 15:00, 星期五: 09:00 – 15:00, 星期六: 09:00 – 15:00, 星期日: 09:00 – 15:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

更多網美餐廳推薦