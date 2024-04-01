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【台中】WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐｜高達4.8星的大里美食推薦(菜單) » 阿君的玩食天堂

2024-04-01 20:19:00 阿君仔 人氣：103
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窩客好文

阿君仔

發表篇數：128篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：WPAPA Teppanyaki Brunch 早午餐鐵板料理
phone04-2496-2278
place台中市大里區塗城路923巷16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中大里早午餐推薦塗城路巷弄藏著一間很特別的鐵板料理早午餐店「WPAPA鐵板料理早午餐」。不同於一般鐵板燒的精緻及創意，WPAPA將法式鐵板燒巧妙融入早午餐料理，Google Map上超過兩千則評論、高達4.8星的評價，可見它的魅力實在厲害！

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐在哪

不過，對於首次來用餐的朋友，尤其是開車的人，如果沒有事先查地圖，可能會在熱鬧街巷中迷路或陷入人流中動彈不得。

因為塗城市場周邊的街道狹窄且繁忙。

好在，「WPAPA鐵板料理早午餐」附近有不少停車場，這邊建議可以將車子停在「和園日本料理」對面的停車場，步行到「WPAPA」大約只要四到五分鐘。

如果是騎機車朋友，店門口及對面的活動中心皆可停放機車。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐用餐環境

從外觀看，WPAPA或許只是一間低調樸實的餐廳，但走近一看，你會發現這裡居然隱藏著一間法式鐵板料理餐廳。

走進WPAPA，首先映入眼簾的是店內乾淨明亮的用餐環境。

光線從大片的玻璃窗透進來，讓整個空間看起來更加寬敞明亮。

木質的方桌、簡約的裝潢設計，營造出一種質樸無華卻又充滿細節的美感。

這裡沒有網美風的浮誇裝飾，但小細節都能讓人感受到店家的用心與溫暖。

店內設有半開放式的廚房，讓顧客在拿取餐具的同時，也能一睹前夏慕尼主廚的精湛手藝。

這樣的設計不僅讓人在用餐時更安心，也多了一份等待美食時的期待。

厲害的是，店內幾乎沒有油煙味，這非常加分。

WPAPA的用餐空間分為兩側，每側的裝飾風格各有特色。

裡頭有二到四人的小桌，也有能容納較多人的大桌，不過還是得說，WPAPA的位置不算太多，尤其在假日，十點之後幾乎一位難求，因此強烈建議提前訂位。

餐具和水杯採自助式，茶水、醬料需自取。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐最新菜單

WPAPA主廚出身夏慕尼，超過十年的鐵板燒經驗，他將法式鐵板燒精緻美味融合進每一道早午餐中。

開業七年多，深受當地居民喜愛。早上九點到下午三點，這裡總是座無虛席，無論是來這裡慶生、聚餐，還是簡單喝個下午茶，WPAPA都能提供一個溫馨舒適的空間。

菜單上，從精選鐵板、漢堡到可頌、炸物以及甜點，應有盡有。

鐵板主餐的部份，可選擇義大利麵及主餐醬，另可加價升級成A、B套餐，會更划算。

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文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

每份餐點都是在點餐後現做的，雖然需要稍微等一段時間，但新鮮出爐的美味絕對值得等待。

飲品選擇也很豐富，從經典的咖啡、茶品到創意的調飲，能滿足各種口味。

以早午餐店來說，這裡的價格也不算太貴。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐餐點介紹

招待餅乾

有恰到好處的甜度與鹹味，等待餐點上桌的同時，邊聊天，邊吃，既解饞又開胃。

濃湯

這道濃湯最讓我驚喜的地方，在於它將甜與鹹完美融合，湯上面撒上了OREO巧克力粉，還點綴了幾顆爆米花。

當你慢慢舀到底層時，鹹奶酪的滋味才逐漸浮現，它吃起來好像蒸蛋，與玉米濃湯，呈現出層次分明的口感，淡淡的玉米香和蛋香在口中綻放，非常美味。

水果沙拉

不同於一般盤裝的生菜沙拉，WPAPA的水果沙拉是用杯子裝的，其中，最吸引我的莫過於那晶瑩剔透的果凍，搭配上新鮮的水果及果乾裝飾，並在杯緣淋上了果醬，實在太美了。

檸檬冰沙清爽的酸味與果凍的甜，再加上水果清香，讓整個水果沙拉變得更開胃。

麵包

麵包外酥內軟，鹹香可口。

外皮烤得酥脆，但不會過硬，沾點白醬增加濕潤感更好吃。

炙烤牛五花佐黑胡椒醬漢堡

光是一上桌，看到這麼大的漢堡排就讓我驚艷，它的大小幾乎和我的嘴巴一樣大，讓我不禁笑說：「這漢堡怎麼吃啊？」。

一口咬下，濃郁的牛肉香氣便在口腔中散開來。

而炙烤牛五花配的黑胡椒醬，更是將這份漢堡推向了另一個高峰。

黑胡椒醬的微辣帶著淡淡的甜，與炙烤牛五花鮮美的肉汁，堪稱絕配，每一口都是滋味十足，讓人忍不住一口接著一口。

就連炸馬鈴薯也超好吃…！

燉牛頰、乾煎霜降牛雙拼

老婆選了燉牛頰、乾煎霜降牛雙拼當主餐，搭配上一份義式茄汁紅醬義大利麵。

義大利麵煮得很棒，保留了義大利麵的彈性，收汁也很完美。

霜降牛鮮甜與柔軟的肉質，與蒜片的脆與香，讓每一口都是那麼的享受。

當我輕輕沾取海鹽品嚐時，肉質的鮮美在口腔中噴發，實在太好吃了。

燉牛頰也是很厲害，肉汁被鎖在牛頰肉之中，一口咬下你能明顯感受到肉汁的濃郁。

北海道奶茶

香醇的奶香與茶香交織，北海道奶茶不是那種輕飄飄的香味，而是深沉且持久，仿佛能直達心底的那種。

同時，茶香也不甘示弱，穩穩的托著奶香，不讓它覺得孤單。

接骨木荔枝

接骨木荔枝氣泡飲，第一口，你就能感受到荔枝的甜與接骨木的清新交錯出的獨特滋味，不但沁涼又輕盈。

炸香蕉

炸香蕉外皮酥脆，裡面的香蕉卻是溫熱且柔軟，帶有一點香蕉煎餅的口感。

溫熱的香蕉與冰涼的香草冰淇淋在口中相遇的美味，我真的很喜歡啊！！！

提拉米蘇

擺盤也太精緻了吧！

這提拉米蘇厲害的地方，在於它加入了貝禮詩奶酒，這讓整個甜點的口感變得更加滑順。

底層的餅乾脆片，在濕潤中多了些許爽脆感，跟著冰淇淋一起吃，恰如其分的為整體更增添了層次。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐心得評價

「WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐」給我的第一印象就是樸實溫馨。

但，當你開始用餐後，你能感受到每一道料理都彷彿經過精心的雕琢及設計，熱騰騰的鐵板料理、軟嫩可口的牛頰、大份量的漢堡到令人驚艷的提拉米蘇，這些都讓我記憶深刻。

不僅如此，WPAPA的員工都非常親切和專業。從進門的那一刻起，就能感受到他們的熱情，讓整個用餐過程充滿了愉快，以上，這間大里早午餐店，推薦給大家囉。

WPAPA Teppanyaki Brunch 鐵板料理早午餐店家資訊

  • wpapa teppanyaki brunch鐵板料理早午餐-大里鐵板料理|人氣餐廳|特色美食|台中美食|必吃美食|美食推薦I大里早午餐
  • 評分： / 4.8
  • 地址：412台灣台中市大里區塗城路923巷16號1樓( 地圖 )
  • 電話：04 2496 2278
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 09:00 – 15:00,
    星期三: 09:00 – 15:00,
    星期四: 09:00 – 15:00,
    星期五: 09:00 – 15:00,
    星期六: 09:00 – 15:00,
    星期日: 09:00 – 15:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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