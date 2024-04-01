鍋物329起，飲料、沙瓦、霜淇淋、蔬食自助吧通通吃到飽，湯底有蒜香蛤蜊、剝皮辣椒、辛香麻辣、南洋叻沙…等多種不同選擇，CP值非常高！

撰文。拍攝／呂萱萱

位於熱鬧的西門商圈，西寧南路與武昌街口，捷運西門站步行約四分鐘可到，開車可停峨嵋停車場

門口招牌非常大，經過很難不注意到，因為店家位於二樓，所以要從這個樓梯直接走上去

總共有二層樓，大多是二人座位，每張桌子的距離不會太擁擠，用餐環境很舒適

凡內用消費，皆享蔬食、飲料、霜淇淋吃到飽

甜不辣、小熱狗、豬血糕、地瓜、海帶、金針菇、高麗菜、木耳、杏鮑菇、絲瓜、番茄、玉米、季節時蔬…等蔬食種類非常多

醬料有沙茶醬、醬油、辣椒、蒜末、蔥末…等

霜淇淋、果汁、沙瓦、汽水、熱紅茶…等，也都是無限享用

今天我們二人來用餐，點了蒜香蛤蜊鍋、辛香麻辣鍋、海鮮、安格斯低脂牛，以下就分別跟大家介紹囉

蒜香蛤蜊鍋：淡淡蒜香的口感，再搭配蛤蜊的鮮美湯汁，燉煮蔬菜很對味

辛香麻辣鍋：裡面有鴨血跟豆腐，湯底是微微藥膳的麻辣香，完全不死鹹，涮牛肉很好吃

安格斯低脂牛：肉質偏瘦，油脂比較少，吃起來的口感很紮實

海鮮拼盤：擺盤超漂亮的，裡面有鯛魚、蛤蜊、扇貝、鮮蝦

我個人很喜歡鯛魚，口感鮮嫩沒有魚腥味，涮蒜香蛤蜊鍋，真的是絕配！實在太好吃了

副餐我們點了冬粉、烏龍麵，另外還有白飯、王子麵、雞蛋、牛豬滷飯可選擇

菜盤的部份，是我們自己搭配的，蔬食吧愛吃什麼自己夾，我個人就很喜歡大黃瓜、番薯、絲瓜，夾了好幾輪，吃得超夠滿足

最後別忘了來份霜淇淋，結束這美味的一餐囉

原文連結

https://evanchiny.com/西門町平價火鍋吃到飽辛野火鍋/ ‎