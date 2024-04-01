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最近和之前同事一起回到以前上班的頂溪站附近敘敘舊，赫然發現這家好吃的早午餐店！不賴床早午餐價格不僅親民，還有不少創意餐點，尤其是他們的百香果雞肉義大利麵，意外的好好吃！漢堡、捲餅也都很不錯，是近期大推的早午餐店之一！

不賴床早午餐(IG)

📍新北市永和區福和路310-1號(捷運頂溪站)

☎️0911 018 805

🕰週二至週日 07:30~15:00(週一公休)

不賴床早午餐 交通＆地理位置

從頂溪捷運站走過來其實有段距離～店內環境舒適，推薦可以坐採光位子，尤其是二樓的窗邊位，很舒服

不賴床早午餐 餐點

吃早餐還可以集點！滿100元就是1點，及到特定點數可以兌換雞塊、紅茶等餐點！他們的雞塊好好吃～酥脆不油膩、肉香味非常明顯！

鮮蝦沙拉(季節時蔬)+柚子醬 NT.180+10 不客觀推薦★★★★★

我很喜歡他們沙拉的一個點就是，可以選擇要生菜還是季節時蔬！我個人不太喜歡吃生菜，所以選了時蔬，沒想到來的是我很愛的龍鬚菜，爽口開胃又清脆～

醬汁除常見的和風、胡麻、優格外，我很推薦他們的柚子醬～微酸的柚子醬不僅帶出蝦肉的鮮美，同時增加沙拉的清爽感，大推！

海鹽焦糖牛肉堡(馬芬堡) NT.180 不客觀推薦★★★★★

他們漢堡系列可以選擇堡體!!!!有常見的圓漢堡、潛艇堡、吐司，還有馬芬堡，就像是麥當勞的滿福堡！馬芬堡帶點微焦脆的外皮，裡頭充滿嚼勁、濕潤，且完美的吸附肉排醬汁，大口咬下保證大滿足！

另我最訝異的是他們居然這麼大方的給出兩塊肉!!!!份量十足啊～整體甜甜鹹鹹的，尾巴吃得到些許辣度，還摻雜牛肉豐滿的氣息！

巴達菇菇餅/山葵魚肉餅 NT.120 不客觀推薦★★★★★

捲餅是另一格我很推薦、也是份量爆棚的系列！一次可以點兩種口味的捲餅!!!!我這次點巴達菇菇餅，還選了山葵魚肉餅～

捲餅重要的是餅皮，紮實嚼口、又有香氣，配著裡頭的菇菇和蛋香，吃起來清爽沒有負擔感！

魚肉和山葵組合也是絕妙，嫩口的肉質和生菜吃起來爽口，但最後尾巴突然來一記山葵的嗆香，隨後快速消失，快速提味、增加風味，還滿上癮的！

百香雞肉義大利麵 NT.180 不客觀推薦★★★★★

百香果入菜一時之間有點嚇人，不過你嚐過後，會發現竟然這麼搭！義大利麵條軟硬適中，聞起來有股果香的清甜感！淺嚐一口後，發現百香果的酸甜讓這碗義大利麵更顯清爽、不膩，酸酸甜甜滋味和雞肉也很絕配～

抹茶奧利奧煎餅 NT.65 不客觀推薦★★★★★

煎餅裡頭有抹茶和奧利奧？！咬下去除了脆脆的煎餅香味，還有抹茶濃厚的茶香，摻雜巧克力甜中帶些苦的豐富層次～

蔓越莓醋飲 NT.60 不客觀推薦★★★★★

香橙美式 NT.100 不客觀推薦★★★★★

蔓越莓的酸甜好適合早午餐喝一杯！美式加香橙的組合推薦大家試一試，果香調和美式的酸苦，兩種交融在一起，十足好喝～

不賴床的餐點CP值滿高的！像是漢堡就有兩大塊肉，捲餅也是祭出兩種口味，特色的創意百香義大利麵、抹茶奧利奧煎餅都滿讓人驚奇的～推薦大家到頂溪站附近時，可以來享受一頓早午餐～