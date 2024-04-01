想一想好久沒吃我家牛排了，對於我家牛排的既定印象，大概就是台式牛排，然後簡單的沙拉自助吧～

但是我家牛排-板橋店真的顛覆了我過去的印象，就地愛上欸！！！

位於板橋三民路上的我家牛排-板橋店，附近雖然沒有捷運站，但其實也是板橋美食之一喔！

附近步行約15分鐘也可以抵達捷運-環狀線板新站；或是搭車到板南線龍山寺站1號出口至對面搭265號公車往板橋或土城方向至埔墘派出所下車後步行約3分鐘就可以抵達囉～

如果是開車的人兒，對面就是板橋家樂福，可以停到賣場下的停車場，雖然沒有特約，但可以利用吃飽後散步採買，也是很不錯的！

大家對我家牛排上面的LOGO是不是也很有印象呢？！

到了我家牛排-板橋店用餐之後才知道，原來各店的老闆可以決定自助吧的餐點內容～

在進入店裡前可以看到各項用料安全，還有最近吵得沸沸揚揚的蘇丹紅，

也有相關的聲明書，讓大家可以吃得安心！

我家牛排-板橋店的裝潢走一種簡約工業風，蛋塔蠻喜歡的～絲毫沒有浪費一個小空間！

11點一開，我們就入內了！沒想到還有人手腳比我們快！

強烈建議前往時要先訂位！

假日絕對要訂阿～很適合家人聚餐；平日下班後也適合與三五好友來吃美食相聚！

先來看看菜單，雖然主軸是牛排，但是我家牛排-板橋店也有提供素食主餐，

但請記得要先提早預約，來牛排店可以吃到素食！！

我家牛排-板橋店也很適合多人聚餐或是聚會；甚至是公司的包場來辦尾牙春酒，都好棒喔～

可以一群人一同回憶小時候的味道！

除了單點排餐，蛋塔更推薦那精選組合餐，可以一次吃到不同的肉品，真心覺得划算！

我家牛排-板橋店使用的肉質都是新鮮的，而且無重組肉！通通都是原肉！

使用的牛肉更是美國CAB認證，CAB小知識：牛隻必須擁有51%或以上安格斯牛血統；油花密度必須達Choice級或以上；必須選用較年輕牛隻；牛隻去肉後骨架不能多於1000磅；脂肪厚度不能多於一吋；10至16方吋肋眼肌面積；無血管破裂確保了肉品的完好外觀等。

以上原文擷取：https://www1.hkej.com/dailynews/culture/article/2496469/%E5%9A%B4%E6%A0%BC%E7%AD%89%E7%B4%9A%E8%AA%8D%E8%AD%89

在店員的推薦下，我們一人點排餐，另一人點自助吧，

這樣點餐的方式好棒啊！更讓人覺得舒服的是我家牛排-板橋店不會強烈建議客人要一人點一個排餐，導致吃不完剩下！

喔對了～我家牛排-板橋店是不能外帶的唷，所以大家可以自己控制食量和斟酌拿取食物！

來看看自助沙拉吧可以拿什麼？

首先是飲料區，有一般常見的碳酸飲料，還有右邊那台喝了讓我驚為天人的咖啡機！

使用UCC的咖啡豆，加上老闆娘嚴選的小農鮮乳，喝起來的口感真的是濃醇香～

生意很好的霜淇淋！

另外飲料區還有英式奶茶、我家牛排-板橋店自己熬煮的日式煎茶，

以及美粒果的冰沙機，另外還有茶包，各式各樣的選擇～

仔細一看才發現我家牛排-板橋店的冰沙機提供的是Qoo！

這是多少人小時候的回憶啊～Qoo有種果汁真好喝，喝的時候酷喝完臉紅紅～～～～

再來就是沙拉水果區，

新鮮的生菜們，還有一點都不怕客人吃的水果，切得有夠大塊！

生菜沙拉的醬料，也都是我家牛排-板橋店的獨家秘方，自行調配的唷！

還有媲美許多連鎖吃到飽的這甜點櫃，我以為我在哪個大飯店呢！

超多種選項，而且很乾淨，擺放的也很整齊，讓人看了就很舒服～

多種不同口味的蛋糕，

另外還有小時候營養午餐常見的中華愛玉，竟然還有統一布丁！！！！！！！！！！！！！！

是不是已經有人想到可以自己DIY布丁奶茶了啦～～

還有這泡芙，個個都是堅挺的樣子，不像很多自助沙拉的甜點區，那泡芙都軟趴趴的很慵懶樣～

還沒研究完自助區，店裡已經客滿了～這時候才11:30！

大家戰鬥力十足，蛋塔還偷聽到隔壁的老夫妻說今天只要吃這餐～還是特地從桃園北上來吃！

請大家務必務必先行訂位，帶著愉快的心情和空空的肚子去享受啦～

真的是客滿了！現場沒訂位的人兒只能等待，

我家牛排-板橋店的老闆娘喜歡歡樂的氣氛，明明才剛過完年，就已經開始母親節的布置了！

歡樂的氣氛除了從裝潢感受的到，店員的服務熱忱也是～我家牛排-板橋店店內的食物，店員也都會吃唷～

老闆娘說：我們提供的食物，自己也會吃，所以更加注重來源和食材！

再回來看熟食的部分，

小朋友最愛的薯條雞塊，另外還有地瓜薯條唷！

爆米花也是無限供應，重點是爆的很均勻，吃起來就很涮嘴！

來看看熟食區，蛋塔小小建議，在我家牛排-板橋店用餐不要坐在位置上太久，

熟食區的部分常常會有不同的菜色端出來，錯過有可能就再也吃不到！

菜色也都是我家牛排-板橋店老闆娘獨家設計，有很多都是在這間店才吃的到唷～

我家牛排-板橋店自助吧最熱銷、每天都會現身的女主角，麻辣鴨血！

個個塊頭都很大，底下還在持續加熱中，那味道入的很內層，吃起來還會爆汁！

雖說是麻辣鴨血，但可能因為我家牛排-板橋店使用中藥材去烹煮，所以並不會辣到難以下嚥，

蛋塔不太能吃辣，直接吃也覺得很舒服，只覺得那軟嫩的口感～吃完好想躺下來啦！！！

我家牛排-板橋店自助吧同時也是每天都會出現的最佳男主角～就是滷豬腳！

老闆娘說：雖然我們是牛排館，但是我們每個月使用的豬腳是一千斤以上！而且都是每天新鮮的溫體豬唷～

這也是很多豬腳專賣店無法達到的數量啊！

還有新鮮的蔬菜，使用當令食材再加點變化，重點是主打原型食物，才能讓大家吃得安心！

這花椰菜就知道不是冷凍蔬菜，冷凍的花椰菜再煮過之後都有一種＂咪咪帽帽＂的軟爛感～

我家牛排-板橋店這盤花椰菜，吃起來飽嘴又新鮮，也沒有十字花科會有的一個菜味！

海鮮也很新鮮，這蝦子有夠誇張，

才一上到自助吧，就被夾一半了....蝦肉很鮮甜，真的是新鮮美味都可以吃到！

這盤凱薩沙拉有驚豔到我，除了擺盤超美用色大膽以外，

竟然是滿滿的蘿蔓生菜阿～～～～我家牛排-板橋店特調的凱薩醬汁緊緊地巴在生菜上，有夠誇張好吃！

再來就是我家牛排-板橋店的假日限定，每桌每個客人必定大把大把盛的醃蜆仔，

大美和我平常都比較少吃這一類的食物，但是看到每一桌上都有，好奇盛了一碗，沒想到後續又是一盤兩盤的吃！

先是使用58%的高粱去腥之後，才開始做醃製，怪不得那甘甜味不停地在嘴裡回韻著，讓人一口接著一口吃～

這絕對是假日到我家牛排-板橋店不可錯過的！

如果想來點澱粉類，

也可以煮一碗麵，有熱湯或是滷汁，另外也可以加點青菜，或是直接燙一盤青菜也可以！

湯品的部分，可以選擇關東煮，或是牛排館一定要喝的玉米濃湯，

我家牛排-板橋店的玉米濃湯，也是自己煮的，其實撈料就可以感受到的，可以撈到玉米火腿還有蘑菇，

關東煮更是誇張，大小丸子，豆腐，還有不怕人吃的玉米，以及大塊頭的蘿蔔！

還想要澱粉，那就是燒賣或是小籠包了，也不會蒸的爛爛，吃起來口感還是非常好～

在我家牛排-板橋店用餐絕對不允許在位置上坐超過15分鐘！！

絕對要像蛋塔一樣一直起來走動，才能一直吃到最新菜色，真的是不停地推陳出新，讓人用餐的90分鐘好愉快啊！

我家牛排-板橋店的豬腳真的是要吃，超Ｑ不油膩，那Ｑ彈的口感在嘴巴裡咀嚼的時候還像是在跳舞一樣！

不虧是最佳男主角！每天都會有，平假日都會有！也絕對是每個客人桌上會有的～

超值組合餐 PS八盎司菲力/戰斧豬排 470/330

醬料的部分可以選擇黑胡椒或是蘑菇，也可以跟蛋塔一樣是綜合，

醬料的部分都是我家牛排-板橋店自己熬煮的，不會有外面醬料的化學味道或是膩感～

因為自助吧可以吃到飽了嘛，排餐就不會有太多的配菜，

簡單的一顆蛋搭配些許的螺旋麵和蔬菜，

戰斧豬排和PS八盎司菲力，兩個塊頭都不小，老闆娘上菜的時候還特別告知：煎台手是女性唷！

好喜歡這樣特別的告知，蛋塔也推薦一部日劇讓大家去欣賞～費馬的料理，裡面也有提到因為主廚是女性的一些議題～

醬料的部分會留下讓客人自己斟酌添加，

蘑菇醬有蘑菇本人，黑胡椒醬可以看到黑胡椒以外還有明顯的洋蔥和蒜頭！

PS八盎司菲力

一隻牛只有四公斤的里脊位置！一聽到這介紹，蛋塔就是要點他啊！

選擇了五分熟的熟度，蛋塔個人覺得剛剛好～

不會有過多的油花，是瘦肉比例較多的，因為五分熟的關係，吃起來還是軟嫩，而且非常的滑順！

很難想到可以用滑順來形容牛肉，但那肉質新鮮，在嘴裡的多汁噴發感，真的好棒～

戰斧豬排本身味道則是比較偏重，口感也偏紮實，

是Q彈很美味的！大美很愛這戰斧豬排，我個人是偏愛牛肉多一點，剛好一人佔據一的肉！

沒想到在我們細細品嚐排餐的時候，

自助吧又上了新菜！怎麼連烤鴨都有啦，真的是很誇張～

重點是這烤鴨的肉質很新鮮，而且肉的比例很多，不是單純啃骨頭而已唷！

剛剛上面提到的絲瓜，裡面是滿滿的蛤蜊香氣，搭配絲瓜的甜味，

但重點是！這絲瓜也切太厚了啊～～～～～真的不怕人吃，那絲瓜跟我的八盎司菲力牛排一樣厚

中途也來點清爽的燙青菜，青菜也是不停的拿出來準備在自助吧上，

那滷汁是可以看到肉塊本人的唷～很大方！

大美去拿了關東煮，很開心又很害羞的說把＂控湯＂的大玉米和大塊蘿蔔都撈來吃！

一邊說一邊啃著玉米，同時那玉米的汁還噴到我的手上

自助吧不停地出新菜，份量都不會太多，主要是讓客人可以新鮮、有趣的吃到最美味的食物，

另一部份也是都使用小農的食材，本身的份量都不會過多！

第一次在牛排館的自助吧上面看到青木瓜沙拉，而且擺的也太美，口感非常泰式！

再來還有蒜味毛豆，

這毛豆的中藥香氣好迷人，每一個毛豆都很飽嘴，好想來杯啤酒阿

明明已經說不想吃了，結果還是不小心的夾了豬腳、毛豆，還有～～～各位觀眾！那是淡菜啊！

我的愛～～～淡菜！又讓我狂吃了好多個，

都非常非常的新鮮之於，那上面的五味醬，真的是有夠厲害！

聽到隔壁桌客人要準備離開去結帳時，說了一句：我要再去看一下有沒有新菜色才要去結帳

蛋塔明明已經坐下來了，又跟著去看，才發現又端出了豬耳朵！

然後還有炒杏鮑菇，真的是可以再添一碗白飯，就地吃起來欸！

喔對了～我家牛排-板橋店的自助吧也有白飯唷！真的是不怕你吃，只怕你沒吃飽～

終於到了水果的時候，水果都很甜，那百香果不酸～很順口，

還有一旁那木瓜超誇張的甜～

甜點又是另一個味，到此時此刻我才喝了咖啡，真的是飲恨！

我家牛排-板橋店的咖啡有夠好喝，濃醇香的感受讓人以為瞬間轉移到的哪家知名咖啡廳～

大美也吃了爆米花，爆的很均勻，吃起來就開心！

欸不對，我只是要去上個廁所，竟然又看到辣炒年糕，然後我又拿了...又吃了！

＃板橋牛排推薦＃板橋平價牛排＃板橋美食推薦＃板橋家樂福美食＃板橋好停車餐廳＃板橋聚餐推薦

吃飽後離開前，絕對要吃的我家牛排-板橋店的霜淇淋！

使用小農的鮮乳去製成的霜淇淋，好濃好純好香～我搭配餅乾吃，

大美則是杯裝，又淋上了咖啡，假裝是Affogate般的浪漫～

【店家資訊】：

粉 絲 團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063988364252

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/my_home_0421/

營業時間：週一～日11:00-15:00;17:00-21:00（假日需定位）

電 話：02-89641782

地 址：220新北市板橋區三民路二段32號2樓

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

看下一篇新北文章:饃飯生創意飯餅專賣店｜大陸特色小吃在新北三重也可以吃到！多種創意肉夾饃口味，酥脆爽口不油膩～媽媽味讓人一吃就上癮！

FOLLOW 西班牙蛋塔IG

看影片吃美食

請我喝珍奶

文章標籤