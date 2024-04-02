這是一間被牛排耽誤的自助餐廳，超過上百道料理的自助吧只要360元就能無限吃到飽，再加30元就有牛排，今日總算大飽眼福及口福，一整排的水果、甜食、海鮮、熱炒、蔬食、生菜沙拉、港點、冰淇淋、甜點、飲品等琳琅滿目應有盡有，比吃到飽自助餐更豐盛，最經典的就是水果區，有超過20種新鮮現切水果任你吃到飽，還有一整櫃超過30種甜點任你選，除此之外豬腳、炸雞翅、鮮蝦、整條魚、麻辣鴨血、香菇雞湯等通通無限供應，號稱桃園最強吃到飽的牛排店，用餐環境寬敞舒適，我家牛排全新開幕就位在桃園特力家居一樓，完全改觀我對牛排的印象，值得推薦。

我家牛排南崁店搬到特力家居桃園館一樓全新開幕，座位更多更寬廣舒適，菜色也更多樣化。影片分享

我家牛排旗鑑店最經典必吃：超過20種新鮮水果任你挑選，現切水果通通吃到飽。

居然有蝦子和炸雞翅，以360元自助吧吃到飽水準實在太高了，會讓人想一訪再訪。

就連現炒時蔬區也是一整排，每樣都精緻又美味。

我家牛排南崁店搬到特力屋店，範圍擴大，停車方便。

我家牛排南崁特力屋店擁有整片的落地窗，採光良好，還有一整排靠窗沙發座位區。

慶開幕有舉辦抽獎活動，滿千則送摸彩劵一張。

自助沙拉吧成人360元起，用餐限制2小時，禁止打包，另收服務費10%。

開幕期間人潮較多建議先訂位，也有保留現場座位，可先到取號再等通知。

其中我最愛的就是它的水果區，水果都幫你切好了，可以直接吃，火龍果還幫你用小盤裝好，相當貼心。

我家牛排自助吧甜點區也超多的，很少看到牛排店有這麼多的甜點可以選擇～

一整排的炸物區、豬腳、炸雞翅、整條魚、麻辣鴨血、香菇雞湯等通通無限供應。

香菇雞湯居然雞肉香菇菇滿滿，用料完全不手軟，還有四神湯、玉米濃湯、菜頭排骨湯、紅豆湯超多選擇。

熱炒區菜色豐盛，應有盡有。

冰淇淋也超多樣式可選，還有草莓、香草、巧克力雙淇淋以及冰棒任你挑選，通通無限供應。

鮮蝦、魚肉甚至一整條魚都有。

我家牛排必吃：爆醬奶油餐包，除奶油餐包居然還有提供爆醬，相當然爾一定要品嚐。

主餐還沒上，就已經滿滿的一桌超豐盛的～

經典牛排390元，蒜香豬排420元， 差點忘了他的主食牛排，也是超大一塊，一點都不馬虎，相當好吃。

營業時間從11：00到晚上22:00，中間沒有休息，隨時去都一樣的價格，真是桃園CP值爆表牛排館。

我家牛排南崁特力屋店：桃園市蘆竹區中正路1號；營業時間：11:00-22:00

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