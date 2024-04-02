

前幾週的某週六一早，老婆說無意間看到有人推薦，林口有家超人氣美食，主打的是清燉牛羊拉麵，好吃且高CP值。她於是又上網查了一下，店家竟有超過5千則網路評論，平均4.4星。老婆接著問我說，那家店的地址是靠林口哪？她很想去吃看看。

我看了一下，回她：「就在竹林山觀音寺旁，第七停車場後方耶，我們去過那賞花好幾次，竟不知有這一家美食。妳想去吃，那今天就去那吃午餐。對喔，現在應該也是觀音寺的吉野櫻花期，我們也有幾年沒去那看櫻花了，去那家吃完午餐後，還可順道去賞花散步。而且，無論那的櫻花是否有盛開，觀音寺的公園腹地也不小，景色怡人、鳥語花香，即便沒有櫻花，也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。

於是，我們這樣隨興地前往囉～

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】







▲店外觀

創立於1993年，

至今已超過30年的「老占元拉麵大王」，

位在竹林山觀音寺旁，

第七停車場的後方的林口路上。







▲排隊人潮

我們於週六下午1點抵達，

一看到這頗長的排隊人潮，

真是有點訝異！

心想，

我們之前來過竹林山觀音寺好幾回，

竟不知在這後方，

有這麼一家排隊名店...。

來店無論內用或外帶，

都要排隊。

不過還好，

當天我們只等了20分鐘就排到，

比我預計快很多。







▲店環境

簡約乾淨明亮的店環境，

週六下午都一點半了，

還是座無虛席，

店外還有頗長的排隊等候人潮，

人氣超高。







▲點餐單

選擇不多，

麵條就只有拉麵一種。

主打的餐點，

就牛肉拉麵與羊肉拉麵。

若不吃牛羊，

還有雞肉拉麵、肉燥湯拉麵、榨菜湯拉麵、蘿蔔拉麵、乾拉麵，

這幾項選擇。

比較特別的是，

菜單上沒註明，

湯頭只有清燉一種，

沒有紅燒或其他湯頭的喔。







▲小菜櫃

盤盤看起來，

都很乾淨細緻美味的模樣~







▲超人氣庶民美食上桌

牛肉拉麵（大）、羊肉拉麵、乾拉麵（拍照時尚未上桌）、小菜（豬耳朵、小黃瓜、腐皮）







▲乾拉麵

乾拉麵上，

淋上了一杓油亮且滷色誘人的肉燥，

再撒上一把蔥花，

看起來就很合我的口味。







▲乾拉麵，特寫

拌上一拌，

拉麵表面滑溜，

且充滿滷肉燥的油鹹香，

口感則Q厚有嚼勁，

相當好吃。

我又對老婆說，

這滷肉燥若是淋在白飯上，

應該會變成我更愛的滷肉飯，

可惜這沒賣飯食~







▲豬耳朵

口感油香Q脆乾淨







▲小黃瓜

爽脆好吃去膩的好選擇







▲腐皮

香嫩好吃涮嘴







▲牛肉拉麵（大）

這的牛(羊)肉麵外觀看起來，

就和一般坊間的有點不太一樣，

除了麵條只有拉麵，

口味也只有清燉，

沒有紅燒。

說是清燉，

但也和一般清燉的不同，

這竟是蘿蔔湯頭。







▲牛肉拉麵，牛肉

5~6大塊厚實的牛腱肉片，

外觀色澤，

比一般牛肉麵較具滷色的牛肉，

這色澤淺了許多，

咬起來鮮嫩具嚼勁，

很有吃到牛肉的感覺。







▲牛肉拉麵，特寫

粗Q的拉麵，

吃起來很有飽足感。







▲牛肉拉麵，湯頭

這清燉湯頭，

和一般不同，

是蘿蔔湯為基底，

飽含了白蘿蔔甘甜爽口，

以及些許牛肉的鮮味。







▲羊肉拉麵

碗內有不少的羊肉片







▲羊肉拉麵，羊肉

嫩口無羊羶腥味







▲羊肉拉麵，羊肉沾醬

羊肉片沾些特製辣醬，

吃起來更增添風味。







▲羊肉拉麵，特寫







▲羊肉拉麵，湯頭

蘿蔔湯為基底，

飽含了白蘿蔔甘甜爽口外，

喝起來又和牛肉拉麵有點差異，

這還加了些許的米酒與薑味，

喝起來更刺激味蕾。







▲留影

「老占元拉麵大王」是一家，

物美價廉、超人氣、高CP值、好吃的30年牛羊拉麵店，

麵條選擇只有拉麵，

湯頭只有清燉一種，

且是少見搭配白蘿蔔湯的組合。

餐點選擇不多，

卻可以賣到嚇嚇叫。

店家就位於，

新北必訪！腹地廣大、令人心曠神怡的祈福與賞櫻聖地，

「竹林山觀音寺」的後方，

來店用完餐後或用餐前，

還可順道至去賞花散步或祈福。

另，

無論觀音寺的櫻花是否有盛開，

其公園腹地也不小，

江南庭院風的景色怡人、鳥語花香，

即便沒有櫻花，

也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。（其遊記介紹可見文末）

唯，

對於吃牛（羊）肉麵偏愛滋味要重些，

像是只喜愛紅燒湯頭者，

這裡可能就不會那麼合口味囉。







▲名片

【營業時間】10：00～15：00，15：30～19：30；週日店休

【地 址】新北市林口區林口路120號

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】

【延伸閱讀】

◎﹝新北市林口﹞竹林山觀音寺 新北必訪！腹地廣大且令人心曠神怡的祈福與賞櫻聖地

◎﹝新北市林口﹞林口東勢閱覽室 銀河星空與未來科技風格交錯，絕佳美幻的圖書館閱覽室

◎﹝新北市林口﹞7-ELEVEN仁森門市 七龍珠迷不可錯過！新開幕的全球唯一7-ELEVEN X 七龍珠超主題店

◎﹝桃園市龜山﹞一沐日 獨創、特別又好喝，高人氣的草仔粿逮丸奶茶～

◎﹝桃園市龜山﹞品悅食堂 偽咖啡店環境氣氛的精緻便當．麵點店~

◎﹝新北市林口﹞6115Caf'e 巷仔內人才知，可暸望百萬海景與台北港大船進出的高CP值平價貨櫃屋Caf'e

◎﹝新北市八里﹞八里騎車趣2020 十三行博物館→十三行文化公園→紅樹林保護區→左岸劇場→左岸公園→渡船頭老街，長約3.7公里

◎﹝新北市八里﹞新北市立十三行博物館 新北市民免費溜小孩又寓教於樂的絕佳去處～

老占元拉麵大王、林口高CP值牛肉麵、清燉牛肉麵、清燉羊肉麵、竹林山觀音寺周邊必吃美食、林口必吃排隊美食

文章標籤