前幾週的某週六一早，老婆說無意間看到有人推薦，林口有家超人氣美食，主打的是清燉牛羊拉麵，好吃且高CP值。她於是又上網查了一下，店家竟有超過5千則網路評論，平均4.4星。老婆接著問我說，那家店的地址是靠林口哪？她很想去吃看看。
我看了一下，回她：「就在竹林山觀音寺旁，第七停車場後方耶，我們去過那賞花好幾次，竟不知有這一家美食。妳想去吃，那今天就去那吃午餐。對喔，現在應該也是觀音寺的吉野櫻花期，我們也有幾年沒去那看櫻花了，去那家吃完午餐後，還可順道去賞花散步。而且，無論那的櫻花是否有盛開，觀音寺的公園腹地也不小，景色怡人、鳥語花香，即便沒有櫻花，也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。
於是，我們這樣隨興地前往囉～
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▲店外觀
創立於1993年，
至今已超過30年的「老占元拉麵大王」，
位在竹林山觀音寺旁，
第七停車場的後方的林口路上。
▲排隊人潮
我們於週六下午1點抵達，
一看到這頗長的排隊人潮，
真是有點訝異！
心想，
我們之前來過竹林山觀音寺好幾回，
竟不知在這後方，
有這麼一家排隊名店...。
來店無論內用或外帶，
都要排隊。
不過還好，
當天我們只等了20分鐘就排到，
比我預計快很多。
▲店環境
簡約乾淨明亮的店環境，
週六下午都一點半了，
還是座無虛席，
店外還有頗長的排隊等候人潮，
人氣超高。
▲點餐單
選擇不多，
麵條就只有拉麵一種。
主打的餐點，
就牛肉拉麵與羊肉拉麵。
若不吃牛羊，
還有雞肉拉麵、肉燥湯拉麵、榨菜湯拉麵、蘿蔔拉麵、乾拉麵，
這幾項選擇。
比較特別的是，
菜單上沒註明，
湯頭只有清燉一種，
沒有紅燒或其他湯頭的喔。
▲超人氣庶民美食上桌
牛肉拉麵（大）、羊肉拉麵、乾拉麵（拍照時尚未上桌）、小菜（豬耳朵、小黃瓜、腐皮）
▲乾拉麵
乾拉麵上，
淋上了一杓油亮且滷色誘人的肉燥，
再撒上一把蔥花，
看起來就很合我的口味。
▲乾拉麵，特寫
拌上一拌，
拉麵表面滑溜，
且充滿滷肉燥的油鹹香，
口感則Q厚有嚼勁，
相當好吃。
我又對老婆說，
這滷肉燥若是淋在白飯上，
應該會變成我更愛的滷肉飯，
可惜這沒賣飯食~
▲牛肉拉麵（大）
這的牛(羊)肉麵外觀看起來，
就和一般坊間的有點不太一樣，
除了麵條只有拉麵，
口味也只有清燉，
沒有紅燒。
說是清燉，
但也和一般清燉的不同，
這竟是蘿蔔湯頭。
▲牛肉拉麵，牛肉
5~6大塊厚實的牛腱肉片，
外觀色澤，
比一般牛肉麵較具滷色的牛肉，
這色澤淺了許多，
咬起來鮮嫩具嚼勁，
很有吃到牛肉的感覺。
▲牛肉拉麵，湯頭
這清燉湯頭，
和一般不同，
是蘿蔔湯為基底，
飽含了白蘿蔔甘甜爽口，
以及些許牛肉的鮮味。
▲羊肉拉麵，湯頭
蘿蔔湯為基底，
飽含了白蘿蔔甘甜爽口外，
喝起來又和牛肉拉麵有點差異，
這還加了些許的米酒與薑味，
喝起來更刺激味蕾。
▲留影
「老占元拉麵大王」是一家，
物美價廉、超人氣、高CP值、好吃的30年牛羊拉麵店，
麵條選擇只有拉麵，
湯頭只有清燉一種，
且是少見搭配白蘿蔔湯的組合。
餐點選擇不多，
卻可以賣到嚇嚇叫。
店家就位於，
新北必訪！腹地廣大、令人心曠神怡的祈福與賞櫻聖地，
「竹林山觀音寺」的後方，
來店用完餐後或用餐前，
還可順道至去賞花散步或祈福。
另，
無論觀音寺的櫻花是否有盛開，
其公園腹地也不小，
江南庭院風的景色怡人、鳥語花香，
即便沒有櫻花，
也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。（其遊記介紹可見文末）
唯，
對於吃牛（羊）肉麵偏愛滋味要重些，
像是只喜愛紅燒湯頭者，
這裡可能就不會那麼合口味囉。
▲名片
【營業時間】10：00～15：00，15：30～19：30；週日店休
【地 址】新北市林口區林口路120號
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