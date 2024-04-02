吃心絕對 4 天 ago 在〈領鮮湯翅 x 新鮮食材現炸噴汁好過癮〉中留言功能已關閉

關於領鮮湯翅

這間領鮮湯翅還滿常來吃的，但每次都買一點、買一點，所以一直沒整理成文，這次鐵了心、肥了肚，把菜單全部的餐點幾乎買了一輪，就為了來拍個大合照！岡山必吃必買炸物美食，就算是岡山排隊美食，也不用等太久速度挺快的。







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領鮮湯翅交通位置



▲▼領鮮雞翅就在維新路上，一旁還有間金名記豆花是老店超好吃的。



▲價格品項一目瞭然的展示在工作台前。

領鮮湯翅菜單



▲領鮮湯翅菜單 還有附上編號，這樣子叫號也比較有秩序。

領鮮湯翅餐點介紹



▲今天點了這些來大合照一下吧。

雞翅



▲▼招牌的就是雞翅(20元)，他不叫雞翅，叫做湯翅，他的麵衣跟雞腿是不同的，是比較脆硬一點的，可能就是因為這種麵衣，才能把雞翅的湯汁都包覆起來不流失吧。

咔啦炸雞



▲▼咔啦雞腿35元 | 咔啦雞塊35元，這兩項也是我的最愛，肉都很嫩而且很多汁哦~

薯餅



▲薯餅10，老婆的最愛，超酥不回軟❤️

其他



▲花技丸25元/4顆 | 魷魚40元 | 手工黑輪20元 | 米血10元 | 蘿蔔糕10元



▲甘梅薯條(30元)



▲大熱狗(10元)，炸粉好Q 扎實，搭配蕃茄醬超棒的。



▲百頁豆腐(15元)



▲買回家搭配生菜吃，抵消一些罪惡感，哈。

領鮮湯翅營業資訊

地址：高雄市岡山區平安里維新路68號

營業時間：14:20 ~ 20:30

電話：0921-571-106

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