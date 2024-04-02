台灣紫藤花期?

每年3月中到4月初是盛開期，賞花期大約只有2週

淡水紫藤花園開放時間？

一號屯山摩艾園區：2024/3/23~4/10

二號水源園區：2024/3/20~4/7

淡水紫藤花園在哪裡?

從Google地圖上看得出來，淡水紫藤花園一號屯山摩艾園區距離淺水灣比較近，二號水源園區則離淡水無極天元宮比較近，來看紫藤可以順便一起賞櫻花

淡水紫藤花園門票

因為是私人園區，所以淡水紫藤花園的門票是$350

二號水源園區交通

搭車🚌：淡水捷運至淡水站 → 在淡水捷運站前搭乘866、875、876、877等公車至天元宮站

開車🚗：天元宮居民停車場停車後轉搭接駁計程車（單程40元，皆有標示為紫藤專車）

停車🅿️：停車費$100，機車可免費停車

還沒走進園區就先看到這個新設的招牌，上面還有大大的『淡水紫藤花園』字樣

淡水紫藤花園是由園主花了30年的時間苦心研究種植，每年只開放20天左右，因為紫藤難以照顧，每年只有盛開期才開放，其他時間都在忙著照顧紫藤花，所以前人種樹後人乘涼，我們都要感謝人家的悉心照顧，每年才能看到這麼漂亮的紫色花海

一號園區和二號園區最大不同是一號屯山園區的紫藤花齡較老，顏色也較深，周遭停車比較方便，但不得攜帶外食也沒供應正餐；二號水源園區面積更大，數量也比較多，能攜帶外食及野餐，但停車較為不便。目前正好是紫藤最美的盛開期，雖然是平日到訪，但遊客也不少，大家除了忙著拍照，還有人自備野餐桌布，在紫藤花下野餐也是不錯的賞花方式

抬頭一瞧滿心滿眼都是紫色的花海，這樣的景色真是美得讓人心曠神怡啊～

穿過重重紫藤花架，前面還有一個綠草環繞的水塘，讓人忍不住趨前一探究竟

從對岸拍過去的角度，不但有綠色草木的背景當襯托，還有水塘岸邊的紫色鳶尾花相互輝映

從沒想過紫色和綠色竟能搭配出如此亮眼的傑作，專程跑來淡水拍紫藤花，果然不虛此行啊！

從淡水紫藤花園二號水源園區裡望去，還能遠眺淡水天元宮，拿來當紫藤花的背景也不錯看

不知是哪個有心遊客還把落在地上的花瓣組成一個💜，拿這個來跟女生示愛，成功率肯定百分百🤭

拍完淡水紫藤花園的花，再回到無極天元宮這邊來拍櫻花，也是很多人會選擇的順道遊方式，不過花期沒剩幾天，大家可得把握時間

畢竟一次就能收穫二種春天最美的花，難怪淡水總是遊人如織啊！

淡水紫藤花園二號水源園區 地址：新北市淡水區忠寮里5鄰竹圍子9-3號對面​ 門票：$350(不可折抵消費) 營業時間：9:00~17:00

淡水紫藤花園門票可抵消費嗎？ 門票$350，不能折抵消費 淡水紫藤花園有供應餐食嗎? 沒有供應正餐,一號不可攜帶外食,二號可以帶外食進去野餐