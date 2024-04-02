位在成功路上靠近金華路路口很顯眼。

成功路上「成功路無名水煎包」、「阿得虱目魚」及「明和菜粽」都是超人氣小吃店家，小高分享過「明和菜粽」美食今天再來分享這間水煎包，沒有店名路邊僅放置高麗菜水煎包的小扛棒，每日開店營業之前就出現購買人潮，小高選在還未開始營業就前來購買，因此才能與老闆聊天順便拍照與各位分享，小高品嚐完覺得非常美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

料理台前有印上（原武聖路）高麗菜水煎包字眼。

攤位上有名片供客人自行拿取。

這張是店家護貝菜單供點餐參考，水煎包一顆15元，有買十送一優惠，這張菜單有標示買幾顆水煎包對應金額，讓店家跟顧客方便是花費多少金額。

這裡銷售空間維持的很整潔舒服，裡面總共3位工作人員忙碌中。

老闆與員工正在包覆著每一粒水煎包，就看這麵糰就覺得應該是使用老麵才對。

首先把包好的水煎包整齊放在煎鍋裡，再把水倒入約8分滿下去燜煮。

等到約15分鐘翻開鍋蓋飄散出麵粉香氣。

馬上把水煎包翻面再稍微煎一下即可。

這是由服務員幫忙起鍋開始販賣囉。

想要買水煎包就從料理台前開始排隊。

小高就購買10+1水煎包150元回家享用。

水煎包每粒15元。

老實講水煎包很大顆定價15元便宜，水煎包滿滿高麗菜跟豬肉餡，包子皮很軟Q充滿麵粉香氣，高麗菜清脆鮮甜非常好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「成功路無名水煎包」銷售空間很整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：成功路無名水煎包

地址： 700台南市中西區成功路479號

營業時間：14:00–17:30（週日公休）

電話： 0955-478-431

樂天小高邀約資料

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