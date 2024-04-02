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台南市中西區吃。台南市｜中西區。「成功路無名水煎包」原武聖路水煎包，每天僅營業3.5個小時，還未開店營業就大排長龍

2024-04-02 18:55:08 樂天小高&樂天人生 人氣：172
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2416篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：成功路無名水煎包（原武聖路）
phone0955-478431
place台南市中西區成功路479號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在成功路上靠近金華路路口很顯眼。 

成功路上「成功路無名水煎包」、「阿得虱目魚」及「明和菜粽」都是超人氣小吃店家，小高分享過「明和菜粽」美食今天再來分享這間水煎包，沒有店名路邊僅放置高麗菜水煎包的小扛棒，每日開店營業之前就出現購買人潮，小高選在還未開始營業就前來購買，因此才能與老闆聊天順便拍照與各位分享，小高品嚐完覺得非常美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

料理台前有印上（原武聖路）高麗菜水煎包字眼。 

攤位上有名片供客人自行拿取。 

這張是店家護貝菜單供點餐參考，水煎包一顆15元，有買十送一優惠，這張菜單有標示買幾顆水煎包對應金額，讓店家跟顧客方便是花費多少金額。 

這裡銷售空間維持的很整潔舒服，裡面總共3位工作人員忙碌中。

 

老闆與員工正在包覆著每一粒水煎包，就看這麵糰就覺得應該是使用老麵才對。

首先把包好的水煎包整齊放在煎鍋裡，再把水倒入約8分滿下去燜煮。 

等到約15分鐘翻開鍋蓋飄散出麵粉香氣。

馬上把水煎包翻面再稍微煎一下即可。 

這是由服務員幫忙起鍋開始販賣囉。 

想要買水煎包就從料理台前開始排隊。 

小高就購買10+1水煎包150元回家享用。 

水煎包每粒15元。

老實講水煎包很大顆定價15元便宜，水煎包滿滿高麗菜跟豬肉餡，包子皮很軟Q充滿麵粉香氣，高麗菜清脆鮮甜非常好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「成功路無名水煎包」銷售空間很整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：成功路無名水煎包

地址： 700台南市中西區成功路479號

營業時間：14:00–17:30（週日公休）

電話： 0955-478-431

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

 
 
 
 
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