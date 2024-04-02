桃園中壢的龍岡有超多有名的米干店，像是忠貞誠、小云滇、眷村口、阿秀米干、國旗屋、唐記、阿美米干、宏珍米干、大鬍子等等

而且每家米干店都有各自的擁護者

這家忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干除了有米干外，最令我吃過念念不忘的是它的麻辣滷味

忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干的麻辣滷味是屬於冷滷，不是加熱滷味，可加辣也可以不要加辣

所以不要看到麻辣滷味就以為只有吃辣的人可以吃唷

忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干

二店內用：桃園市中壢區龍平路211號

營業時間：10:30~19:00（週一公休）

電話：03-466 1009

一店外帶：桃園市中壢區龍平路217號

攤位地址：中北黃昏市場（中原大潤發車道正對面）

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這次來到忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干才發現，原本外觀充滿綠色調的店面已經變成麻辣滷味外帶店了

但是別擔心！

內用店就在旁邊隔幾間的店面而已

內用店就在國旗屋旁邊，有一、二樓的空間

比起之前用餐區，好像更寛敞

雖然更寛敞，但到了假日用餐尖峰時段還是要候位的

且發現這附近的每家米干店都是大排長龍

建議要來吃米干又不想花太多時間等候，可以盡量避開用餐尖峰時段過來

像我們是大概十一點左右來的，雖然人潮不少至少沒有花時間候位

【忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干-環境介紹】

不只一、二樓空間有座位，連騎樓都擺上好幾桌的座位

但儘管如此，用餐時還是得要排一下隊

一樓除了是用餐區也是廚房作業區

可以看到服務人員忙碌的烹煮著米干、切滷味等等

而且一走進來就可以看到許多復古懷舊的物品，充滿著濃濃的軍風、眷村風

用餐方式，不管是內用或外帶先在一樓排隊點餐

如果有需要麻辣滷味的也是先在一樓夾取

內用則會由店家安排座位

滿滿的滷味

上方也都有滷味的價格，都可以夾取自己想吃的食材

可內用也可外帶

另外麻辣滷味部份也有提供真空包裝，想送人或是買回家吃更方便

來到忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干除了可以吃到美味的米干跟麻辣滷味外

店內的擺設也是非常耐人尋味

有許多復古及有關軍中的元素，都可以一一參觀、細細端詳

【忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干-菜單】

菜單有湯麵類跟蔥餅類

湯麵類有米干、米線、巴巴絲跟刀削麵可以選擇

麻辣滷味的價格

我覺得價格部份不算貴，跟一般的差不多，有的甚至更便宜

重點是～好吃！

鴨翅、鴨頭、鴨脖、豬尾巴、鴨胗、鴨脆腸、豬腸、鴨心

百頁豆腐、小豆干、甜不辣、米血糕、海帶、豆皮、豆腸、雞捲等等

小黃瓜的部份是直接跟服務人員點餐

只見籃子上面夾了桌號、小黃瓜及要加辣的夾子

一開始服務人員會詢問要什麼餐點？接著自行夾取麻辣滷味計算金額後

由服務人員告知總金額後，使用機台進行結帳的動作

【忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干-優惠活動】

現役軍人穿軍服來用餐，享有吃米干免費的優惠

男友說~這裡很多阿兵哥，店家祭出這種優惠活動，真的是不怕人家吃啊！！

【忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干-餐點介紹】

▲肉蛋米干 90元

肉蛋米干搭配肉片、蛋花、蔥花，味道豐富

米干口感綿滑、口感完全不軟爛

吸飽了濃郁的湯汁，細細咀嚼後散發淡淡的米香

蛋花給的份量很多，口感嫩滑且吃起來非常有味道

感覺蛋液有先加入高湯般，吃起來多了一股香氣

湯頭濃郁中又保有爽口的口感，顏色看起來好像很辣、其實完全不會

▲加蛋米干 65元

喜歡吃蛋花的我，看著滿滿的蛋花、吃起來超級滿足的

▲泡菜（免費）

吃米干送泡菜，而且泡菜還可以續

微酸並保有脆口的口感，搭配米干或麻辣滷味吃都很不錯

爽脆帶點酸辣口味，既開胃又解膩

▲麻辣滷味 100元

麻辣滷味我們選了雞捲、小黃瓜、百頁豆腐、甜不辣、米血糕

滷米血糕好不好吃，製作方法很重要之外，食材也佔很大的因素

忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干的米血糕帶有Q勁，滷的有入味之外，再搭配最後的調味

吃起來很有味道又保有米血糕本身的口感

小黃瓜吃起來非常爽脆，有醬汁的味道但又很清爽

搭配其他滷味吃起來很爽口

甜不辣軟Q入味

以今天點的麻辣滷味都相當不錯

桌上也都備有辣椒醬跟醋可以使用

忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干店內也有機器人送餐，非常有趣

連大人看到米干店有機器人送餐都覺得很新奇

如果帶小孩來，更能吸引注意力

米干配上麻辣滷味真是雙重享受，而且還有著用心擺設的用餐環境

來到龍岡忠貞市場想嚐嚐米干的滋味嗎？可以試試忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干

【忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干-店家資訊】

忠貞眷村口麻辣滷味雲南米干

二店內用：桃園市中壢區龍平路211號

營業時間：10:30~19:00（週一公休）

電話：03-466 1009

一店外帶：桃園市中壢區龍平路217號

攤位地址：中北黃昏市場（中原大潤發車道正對面）

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