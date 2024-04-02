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高雄市苓雅區吃。高雄市｜苓雅區。「双黃hhbar&cuisine」新店報報!!!!唱双簧白天南洋餐廳晚上華麗轉身成復古酒吧，南洋

2024-04-02 19:02:15 樂天小高&樂天人生 人氣：101
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2416篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：双黃hhbar&cuisine
place高雄市苓雅區中興街172號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 位在中興街與仁智街三角處復古店面很顯眼。

小高看到格友分享這間「双黃hhbar&cuisine」相關美食，南洋風情用餐氛圍才收入品嚐口袋名單，今天就利用平日午餐時間專程前來用餐，步行到店家發現正對面是小高分享過三餐暖食」，兩間三角窗店面都是很有特色餐廳，「双黃hhbar&cuisine」從4月1日正式開幕對外營業，餐廳很獨特不同時段有不同營業項目，白天是道地南洋簡餐餐廳，晚上則變成華麗復古酒吧，觀看菜單主要提供300元以內簡餐供選擇，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐

老舊透天店面維持老屋外觀原始面貌，在這斑駁馬賽克磁磚加以裝潢，呈現出南洋風情復古的氣息超舒服。

這處是店家佈置成顧客拍照打卡的場所，這裡的亮點就是教堂常見的花窗玻璃。 

騎樓下都有放置桌椅供客人坐下來用餐。 

從玻璃窗看進去隱約可見裡面顧客用餐情景。 

這騎樓下擺放2張四人桌供顧客入席用餐 

這花窗玻璃與木質釘製大門飄散出南洋氛圍。 

 

 

 木門推開室內用餐空間並不大有17個位子，裡面牆面維持老宅原始風貌，注入南洋設計元素很華麗復古氣氛超舒服。

這靠花窗處有設置吧台型用餐座位區。 

靠牆處櫃子有擺放茶水、餐具及醬料供自取使用。 

這裡點餐是採取掃QR碼手機點餐，菜單有新加坡叻沙麵190元、泰式酸辣麵190元、泰式涼拌海鮮麵170元、双黃打拋豬肉飯170元、馬來黃咖哩牛腩飯180元、單點白飯20元、双黃青木瓜沙拉70元、泰式涼拌海鮮沙拉140元、双黃秘製香料炸雞100元、炸QQ手工甜不辣60元、招牌手工泰式魚餅90元、双黃招牌濃泰奶80元、100%椰子水70元、手打檸檬紅茶70元及勝獅、泰象啤酒160元等，手機點完餐點再至櫃檯結帳即可。

小高就點新加坡叻沙麵190元與双黃招牌濃泰奶80元。 

這碗是新加坡叻沙麵190元。

叻沙麵是星加坡與馬來西亞最具代表美食，使用叻沙醬、椰奶、魚露、洋蔥..調製而成湯頭，讓這湯頭奶香濃郁爽口非常好喝。 

裡面蝦子有2隻很鮮甜Q彈好吃。 

印象中麵條有3種可以選擇，小高選擇油炸過意麵份量十足，意麵吸飽湯頭很軟Q不軟爛好吃。 

這杯是双黃招牌濃泰奶80元。  

 這杯子真美觀奶香濃郁微甜好喝

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「双黃hhbar&cuisine」用餐空間很復古超舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

 店家資訊：双黃hhbar&cuisine

地址：802高雄市苓雅區中興街172號

營業時間：11:30–19:15, 20:00–03:00（不定期公休見官方臉書或IG）

電話：07-338-6988

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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