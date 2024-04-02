位在中興街與仁智街三角處復古店面很顯眼。

小高看到格友分享這間「双黃hhbar&cuisine」相關美食，南洋風情用餐氛圍才收入品嚐口袋名單，今天就利用平日午餐時間專程前來用餐，步行到店家發現正對面是小高分享過「三餐暖食」，兩間三角窗店面都是很有特色餐廳，「双黃hhbar&cuisine」從4月1日正式開幕對外營業，餐廳很獨特不同時段有不同營業項目，白天是道地南洋簡餐餐廳，晚上則變成華麗復古酒吧，觀看菜單主要提供300元以內簡餐供選擇，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

老舊透天店面維持老屋外觀原始面貌，在這斑駁馬賽克磁磚加以裝潢，呈現出南洋風情復古的氣息超舒服。

這處是店家佈置成顧客拍照打卡的場所，這裡的亮點就是教堂常見的花窗玻璃。

騎樓下都有放置桌椅供客人坐下來用餐。

從玻璃窗看進去隱約可見裡面顧客用餐情景。

這騎樓下擺放2張四人桌供顧客入席用餐

這花窗玻璃與木質釘製大門飄散出南洋氛圍。

木門推開室內用餐空間並不大有17個位子，裡面牆面維持老宅原始風貌，注入南洋設計元素很華麗復古氣氛超舒服。

這靠花窗處有設置吧台型用餐座位區。

靠牆處櫃子有擺放茶水、餐具及醬料供自取使用。

這裡點餐是採取掃QR碼手機點餐，菜單有新加坡叻沙麵190元、泰式酸辣麵190元、泰式涼拌海鮮麵170元、双黃打拋豬肉飯170元、馬來黃咖哩牛腩飯180元、單點白飯20元、双黃青木瓜沙拉70元、泰式涼拌海鮮沙拉140元、双黃秘製香料炸雞100元、炸QQ手工甜不辣60元、招牌手工泰式魚餅90元、双黃招牌濃泰奶80元、100%椰子水70元、手打檸檬紅茶70元及勝獅、泰象啤酒160元等，手機點完餐點再至櫃檯結帳即可。

小高就點新加坡叻沙麵190元與双黃招牌濃泰奶80元。

這碗是新加坡叻沙麵190元。

叻沙麵是星加坡與馬來西亞最具代表美食，使用叻沙醬、椰奶、魚露、洋蔥..調製而成湯頭，讓這湯頭奶香濃郁爽口非常好喝 。

裡面蝦子有2隻很鮮甜Q彈好吃 。

印象中麵條有3種可以選擇，小高選擇油炸過意麵份量十足，意麵吸飽湯頭很軟Q不軟爛好吃 。

這杯是双黃招牌濃泰奶80元。

這杯子真美觀奶香濃郁微甜好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「双黃hhbar&cuisine」用餐空間很復古超舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：双黃hhbar&cuisine

地址：802高雄市苓雅區中興街172號

營業時間：11:30–19:15, 20:00–03:00（不定期公休見官方臉書或IG）

電話：07-338-6988

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com