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其實只要順著向上市場的路口進去，走到路口一眼就看到神攻沙威瑪，雖然就是個小攤位，但白底黑字的招牌非常明顯。

沙威瑪是來自中東地區的美食，肉堆疊在緩慢轉動的垂直烤肉架上烘烤，再將表面已烤熟的肉碎碎切下，在台灣常見的沙威瑪，都是配上麵包，再加上醬料。

神攻沙威瑪 菜單

這家神攻沙威瑪的口味選擇很多，足足有八種，除此之外還有肉量加倍、起司加倍的選擇。價位在60~130元不等，我還發現有愛心待用餐，真的非常貼心。

拍一下一般的麵包和加大的麵包SIZE相比，感覺足足大了一倍啊！

神攻沙威瑪

神攻沙威瑪的麵包與雞肉有種魅力，老闆會先將麵包打開之後，內層也烘烤一下，讓麵包出現烤網的烙印，香氣就更明顯。

肉的部分也蠻特別的，老闆醃製肉用的是獨家的咖哩醬，用這咖哩風味的肉當作基底，整體吃起來更有層次。

雞肉在旋轉的烤肉架上被切碎下來，我很喜歡沉浸在這種看老闆切肉的過程，覺得很有趣也療癒。神攻沙威瑪的肉是切得比較細碎的，我個人覺得這種SIZE不錯，小朋友吃的話也很好入口。

我當天點了很多口味，招牌、黃芥末、焙煎胡麻、經典火辣、特濃花生醬，還有一個是力量XXL起司沙威瑪。

力量XXL起司沙威瑪 130元

喜歡起司的朋友們，絕對要點一份起司口味的，這個剛烤好熱熱的沙威瑪會一點點的牽絲喔！ 如果你又是食量比較大的朋友們，建議點這個力量XXL起司沙威瑪。

不僅麵包加大、肉量也變多，而且起司鋪好鋪滿，再加上直火直接炙燒起司，整個誘人！

他們家的沙威瑪還有巧克力口味，但我不太敢嘗試哈哈哈，老闆說巧克力口味的喜歡的人非常喜歡，或許我下次可以考慮嘗試看看？

招牌、黃芥末、焙煎胡麻、經典火辣、特濃花生醬沙威瑪

5種口味的沙威瑪，應該一目了然，看醬就知道是什麼口味了吧？XD 招牌口味的是只有加上番茄醬與美乃滋，其餘的口味就是額外再加上醬料的口味。

像這個是辣醬，辣醬的香氣挺香的，喜歡吃辣的朋友們可以嘗試一下。

胡麻醬有著日式的風味，搭配這個沙威瑪，有中東與日式融合的混搭概念，還不錯吃欸。

不得不說，看老闆淋醬的時候也很療癒。

因為點很多份要回家帶給家人一起分享吃，就沒辦法邊走邊吃XD 不然我覺得這種沙威瑪做完立馬吃會最棒最好吃。

回到家繼續拍一個大小款的對比給大家看，是不是差超多XD 力量XXL起司沙威瑪上面的起司炙燒痕跡超明顯，而且很香。

每一個沙威瑪除了麵包裡層會先烤過以外，做完之後外層的麵包也會輕微的烘烤，讓整個沙威瑪的香氣更加提升。

他們家的麵包屬於口感鬆軟型的，不會乾硬，吃起來不錯。大款的麵包則是選擇外皮較酥脆的越南法國麵包，吃起來也不賴呢。整體吃起來，神攻沙威瑪裡頭搭配生菜、咖哩香氣的雞胸肉、醬汁，讓人吃起來蠻有記憶點的，口味上豐富多種選擇，我覺得是屬於口味偏重的沙威瑪，如果醬汁不想太多，或者生菜想要多一點，也可以跟老闆說唷！

店名：神攻沙威瑪 台中中美店

地址：台中市西區中美街223號

電話：0981-142677

營業時間：平日10:00-23:00、假日09:00-23:00

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