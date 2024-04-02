純水燒肉開業才短短一個多月，就在燒肉界打響名號，許多愛吃燒肉的饕客，紛紛前往朝聖，這次特別從台北前往桃園朝聖，完全值回票價！

最頂級的和牛燒肉，選用日本九州的和牛，有詳細的產地證明，三種九州的和牛一次吃個夠，讓我花小錢就能擁有奢華的享受

不只和牛超厲害，還有和牛刺身、宮崎生蠔、肥美干貝、極上松阪豬、伊比利豬肋條、厚切牛舌等一流的食材，體驗到甚麼是舌尖上的美味！

純享價格自己烤，還有多款醬料可以自由取用，奢侈的松露醬、昆布鹽、明太子美奶滋，增添燒肉的變化，每一口都是獨一無二的饗宴～

純水燒肉以最純真的態度，嚴選純正的日本A5燒肉，一樣的分量價格就是比台北划算很多，愛吃燒肉的朋友，立刻出發前往純水吃個過癮吧！

純水燒肉外觀相當有質感，高尚有典雅，給人一種很高貴餐廳的感覺，但沒想到價格其實相當親民，這就是名符其實的高CP值餐廳

純水燒肉交通相當方便，鄰近桃園藝文特區，使用TPASS北北基月票，搭客運1662過來超方便，附近也有很多平價停車場，未來也有捷運綠線可以搭

純水燒肉空間

純水燒肉座位相當舒適，裡裡外外打理得一塵不染，相當清爽的用餐環境，光線明亮，不論是約會過節或續攤聚餐，純水燒肉都是絕佳的選擇

雖然我是平日到訪，但生意相當好，客人一組接一組，提醒您記得早點訂位，減少現場等候的時間，兩層樓空間沒有壓迫感，排煙設計佳不怕全身都是油煙味

純水燒肉醬料

採用半自助的服務，不收取額外服務費，首先一定要先推爆醬料區，有6種醬料可以自由取用，蔥鹽／明太子美乃滋/燒肉醬／精鹽/昆布鹽／松露醬，樣樣我都喜歡

桌上有紙巾、夾子、剪刀等烤肉必備的食器，自助區也有飲用水可以取用，烤肉需要的東西，純水通通都為客人設想好了!

蔥鹽／明太子美乃滋

吃燒肉搭配蔥鹽相當清爽，增添濕潤度，更能引出燒肉本身鮮甜~喜歡CREAMY口感，就可以加上明太子美奶滋~尤其山藥搭配明太子美奶滋真的好搭喔

燒肉醬／精鹽

特製的燒肉醬加入金桔，緩解燒肉的油膩口感，越吃越有食慾，是燒肉美味的靈魂之一！純水還有顆粒超細小的精鹽，因為肉質超好沾點精鹽就超美味～

昆布鹽／松露醬

高檔的松露醬來純水可以無限量吃爽爽，可以用燒肉包裹一大匙松露醬，瞬間升級為松露和牛～重點是還不用加價喔！

無菜單餐廳很常搭配昆布鹽，搭配牛肉或干貝都很搭，但很多餐廳往往都只給一點點，來純水燒肉一次可以無限量吃爽～

純水燒肉菜單

分成純享價及尊爵價，純享價真的超划算，自己的燒肉自己烤。不想動手的朋友，可以選擇尊爵價，店員親自服務，只要動口就能輕鬆吃肉肉~

身為省錢王當然選擇純享價，店員經過後也會適時協助我，不太確定熟度也可以請較店員，都很熱心提供我服務，雖然沒收服務費，還是有賓至如歸的感覺

純水燒肉的好料擺得滿滿一桌，新鮮的肉品看起來粉粉很誘人，肉量也相當豪邁，還有丼飯、海鮮、蔬菜、飲品通通都好好吃~



純水干貝美食

純水燒肉必吃干貝系列，兩種吃法都好奢華喔，重點是干貝超級新鮮又大顆，大海的精華滋味一次吃盡

極上奢華金箔干貝蟹堡$280

超奢華的干貝蟹堡，肥美的干貝放上蟹膏、鮭魚卵、魚子醬，多重的海鮮一次在口中釋放，鮮味破表，海鮮控一定要點

生食級干貝SHOT $110

超有創意的干貝SHOT在REELS好高人氣，底下是柚子酒，淡淡的果香，更能襯托出干貝及魚卵的鮮，一大口SHOT掉超滿足

日本宮崎生蠔150／顆

純水燒肉海鮮真的狂，吃完干貝還有點意猶未盡嗎?就再來顆超巨大的宮崎生蠔，飽滿多汁超新鮮，一入口生蠔味充滿口中每個角落

擠上一點金桔提升酸度，味道更加迷人，多了股淡淡的牛奶香氣，鮮甜的大海美味一次一大口乾掉更過癮！

純水燒肉產地證明

純水燒肉選用來自日本九州的和牛，主要有三個產區，佐賀、熊本、宮崎，想吃頂級的進口和牛，不用飛出國，來純水就能吃爽爽

店內都有詳細的證明書，掛保證的真材實料，不用擔心吃到來路不明或者混充的和牛，來純水吃燒肉相當安心

頂級A5和牛刺身$450（限量）

在日本頂級食材最厲害的吃法，就是生食，我以前日本吃過馬肉、鯨魚肉赤身，至今都印象深刻，沒想到純水居然有和牛赤身，當然不能錯過

和牛敢作成生食，就證明純水燒肉的品質絕對是一級棒，和牛沾點山葵及醬油，和牛軟嫩入口即化，鮮甜味蔓延口中，

一片接一片，一吃就欲罷不能，這個懷石餐廳才有的高檔料理，來純水用一半的價格就可以享受得到～

日本A5和牛大滿足$1,200 （和尚頭、牛肋條、牛排）

高檔的燒肉店多採用單點式消費，每次吃下來都所費不貲，貼心的純水燒肉，用親切的價格就能吃到多種肉品

日本A5和牛牛排

我最愛吃和牛牛排，看看這個均勻的油花，不會過於油膩，軟嫩多汁的肉質，一入口，牛肉湯汁十足，極致口感是舌尖的奢華饗宴

牛排大約３－５分熟最好，直接吃不沾醬最能感受牛肉的高品質，沾點鹽巴更能凸顯牛肉的甜份，超美味的和牛牛排，來純水一定必點

日本A5和牛（塊）

和牛切成一塊塊，烤到褐色後，大約５分熟度就可以開吃，一咬下濕潤的湯汁噴出來，牛肉香氣十足，搭配昆布鹽我覺得相當搭

日本A5和牛（片）

片狀的和牛片，選用俗稱和尚頭的後腿肉，肉質相當有咬勁，厚度十足，喜歡有口感的朋友，千萬別錯過這款牛肉

三種和牛一次滿足！完全值回票價～下次來純水我也一定要點和牛大滿足，一次吃個過癮～

日本頂級A5和牛厚切牛排$850

吃完和牛大滿足後，我還加了厚切牛排，師傅只取出最精華的和牛部位，看看這個厚度，真的好誇張喔，和牛的精華一次吃下肚

看看這個完美的花紋，宛如雪片般美不勝收，烤到四面金黃，鎖住和牛的湯汁，軟嫩的口感直接吃就無敵美味～好幸福喔

頂級和牛牛舌（厚切）$580

吃燒肉除了和牛當然也不能少了牛舌，厚切牛舌特別有Ｑ勁，咬起來特別彈牙，純水的肉品因為品質超好，完全不會有腥味特別好吃

牛舌搭配蔥鹽相當搭，蔥鹽香氣十足，牛舌特別軟Ｑ，一片接一片相當涮嘴，愛吃牛舌的朋友絕對會愛上

純水神仙豚大享受$1,280 活動優惠660

(極上松阪豬、伊比利豬肋條)

新開幕促銷純水神仙豚大享受超划算，價格將近打了五折，兩種人氣的豬肉品，一次就可以吃得到，而且肉量給超多，完全不手軟～

極上松阪豬

豬肉控最愛的松阪豬，不僅沒有腥味，肉質也不會乾柴，吃起來格外彈牙，烤到兩面金黃色，有點蜷曲起來，爽脆度十足，一吃就欲罷不能～

伊比利豬肋條

選用伊比利豬切成一塊塊豬肋條，肉質相當紮實，一咬下感到滿滿肉汁，沾點燒肉醬相當入配，醬汁中的金桔相當提味～

泡菜 $90/新鮮生菜 $50

吃這麼多肉肉，當然別忘了搭配蔬菜解解膩，同時也補充點日常缺乏的纖維素，這樣才能吃下更多的肉肉唷～

吃豬肉搭配韓式泡菜頗搭，最後再用包肉生菜包裹起來，上頭再加上一點燒肉醬，一次塞入口中，清爽不油膩超級滿足～

日本山藥$120/櫛瓜$100

純水燒肉的食材樣樣都是精挑細選，超高品質，看看這蔬菜切得好漂亮，透過烤爐的輻射烤透，避免蔬菜的水份流失～

櫛瓜超級甜，充滿蔬菜的湯汁，搭配和牛一起入口頗爽口！山藥烤到脆脆的，上頭加上明太子醬，就是完美的組合

極上A5和牛丼$420

(和牛、松露、鮭魚卵、魚子醬)

想吃飽的朋友，這個A5和牛丼飯，加入松露、魚子醬、鮭魚卵，還有生雞蛋，攪拌均勻帶點黏稠感，每一口都能吃豐富的配料

米飯香Q，和牛的熟度抓得剛剛好，米飯吸收和牛的湯汁，入口的滋味相當美妙，

愛吃松露的朋友，還可以自己到自助區多加松露醬，超濃的松露味，讓丼飯吃起來更夠味!

純水濃醇雞湯$120（壺）

吃燒肉喝個濃醇的雞湯，除去口中的燒肉味，全身暖呼呼的~吃不同的肉品前，先喝碗湯調整一下心情，也轉換口中的味道

暖呼呼的雞湯，很意外地居然不油膩，也不會死鹹，雞湯的香醇味非常吸引人，一大壺可以喝得相當飽

純水燒肉甜點

吃飽喝足，最後當然不能少了甜點，兩款日系甜點，甜而不膩，可以寫下在純水燒肉最棒的句點~

胡麻冰淇淋$90

胡麻冰淇淋乍看以為是香草口味，沒想到一入口，就感受到胡麻的香味，帶有微微鹹度，當甜點相當適合

三色丸子$90

現烤的三色丸子，上頭淋上甜蜜蜜的煉乳，相當有咀嚼感，軟中帶Q一口接一口，吃完還想再來一串

純水燒肉飲品

多款飲品選擇，有無酒精，也有酒精飲品選擇，冰涼的飲品，一口熱騰騰燒肉、一口透心涼飲品，越吃越有食慾~

葡萄沙瓦（無酒精）$120

沙瓦有多種口味選擇，葡萄的酸甜度相當開胃，加上氣泡飲可以除去口中的食物味道，解除油膩感，是吃燒肉相當適合的飲品選擇

冠軍烏龍茶$70 （無糖）

我也喜歡喝原茶，老闆選用桃園在地的好茶，茶汁圓潤不會有苦澀，烏龍茶本身就相當爽口，可以緩解燒肉的油膩感，也是來純水很棒的飲品選擇喔

這次特別從台北來純水吃燒肉，真的相當滿意，三不五時就有各種優惠活動，讓人想要每個禮拜都來享受一下XD

純水燒肉 ５大特色

1.桃園新開幕的燒肉專賣店，嚴選純正日本A 5和牛，以"純真"的態度去面對每一道料理，價格物超所值，想吃高品質的九州和牛、和牛沙西米、肥美生蠔、軟嫩干貝，來純水燒肉準沒錯！不論開車、搭客運都很方便，未來還有捷運站～從台北來朝聖也值得

2.首推日本A5和牛大滿足，3種不同刀法的和牛一次吃個夠，我超喜歡牛排的軟嫩口感，牛肉在口中化開，真的太幸福了！單點日本頂級A5和牛厚切牛排，大約有10元硬幣的厚度，一咬下就感受到鮮甜肉汁，真的好幸福！價格比台北便宜，份量卻更多，純水燒肉就是和牛控的天堂

3.限量的頂級A5和牛刺身，入口即化肉質極佳，就是對自家和牛有信心，才能做成高品質的和牛刺身！超巨大的宮崎生蠔，毫無腥味超鮮甜，吃完還念念不忘～極上奢華金箔干貝蟹堡超好吃，還有高人氣的生食級干貝SHOT，柚子酒更能引出干貝本身的鮮甜，魚卵畫龍點睛，大海的滋味一次滿足

4.不只和牛超好吃，純水神仙豚大享受，肉量超級多，極上松阪豬、伊比利豬肋條，吃得好過癮。吃了這麼多肉肉，當然不能少了蔬菜解膩，juicy的櫛瓜、脆脆的山藥，沾上明太子美乃滋、黑松露醬、加入金桔的燒肉醬都好速配～想吃飽還有極上A5和牛丼可以打好基底！

5.吃燒肉還不能少了冰涼飲品及餐後甜點，胡麻冰淇淋creamy口感，吃完燒肉怎麼能少了這一味！三色丸子香噴噴團子🍡擠上煉乳甜蜜蜜好幸福；冠軍烏龍茶選用在地好茶，溫潤茶韻自然回甘；葡萄沙瓦清爽解膩，可以除去口中的食物味。

💭店家資訊 純水燒肉

🏠地址: 桃園市桃園區中正路903號

🚌交通: 近桃園藝文特區

☎️電話: (03)357-0377

⏰時間: 1700-2300

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡

👛線上訂位: https://inline.app/booking/-Nm6QWyUa9NZgsAXmpV5:inline-live-3/-Nm6QXDb6TWfsaoWoskG?language=zh-tw

💬ig: https://www.instagram.com/chunshui903/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406871245

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