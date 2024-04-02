此食記為花見團子造訪「左巴好室.好事」 (造訪日期 : 2023/03)



「左巴好室.好事」早午餐、歐陸料理、義大利麵

大安區早午餐推薦、公館早午餐推薦







左巴好室.好事



地址 : 台北市大安區溫州街74巷1弄2號

電話 : 02 8369 1974

時間 : 11:00–21:30（一、二、三、四、日）

11:00–22:00（六、日）



週末假日，和友人相約台大附近聚餐，來到公館知名的異國料理餐廳「左巴好室.好事」。「左巴好室.好事」主要販售早午餐、義大利麵、異國料理、咖啡、甜點等餐點，除了單點也有分享套餐的優惠組合可供選擇，這裡離台大及師大很近，是許多學生族群、上班族聚餐及享用美食的好所在。

「左巴好室.好事」裝潢充滿文青風格，牆面上張貼了來自世界各國的電影海報，異國風味十足，店家也提供了多張兩人、四人及六人座位，很適合情侶約會、多人聚餐使用。店內有提供免費wifi，邊上網吃美食也沒問題。也有提供很多企業、學生優惠，憑證就能以優惠價享用豐盛料理。

店家除了單點也有多人套餐可供選擇，我們直接點了兩人豪華分享餐，品項很豐富，有多種料理可供選擇，接下來就一一品嚐吧！

蔬菜奶油濃湯

「蔬菜奶油濃湯」用料滿滿，包含高麗菜、洋蔥、芹菜、金針菇、麵包丁等食材，精心調製熬煮，湯頭湯鮮味美，蘊含著陣陣奶香，一次盡收美味精華。

西班牙蘑菇蔬菜蛋派

「西班牙蘑菇蔬菜蛋派」一口放入嘴中雞蛋香味四溢，還有蘑菇、番茄、毛豆增添層次風味，口感介於鹹派及烘蛋之間，團子很喜歡吃雞蛋料理，這道單品個人大推。

庫斯庫斯海鮮沙拉

份量不小的「庫斯庫斯海鮮沙拉」是溫沙拉，有新鮮滑嫩的蝦子、Q中帶勁的花枝，還有木耳、小黃瓜、番茄、玉米筍、蘋果、彩椒、花椰菜等多種食蔬，可以補充到滿滿的蔬菜攝取量，最特別的是還加入北非的庫斯庫斯小米，沙拉沾醬酸甜又開胃，很適合點來多人一同分享。