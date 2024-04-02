此食記為花見團子造訪「左巴好室.好事」 (造訪日期 : 2023/03)
「左巴好室.好事」早午餐、歐陸料理、義大利麵
大安區早午餐推薦、公館早午餐推薦
左巴好室.好事
地址 : 台北市大安區溫州街74巷1弄2號
電話 : 02 8369 1974
時間 : 11:00–21:30（一、二、三、四、日）
11:00–22:00（六、日）
週末假日，和友人相約台大附近聚餐，來到公館知名的異國料理餐廳「左巴好室.好事」。「左巴好室.好事」主要販售早午餐、義大利麵、異國料理、咖啡、甜點等餐點，除了單點也有分享套餐的優惠組合可供選擇，這裡離台大及師大很近，是許多學生族群、上班族聚餐及享用美食的好所在。
「左巴好室.好事」裝潢充滿文青風格，牆面上張貼了來自世界各國的電影海報，異國風味十足，店家也提供了多張兩人、四人及六人座位，很適合情侶約會、多人聚餐使用。店內有提供免費wifi，邊上網吃美食也沒問題。也有提供很多企業、學生優惠，憑證就能以優惠價享用豐盛料理。
店家除了單點也有多人套餐可供選擇，我們直接點了兩人豪華分享餐，品項很豐富，有多種料理可供選擇，接下來就一一品嚐吧！
蔬菜奶油濃湯
「蔬菜奶油濃湯」用料滿滿，包含高麗菜、洋蔥、芹菜、金針菇、麵包丁等食材，精心調製熬煮，湯頭湯鮮味美，蘊含著陣陣奶香，一次盡收美味精華。
西班牙蘑菇蔬菜蛋派
「西班牙蘑菇蔬菜蛋派」一口放入嘴中雞蛋香味四溢，還有蘑菇、番茄、毛豆增添層次風味，口感介於鹹派及烘蛋之間，團子很喜歡吃雞蛋料理，這道單品個人大推。
庫斯庫斯海鮮沙拉
份量不小的「庫斯庫斯海鮮沙拉」是溫沙拉，有新鮮滑嫩的蝦子、Q中帶勁的花枝，還有木耳、小黃瓜、番茄、玉米筍、蘋果、彩椒、花椰菜等多種食蔬，可以補充到滿滿的蔬菜攝取量，最特別的是還加入北非的庫斯庫斯小米，沙拉沾醬酸甜又開胃，很適合點來多人一同分享。
希臘舒肥豬棒腿佐野菜
「希臘舒肥豬棒腿佐野菜」這道料理很費工，豬肋排先經過舒肥處理再加上許多香料醃製調味燒烤而成，咬起來肉質細緻扎實，越嚼越香，可以直接單吃或沾上店家附上的黑胡椒洋蔥醬都很好吃，再搭配上使用薑黃及藜麥製作而成的香料飯和多種野菜，美味及營養一次都可攝取到。
英格蘭咖啡軟式布丁
「英格蘭咖啡軟式布丁」底層鋪有手指餅乾、軟式布丁，再加入Espresso、白蘭地、和店家自製的莓果果醬，甜香酸相互融合，豐富的層次口感在舌尖疊加，我和朋友都很喜歡，推薦一定要點來吃看看。
英式莓果蛋白霜
「英式莓果蛋白霜」顏質美味100％！質地稠密的蛋白霜不過甜，口感絲滑綿密，加上新鮮莓果，酸甜有勁，吃起來有點像軟嫩的馬卡龍，讓團子大為驚艷。
維也納咖啡 / 黑糖薑汁奶茶
「維也納咖啡」以精選咖啡豆製成的Espresso加上白蘭地，完美呈現圓潤絲滑的香甜口感，單杯就能感受到苦、甜、醇的味道，是屬於大人般成熟的咖啡。「黑糖薑汁奶茶」溫補暖心！奶茶裡加入黑糖、薑片熬煮， 以黑糖的香甜中和掉薑汁的辛辣，口感甘醇不膩，搭配甜點再適合也不過。
好評贈禮
這裡也有Google評論送好禮！當日贈送的是「瘋狂蘿莉南瓜蛋糕」。南瓜熬成泥製作的蛋糕，是屬於濕軟的熱蛋糕，灑上一層糖粉看起來更夢幻！蛋糕溫暖綿密、甜而不膩，大人小孩都喜歡。
整體而言，團子覺得「左巴好室.好事」是很適合個人悠閒、多人聚餐的好地方。店家交通便利，就在台大校園附近。餐點種類多元，可品嚐到異國風十足的特色料理，從早午餐、排餐、甜點、下午茶應有盡有，價錢也很合理。店家服務也很貼心，會詳細解說特色料理。在這也能靜下心閱讀、欣賞電影海報，非常有「藝」思。喜愛美食、藝術生活的朋友不妨來這坐坐，嘗美味，在「左巴好室」會有「好事」發生喔！
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