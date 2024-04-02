2024-04-02

兒童節即將來臨~今天女王要來替大家分享故宮南院專為兒童節連假規劃的「神獸童樂會活動」，這場有趣的活動除了有實境解謎、AR遊戲、草地活動、二手市集、兒童創意工作坊外，還能欣賞館內滿滿的藏品，再加上連假期間的半價活動，絕對會讓你度過超充實的一天，話不多說現在就讓女王帶大家去一探究竟吧!

⏏文章摘要

故宮南院停車資訊?

地址：612008 嘉義縣太保市故宮大道888號

電話：05-3620777

營業時間：

09:00–17:00(​平日)

09:00–18:00(​假日)

(週一公休)

門票資訊：

一般票$150元

敬老票$75元(65歲以上)

免費票點我查

停車資訊：館內停車場(不限時$50元)

如果你是第一次到訪國立故宮博物院南部院區的人，可以找到下圖的大門，接著開車進入館區的右側停車場停車，接著大家順著左側廊道就可以走到館區內，但因為整個館區佔地非常寬廣所以步行的話會走上5-10分鐘左右，因此如果有行動不便的人推薦可以先到故宮南院的遊客中心租借腳踏車或搭乘專用的接駁車，因此來遊玩的人小小的先安排一下會更好玩喔~



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故宮南院門票價資訊

故宮南院 館區內有許多展覽以及互動遊戲區，入館基本上是不用費用，但如果你想看展覽或玩更多AR互動就需要另外購買門票，故宮南院門票：一般票$150元、敬老票$75元(65歲以上)、免費票點我查詢。但由於兒童節活動 2024年4月4日至4月7日期間，帶12歲以下兒童入館，即享兩名成人半價優惠。個人覺得館內的遊戲區、AR互動區，都非常完善，所以強烈建議沒去過這個嘉義秘境的人，一定要買張票把全館都玩透透喔!

★ 查看：故宮南院門票價格

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

大家購買完門票後就可以前往購票處身後的，超Q神獸階梯拍上幾張美照，接著往右側的手扶梯前往一樓的展覽區進行遊玩~



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神獸現形-特展介紹

接下來就讓我們帶大家來探訪故宮南院內的最有人氣的特展之一「神獸現形」，這個特展把東亞文化流傳下的神獸文物，進行了一翻介紹去了解「神獸長什麼樣子?」、「神獸是什麼地位?」、「神獸有什麼特殊能力?」及「神獸出現在哪裡?」等四個主題，帶領旅人們去了神獸的由來以及歷史的文化故事，話不多說現在就讓女王繼續帶大家看展去吧~

這個「神獸現形」展覽的展品非常的多樣，歷史文物到從動物、神祇、畫作、以及雕塑工藝品都有，像這座超童趣的犧尊，就有可能是古時候裝酒的祭祀器皿，超可愛的動物形象讓人好想把牠帶回家阿~哈哈

而這而這兩座超大的狛犬概念很像我們在廟宇或是銀行門口常見的石獅，但這對狛犬是經由韓國傳入日本的一隊神獸守衛，但最特別的是日本的狛犬神獸，沒有單一隻狛犬腳踩彩球的例子，因此這對神獸很有可能就是在臺灣製作的，只能說看展覽還能了解工藝品，其背後的所蘊藏的文化故事真的非常的有趣~

這個展覽除了擁有許多雕塑工藝外，更有著書畫等多樣作品，如這幅「狻猊」，傳說是龍生九子之一，同時也是現在我們所稱的獅子。

而這張氣勢磅礡的霖雨圖，畫的就是雨神龍王的神祇，這活靈活現的畫作真的讓人看得目不轉睛，細心旅人們應該有發現這個展覽為了讓兒童能夠更加輕鬆的看展把櫃位設計的非常低，所以有小朋友的人來這看展就對啦~

而現在大家看到的就是，以寶石、黃金、彩繪鑲嵌成的超美，藏文「龍藏經」經板插圖，超華麗的藏傳文物讓我們看見的歷史繁盛以及信仰傳承的文化軌跡。

而這座寓意超好的太平有象，則象徵著世界和平，是古人與現代人都嚮往的目標，而大象背上的寶塔上更裝飾了長盤、壽桃、蝙蝠、萬字等吉祥圖案，能看到這個藏品的你或許也能帶走滿滿福氣喔!

神獸現形展覽除了有趣的有內涵的藏品外展覽外，更加入了趣味的手繪拓印互動遊戲以及影視展演區，豐富的館藏搭配有趣的遊戲體驗，讓寶寶玩到都不想離開啦~



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看完這些厲害的藏品，大家可不能忘記拿取門口限量版的神獸卡，這些以神獸文物設計的限量卡牌，如果你有機會收集完一套，絕對會讓許多人羨慕不已的喔!



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故宮南院3F展區

除了女王介紹的人氣展覽外故宮南院內還藏著許多互動AR、期間特展和超美圖書館等等豐富有特色的展覽，這些有趣的活動因為篇幅的關係，女王就不一一為大家介紹，有興趣的人就自己來探訪遊玩吧!

神獸童樂會-兒童創意中心

對了!如果你是來兒童節期間來故宮南院遊玩的人，一定要去報名參加「神獸童樂會」的活動，在4月4日至4月7日在兒童創意中心也會有許多的兒童創意工作坊活動會在這舉辦，女王也把活動節目表放在下面給大家參考喔~

必玩2024嘉義景點推薦

分享到這也進入今天的文章尾聲! 最後女王在放一下館區內的戶外遊憩區，兒童節期間還會有實境解謎、AR遊戲、草地活動、二手市集等等多樣的遊戲在國立故宮博物院南部院區舉行，如果想度過一個充實又有趣的假期，來遊玩這個2024嘉義景點推薦準沒錯喔!如果有機會到訪嘉義的旅人，就快點安排去遊玩吧!

國立故宮博物院南部院區資訊

官網：故宮南院

電話：05-3620777

營業時間：

09:00–17:00(​平日)

09:00–18:00(​假日)

(週一公休)

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

※本文章及影片為與國立故宮博物院南部院區合作廣告。