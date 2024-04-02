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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶素可食~綜合口味口感酥鬆不甜膩。好吃午茶點心/彌月禮盒/母親節禮盒/手工餅乾

年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶素可食~綜合口味口感酥鬆不甜膩。好吃午茶點心/彌月禮盒/母親節禮盒/手工餅乾

2024-04-02 20:33:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：96
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小紫吃喝玩樂~

發表篇數：462篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：熙元 Xi Yuan手工曲奇餅
phone09-68631863
place桃園市中壢區網購
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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年節伴手禮/母親節禮盒/曲奇餅推薦熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅奶素可食/綜合口味曲奇餅口感酥鬆不甜膩。好吃午茶點心/彌月禮盒/手工餅乾

熙元法式手工曲奇餅-首圖.jpg

致力於選用最單純食材，不添加阿哩阿雜化學添加物，製作每一份手工甜點! 讓最心愛的人可以"放心的"盡情享用並分享給更多喜愛手工甜點控

品嚐在嘴裡、甜蜜在心間、法式手工曲奇餅、牛軋糖(品牌故事:點我了解)

熙元-紐西蘭奶油(原味)曲奇餅 (2).jpg

熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅 

是台灣在地新創手工甜點品牌!工作室在桃園中壢目前尚無年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶實體店舖、自吃、送禮(蝦皮賣場)訂購很方便!

今年1月逛八德-置地生活廣場(假日市集)有買過! 查看店家粉專才知道熙元Xi Yuan烘焙經常出沒於桃園各區(假日市集)快閃

熙元法式手工曲奇餅 (3).jpg

手作法式曲奇餅目前有:(奶油)原味/(法國法芙娜)可可/(斯里蘭卡)錫蘭紅茶/(日本靜崗)抹茶/(阿拉比卡、羅布斯卡)咖啡 5種口味可選購

各口味曲奇餅『奶素』皆可吃!

熙元曲奇餅口味介紹.JPG

蝦皮賣場鐵盒裝曲奇除了單一口味。也有賣(雙口味)綜合曲奇禮盒

首次購買~推薦您可以直接選購『招牌三享曲奇禮盒』同時品嚐原味、可可、紅茶 3款曲奇迷人滋味

熙元綜合曲奇禮盒-原味可可 (3).jpg

鐵盒曲奇餅盒蓋有著"童趣粉佐時尚黑"可愛圖騰

宅配~紙箱內部四周有墊紙、拆盒曲奇完整無碎裂

但...嬌弱的曲奇真的禁不起(宅配物流)粗魯之對待(表層)多多少少會有些許沾到餅乾粉屑感)

熙元法式手工曲奇餅 (2).jpg

鐵盒曲奇附一同款紙禮袋

熙元法式手工曲奇餅 (2).JPG

熙元法式手工曲奇餅 (5).jpg

成分、營養標示、有效期限均貼於餅乾盒底

製程年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶無添加防腐劑、香精、膨鬆劑、泡打粉或色素

保期期限: 25天

拆封後(常溫)放置陰涼乾燥處保存

(避免放置高溫或陽光直曬地方)趁新鮮泡杯咖啡或熱茶配甜點就對啦!

熙元法式手工曲奇餅 (4).JPG

盒外有貼膠袋增加密封度

熙元法式手工曲奇餅 (4).jpg

拆開曲奇鐵盒  有一種拆禮物的期待感

熙元曲奇餅是使用大張烘焙紙(金面包覆)

烘焙紙有吸附餅乾油脂效果，又可預防鐵盒沾染曲奇釋放之油脂年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶

熙元法式手工曲奇餅 (1).jpg

夏天吃甜點我喜歡搭紅茶or奶茶

2024冬天天氣特冷(現在春天了)北部天氣仍經常像坐溜滑梯般今天室外30多度、隔天驟降剩10度上下so我會煮薑母茶與曲奇來場午茶約會

今天分享(原味x可可)雙享綜合曲奇禮盒

熙元綜合曲奇禮盒-原味可可 (2).jpg

紐西蘭奶油(原味)法國法芙娜(可可)兩款曲奇餅乾特色介紹(如下圖)

熙元紐西蘭奶油+法國法芙娜可可曲奇餅.JPG

小叮嚀：成分含乳製品/麩質(小麥)對其過敏者~請避免食用

熙元法式手工曲奇餅 (5).JPG

熙元原味手工曲奇餅  造型超像立體花兒(很可愛)

熙元-紐西蘭奶油(原味)曲奇餅 (3).jpg

熙元-紐西蘭奶油(原味)曲奇餅 (4).jpg

口感酥鬆  帶著順口紐西蘭奶油香

(甜度微甜不膩)尾韻有著鹽巴mix糖粉後淡淡鹽巴鹹甘滋味、因為不會過甜so若追劇時(邊看電視邊吃)會不自覺的一口接一口吃不停! 不小心就...熱量爆表啦年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶

熙元-紐西蘭奶油(原味)曲奇餅 (1).jpg

製程零防腐劑~盒內有一包乾燥劑(保鮮)

若家中有小baby要小心別讓小寶貝誤拿(誤食)

熙元綜合曲奇禮盒-原味可可 (4).jpg

熙元法國法芙娜可可曲奇餅 

熙元-法國法芙娜可可曲奇餅 (2).jpg

選用可可粉中『精品』法芙娜可可粉製作

熙元-法國法芙娜可可曲奇餅 (1).jpg

入口立馬散發濃郁可可香、一樣是微甜味蕾!

順口又耐吃、曲奇口感酥鬆到記得小心輕拿喔!若拿太用力!可能您還沒塞進嘴裡吃就先掉渣(碎裂)掉~餅乾屑! 

熙元-法國法芙娜可可曲奇餅 (3).jpg

除了買自吃! 即將到來的5月(母親節) 

若還在猶豫不曉得買什麼送媽咪？! 熙元法式手工曲奇餅/母親節伴手禮(減糖甜度)酥鬆不油膩! 推薦給您

熙元綜合曲奇禮盒-原味可可 (1).jpg

熙元xi yuan除了賣圓形曲奇禮盒，也有賣(下圖)立袋款曲奇餅

立袋款曲奇(任選2種口味)=1次買兩袋，免費附贈一個(下圖)紙禮袋

若只買一包(無附禮袋喔)假如您送禮有禮袋需求，記另外加價購買年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶

熙元袋裝曲奇餅.png

熙元蝦皮賣場訂購(訂單成立)約5個工作天內會排程製作與出貨

若您有『指定收貨日期或彌月客製』及其它服務需求可直接電洽詢問。

大節日(母親節/中秋節/農曆春節)禮盒訂單較多、記得提前預約訂購才不會遇塞單(出貨日)可能會延後

熙元手工曲奇餅、牛軋糖DM.JPG

熙元綜合曲奇餅禮盒   口味組合(如下圖)

售價是2024-3月價格。避免店家未來綜合曲奇口味搭配更改或價格調整(僅供參考)請以您購買時賣場價目公告為準!

2024熙元綜合曲奇餅禮盒售價.JPG

熙元法式手工曲奇餅包裝提袋.jpg

熙元 Xi Yuan

電話: 0968-631-863

客服時間: (一~五)10:00~18:00

官方LINE訂購: https://lin.ee/R49LpC0m 

LINE ID: @392qeyls 

蝦皮賣場年節伴手禮/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶 https://shopee.tw/xiyuan1368

粉專: 熙元 Xi Yuan

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2022台灣女神手工餅乾首圖.jpg

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2023魔法氛子甜點6拼.jpg

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逸小鍋麻辣鴨血料理包-首圖.jpg

 

每個人對『手工曲奇餅』口感口味喜好不盡相同，體驗心得僅供參考 店家營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫分享文嗎？   小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤~您的支持是我繼續寫文分享的動力! 一起趴趴走找尋下一站美食、景點GO

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