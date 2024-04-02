年節伴手禮/母親節禮盒/曲奇餅推薦【熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅】奶素可食/綜合口味曲奇餅口感酥鬆不甜膩。好吃午茶點心/彌月禮盒/手工餅乾
致力於選用最單純食材，不添加阿哩阿雜化學添加物，製作每一份手工甜點! 讓最心愛的人可以"放心的"盡情享用並分享給更多喜愛手工甜點控
品嚐在嘴裡、甜蜜在心間、法式手工曲奇餅、牛軋糖(品牌故事:點我了解)
熙元Xi Yuan法式手工曲奇餅
是台灣在地新創手工甜點品牌!工作室在桃園中壢目前尚無實體店舖、自吃、送禮(蝦皮賣場)訂購很方便!
今年1月逛八德-置地生活廣場(假日市集)有買過! 查看店家粉專才知道熙元Xi Yuan烘焙經常出沒於桃園各區(假日市集)快閃
手作法式曲奇餅目前有:(奶油)原味/(法國法芙娜)可可/(斯里蘭卡)錫蘭紅茶/(日本靜崗)抹茶/(阿拉比卡、羅布斯卡)咖啡 5種口味可選購
各口味曲奇餅『奶素』皆可吃!
蝦皮賣場鐵盒裝曲奇除了單一口味。也有賣(雙口味)綜合曲奇禮盒
首次購買~推薦您可以直接選購『招牌三享曲奇禮盒』同時品嚐原味、可可、紅茶 3款曲奇迷人滋味
鐵盒曲奇餅盒蓋有著"童趣粉佐時尚黑"可愛圖騰
宅配~紙箱內部四周有墊紙、拆盒曲奇完整無碎裂
但...嬌弱的曲奇真的禁不起(宅配物流)粗魯之對待(表層)多多少少會有些許沾到餅乾粉屑感)
鐵盒曲奇附一同款紙禮袋
成分、營養標示、有效期限均貼於餅乾盒底
製程無添加防腐劑、香精、膨鬆劑、泡打粉或色素
保期期限: 25天
拆封後(常溫)放置陰涼乾燥處保存
(避免放置高溫或陽光直曬地方)趁新鮮泡杯咖啡或熱茶配甜點就對啦!
盒外有貼膠袋增加密封度
拆開曲奇鐵盒 有一種拆禮物的期待感
熙元曲奇餅是使用大張烘焙紙(金面包覆)
烘焙紙有吸附餅乾油脂效果，又可預防鐵盒沾染曲奇釋放之油脂
夏天吃甜點我喜歡搭紅茶or奶茶
2024冬天天氣特冷(現在春天了)北部天氣仍經常像坐溜滑梯般今天室外30多度、隔天驟降剩10度上下so我會煮薑母茶與曲奇來場午茶約會
今天分享(原味x可可)雙享綜合曲奇禮盒
紐西蘭奶油(原味)與法國法芙娜(可可)兩款曲奇餅乾特色介紹(如下圖)
小叮嚀：成分含乳製品/麩質(小麥)對其過敏者~請避免食用
熙元原味手工曲奇餅 造型超像立體花兒(很可愛)
口感酥鬆 帶著順口紐西蘭奶油香
(甜度微甜不膩)尾韻有著鹽巴mix糖粉後淡淡鹽巴鹹甘滋味、因為不會過甜so若追劇時(邊看電視邊吃)會不自覺的一口接一口吃不停! 不小心就...熱量爆表啦
製程零防腐劑~盒內有一包乾燥劑(保鮮)
若家中有小baby要小心別讓小寶貝誤拿(誤食)
熙元法國法芙娜可可曲奇餅
選用可可粉中『精品』法芙娜可可粉製作
入口立馬散發濃郁可可香、一樣是微甜味蕾!
順口又耐吃、曲奇口感酥鬆到記得小心輕拿喔!若拿太用力!可能您還沒塞進嘴裡吃就先掉渣(碎裂)掉~餅乾屑!
除了買自吃! 即將到來的5月(母親節)
若還在猶豫不曉得買什麼送媽咪？! 熙元法式手工曲奇餅/母親節伴手禮(減糖甜度)酥鬆不油膩! 推薦給您
熙元xi yuan除了賣圓形曲奇禮盒，也有賣(下圖)立袋款曲奇餅
立袋款曲奇(任選2種口味)=1次買兩袋，免費附贈一個(下圖)紙禮袋
若只買一包(無附禮袋喔)假如您送禮有禮袋需求，記另外加價購買
熙元蝦皮賣場訂購(訂單成立)約5個工作天內會排程製作與出貨
若您有『指定收貨日期或彌月客製』及其它服務需求可直接電洽詢問。
大節日(母親節/中秋節/農曆春節)禮盒訂單較多、記得提前預約訂購才不會遇塞單(出貨日)可能會延後
熙元綜合曲奇餅禮盒 口味組合(如下圖)
售價是2024-3月價格。避免店家未來綜合曲奇口味搭配更改或價格調整(僅供參考)請以您購買時賣場價目公告為準!
熙元 Xi Yuan
電話: 0968-631-863
客服時間: (一~五)10:00~18:00
官方LINE訂購: https://lin.ee/R49LpC0m
LINE ID: @392qeyls
蝦皮賣場 https://shopee.tw/xiyuan1368
粉專: 熙元 Xi Yuan
::繼續閱讀::
追蹤小紫IGhttps://www.instagram.com/duck303088/
台中伴手禮推薦/大甲美食【台灣女神曲奇餅/女神厚蛋捲/夾心厚蛋捲】超夯團購甜點/彌月手工餅乾/年節伴手禮(可申請彌月試吃)
桃園中秋月餅推薦/寵物友善/不限時咖啡館【紅菓咖啡x齊食】中秋限定~咖啡拿鐵蛋黃酥/好吃手作爆漿麵包/司康(齊食蛋黃酥)
桃園中壢甜點伴手禮推薦【MOFA魔法氛子】好吃千層蛋糕/生日蛋糕/內用不限時/有插座wifi；送禮慶生4吋蛋糕2~3人享食嘟嘟好(中原夜市甜點)
團購宅配美食【逸小鍋麻辣鴨血料理包】桃園火鍋店招牌麻辣鴨血加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!
每個人對『手工曲奇餅』口感口味喜好不盡相同，體驗心得僅供參考； 店家營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？ 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤~您的支持是我繼續寫文分享的動力! 一起趴趴走找尋下一站美食、景點GO