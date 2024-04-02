2024最新【汐止美食探險】理智派帶你深入韓風小火鍋的新天地—狸太苑！ I 汐止小火鍋推薦、汐止晚餐首選

理智派今天因公務需求，來到了汐止。查了一下google，想吃吃看汐止小火鍋，看到一家新開蠻文青的小火鍋，距離理智派的出差地點不遠，就順勢進去開箱看看。只能說理智派蠻少來汐止，對於汐止美食的口袋名單偏少，下次有機會來一系列的開箱。

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【品牌緣起】探索狸太苑的韓風小宇宙

狸太苑是一個充滿獨特韓式美學的個人小火鍋連鎖品牌。想像一下，獨自或與親友在這裡，享受一鍋溫暖的韓式高湯，搭配上新鮮的食材，是不是瞬間覺得自己像IG那些網帥網美一樣呢XD。狸太苑的目標很明確，就是要讓每一位來訪的食客都能以最輕鬆的方式，品味到最地道、最細膩的韓式料理美味，無論是忙碌的午餐還是放鬆的晚餐。

【環境介紹】木質調與文青風的完美結合

走進狸太苑，你會立刻被它獨特的環境所吸引。整個空間大量使用了木質材料，搭配上現代工業風格的裝潢，創造出一種既溫馨又有格調的氛圍。無論是家庭聚會、朋友小聚，或是一個人的獨自時光，這裡的環境都能讓你感到舒適與放鬆。

整體座位數落在20左右，蠻適合小型聚會的一個場所。

【餐點介紹】韓式美食，每一口都是驚喜

理智派這次點了兩碗鍋物，韓半島部隊鍋和銷魂豚骨湯底。

韓半島部隊鍋湯底辣味適中，上面那一層完美融化的起司，不僅增加了風味，更是讓人食慾大開。而理智派選擇魚板富翁做搭配，將驚喜於那滿滿的魚板，真正的韓式風情一次滿足。

另一碗豚骨湯底理智派是搭配豬肉富翁，如果你是肉食愛好者，那銷魂豚骨湯底配上豐富的豬肉，絕對能滿足你。最後理智派要說他們的烤肉飯實在是值得一提，撲鼻而來的香氣搭配清爽的滷汁，真的是一口接一口。

不只是餐點，連飲料都是亮點！蘋果紅茶和青梅綠茶，一甜一酸，連不太喝飲料的理智派家人都讚不絕口。

【店家資訊】汐止美食，韓式小火鍋

名稱：狸太苑

時間：11:00-21:00

電話：02-2648-0020

地點：新北市汐止區仁愛路332號

【交通資訊】輕鬆到達，美食在前

理智派在這裡要告訴大家，狸太苑的地理位置相當便利，從汐止車站走路僅需約3分鐘。無論你是當地居民，還是像理智派一樣是外地來的，都能輕鬆找到。

【菜單一覽】選擇豐富，價格公道

最後，來談談狸太苑的菜單。從經典組合到大眾組合，價格介於180元至210元之間，在現在物價飛漲的時代，台北這個價位算是蠻公道的。尤其他們有特別的神仙雪濃湯鍋，建議大家下次來可以點點看。