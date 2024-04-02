2024溪海花卉農遊趣，隆重登場囉！！

短短的一週限定展覽，將帶給你一場視覺盛宴，搭配著17萬株繽紛花朵，絕對是打卡熱點中的翹楚

六大必追亮點裝置，每一個都讓人目不暇給，花控們，這次絕對不能錯過啊

活動日期：3/30-4/7

活動時間：9:00-17:00

活動地點：溪海休閒農業區-桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

這個觀景台提供了絕佳的視野，讓遊客可以俯瞰花海的美景

2024溪海花卉農遊趣展區，今年帶來了主題為「花間遊記」的盛會

這裡融合了溪海當地的豐富花卉，以絢麗的彩色海芋為主角，還有各式各樣的百合

田園風情、花海美景以及精彩的裝置藝術，除此之外，還能參與農事體驗活動

這裡超過17萬株繽紛多彩的花卉，如同一本生動的花間冒險故事

等待著您的探索，快來一同感受這場充滿生命力的花海之旅吧

溪海花田中的五顏六色海芋簇擁著，美不勝收！

從繽紛的紅色到優雅的白色，再到迷人的粉色，每一種顏色都展現出其獨特的美麗

漫步在這片花海中，彷彿置身於一幅五彩繽紛的畫卷中，讓您的心靈隨著色彩飛翔

孤挺花守護星：美麗花海小護士

彩芋空警隊：守護花田，打擊病蟲害！

繁花秘境：穿梭其中來場探險吧

地上的最佳拍照點！帶您發現那些令人驚嘆的視角

無論是在花海迷宮中穿梭、彩色海芋的綻放下、或是與繽紛花朵共舞，都能捕捉到最美的畫面

百合魔導師：花田裡的智慧精靈

溪海花田中的超吸睛景點！高達 25 米的巨型毛毛蟲已經降落在這裡

它不僅是一個展館，更是一個守護花田的巨大守衛

這座毛毛蟲展館是首座以桃園保育大紫蛺蝶幼蟲外型打造的，其壯麗的身影絕對會讓您目不暇給

大地圖騰及蝴蝶裝置

漫步完美的花海後，不妨來到市集逛逛！這裡有各種新鮮的農產品等著您你

可以品嚐到最地道的在地美食，也可以挑選一些自己喜愛的農產品帶回家，讓餐桌充滿豐富的美味

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

文章標籤