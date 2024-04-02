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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 森一男豚骨拉麵~河樂廣場旁的質感拉麵店!

森一男豚骨拉麵~河樂廣場旁的質感拉麵店!

2024-04-02 22:47:00 沾墨點落 人氣：103
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：662篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：森一男豚骨拉麵 ~
place台南市中西區中正路362號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpVnmtt7

森一男豚骨拉麵~河樂廣場旁的質感拉麵店!

◾◾◾◾◾

騎車經過河樂廣場、
無意間看到旁邊巷子內
這似曾相識的店家招牌。

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原來是之前放在名單裡的拉麵店

◾森一男豚骨拉麵◾
（剛進門就被裡頭的風情驚艷了一下❤）

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◾◾◾◾◾

長型寬敞的木質空間，
最先看到的就是吧台座位
以及乾淨明亮的開放式廚房。

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接著目光很自然的隨著盞盞燈籠向內延、
最後落到白色牆面上的枯枝樹影。

/tmp/phpfBAm6T  

沒見到甚麼繁複的設計、
只有一副墨字掛飾與簡約素雅的桌椅陳設，
在燈籠微漾的光影中帶出淡淡地日式風情~

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然後穿過旁邊的拱形門口就是4人座區、
另一邊還有雅致的和室座位。

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✩（點餐方式可以掃描座位上的條碼點餐、
也能到後面的機器點餐，不過現金付款
還是需要到機器那邊。）

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◾◾◾◾◾

◆｢原味濃厚豚骨拉麵｣
（鹹度適中、豬背脂適中、麵條硬）
再另外加了份蔥花叉燒肉~

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叉燒肉嫩油脂豐腴、

  /tmp/phpEY6E0e

 

尤其非常推薦灑上那罐拉麵胡椒
會讓叉燒的美味迸發出一個新高度！

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拉麵湯頭香鹹好味兒、
算是吃過選擇《豬背脂（中）》
裡面最"清爽"的！
但依然有著醇厚濃滑的口感。

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（再加上蔥花、紫洋蔥 更是好吃❤）
而且還能嚐到麵香

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伴隨彈硬麵條一同吸溜入口，
香氣兩兩加成、滋味更好

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◾◾◾◾◾

◆｢叉燒飯｣
將濃厚香甜的美乃滋與叉燒碎肉香鹹、
一同拌入熱燙米飯中的美好滋味

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份量十足！
感覺是光吃這碗就飽了的等級!

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◾◾◾◾◾

二訪的｢干貝絲豚骨拉麵｣
依然加叉燒、蔥花（必須!）

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（看著拉麵攪開來的繽紛色彩
真讓人很有食慾❤）

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可以看到上頭一球滿滿的干貝絲，
接著直接拌入湯中稍微浸泡一下，
就能在湯頭中嚐到絲絲的干貝鮮甜滋味~

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而且不知是不是干貝絲的作用、
也一樣是點［豬背脂。中］
但味道感覺比我上次更為濃醇些、
再加上蔥花提香差點整碗喝完

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店名：森一男豚骨拉麵

地址：台南市中西區中正路362號

時間：11:30–20:00

電話：06 223 1168

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沾墨點落

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