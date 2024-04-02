森一男豚骨拉麵~河樂廣場旁的質感拉麵店!
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騎車經過河樂廣場、
無意間看到旁邊巷子內
這似曾相識的店家招牌。
原來是之前放在名單裡的拉麵店
◾森一男豚骨拉麵◾
（剛進門就被裡頭的風情驚艷了一下❤）
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長型寬敞的木質空間，
最先看到的就是吧台座位
以及乾淨明亮的開放式廚房。
接著目光很自然的隨著盞盞燈籠向內延、
最後落到白色牆面上的枯枝樹影。
沒見到甚麼繁複的設計、
只有一副墨字掛飾與簡約素雅的桌椅陳設，
在燈籠微漾的光影中帶出淡淡地日式風情~
然後穿過旁邊的拱形門口就是4人座區、
另一邊還有雅致的和室座位。
✩（點餐方式可以掃描座位上的條碼點餐、
也能到後面的機器點餐，不過現金付款
還是需要到機器那邊。）
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◆｢原味濃厚豚骨拉麵｣
（鹹度適中、豬背脂適中、麵條硬）
再另外加了份蔥花、叉燒肉~
叉燒肉嫩油脂豐腴、
尤其非常推薦灑上那罐《拉麵胡椒》
會讓叉燒的美味迸發出一個新高度！
拉麵湯頭香鹹好味兒、
算是吃過選擇《豬背脂（中）》
裡面最"清爽"的！
但依然有著醇厚濃滑的口感。
（再加上蔥花、紫洋蔥 更是好吃❤）
而且還能嚐到麵香。
伴隨彈硬麵條一同吸溜入口，
香氣兩兩加成、滋味更好❤
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◆｢叉燒飯｣
將濃厚香甜的美乃滋與叉燒碎肉香鹹、
一同拌入熱燙米飯中的美好滋味❤
份量十足！
感覺是光吃這碗就飽了的等級!
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二訪的◆｢干貝絲豚骨拉麵｣
依然加叉燒、蔥花（必須!）
（看著拉麵攪開來的繽紛色彩
真讓人很有食慾❤）
可以看到上頭一球滿滿的干貝絲，
接著直接拌入湯中稍微浸泡一下，
就能在湯頭中嚐到絲絲的干貝鮮甜滋味~
而且不知是不是干貝絲的作用、
也一樣是點［豬背脂。中］
但味道感覺比我上次更為濃醇些、
再加上蔥花提香差點整碗喝完❤
店名：森一男豚骨拉麵
地址：台南市中西區中正路362號
時間：11:30–20:00
電話：06 223 1168