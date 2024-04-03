創下連續一個月排隊紀錄，開店一小時內完售的超強台式馬卡龍『CheeseTalk』來到桃園台茂購物中心了！

即將來臨的兒童節、清明連假，帶小孩來台茂過兒童節！

一樓免費遊樂設施、B2品嚐『CheeseTalk』必吃的『草莓生乳達茲』、『北海道牛奶芝士達茲』

空氣感的澎鬆！咬下去鬆軟濕潤，夾心的生乳奶油比例剛好不膩，一次一顆超ㄕㄨㄚ、嘴

當早餐、下午茶～都很推薦

最後再逛逛『POP MART泡泡瑪特』買公仔回家，停車方便還可以消費折抵

桃園必吃甜點推薦

Cheese Talk 台茂快閃資訊

桃園台茂B2手扶梯前

快閃期間 4/1-4/30

CheeseTalk 台茂｜交通方式＆停車資訊

桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2手扶梯（haagen dazs前方）

營業時間

週一至週四 11:00-22:00

週五 11:00-22:30

週六 10:30-22:30

週日（國定假日）10:30-22:00

汽車停車收費

30元 / 1小時

0.5小時內免費，1小時內以1小時計費

1小時後以每 0.5小時計費 ； (不足0.5小時以0.5小時計費)

機車收費

10元 / 1小時

0.5小時內免費，1小時內以1小時計費

1小時後以每 0.5小時計費 ； (不足0.5小時以0.5小時計費)

CheeseTalk 台茂｜品項、價格

品項很簡單，除了Cheese Talk招牌『草莓生乳達茲』、『北海道牛奶芝士達茲』就是私心最推的北海道厚乳曲奇餅

之前在中山站快閃沒看到的岩燒巧克力曲奇餅也順便買一盒回家

貪小便宜的看到買兩盒曲奇餅只要500元，折扣了60元再送環保提袋！之前太晚買環保袋還沒了..大家一定要趁早來

可能是草莓季尾聲，秒殺人氣商品『雪藏草莓芝士燒』這裡是買不到的！！

只能狂掃保存攜帶都方便的『草莓生乳達茲』、『北海道牛奶芝士達茲』

可能是買兩入就有環保袋XD 大家都是一袋袋提走，假日應該會很可怕

平日停車位超多，建議平日下午偷閒來買

同樓層還有『POP MART泡泡瑪特』，可以買完Cheese Talk順便買可愛公仔回家

台茂兒童節活動

✅兒童節煙火秀

4/4(四) 19:45~19:50台茂公園 圓形廣場

超過3000發絢爛耀眼的煙火，快帶著大小寶貝來歡慶兒童節，共度難忘的時光！

超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會

4/5(五) 15:00~15:40台茂公園 圓形廣場

深獲小朋友喜愛的超人力霸王布雷薩＆阿斯加隆來跟大家見面啦！兒童節連假就帶著寶貝們來一起對抗怪獸。

活動辦法：凡購買超人力霸王系列商品滿$1,000即可獲得合拍券1張(限40張)

商售時間：12:00起 (本活動若遇雨將移至館內，詳細地點當日FB公告)

👉🏻點我查詢報名資料

✅嗨FUN！頑氣球

4/4(四)~4/7(日)14:00~17:00 4F TOY WORLD前

氣球達人用五彩繽紛的氣球，陪小寶貝們嗨FUN頑在一起

CheeseTalk 好吃嗎？

四種品項babe各帶一盒回家，曲奇餅是babe自己喜歡吃的，台式馬卡龍的『草莓生乳達茲』、『北海道牛奶芝士達茲』是姪女的最愛

一次一顆剛好，不會像法國馬卡龍那麼甜，鬆軟溼潤配上牛奶、咖啡都很合適

『草莓生乳達茲』粉紅小點心，開盒就有香甜味，大姪女最愛這個

搭配咖啡則推薦『北海道牛奶芝士達茲』奶香高雅，香濃的讓人舔指

輕輕一掐就爆漿，是不是太邪惡了

緊接著是私心給第一名的『北島厚乳曲奇餅』

包裝的平易近人卻是超有料！

上次吃原味的『北島厚乳曲奇餅』超驚豔！！！

酥鬆的口感、高級的奶香吃多了也不會膩

這次看到新口味的『岩燒巧克力曲奇餅』還好有多帶一盒

大人味的巧克力苦甜適中，鬆、酥、脆好新鮮

厚度適中，連不吃甜食的朋友都喜歡

桃園最新甜點推薦『Cheese Talk』台茂快閃店，活動只到4/30

平日停車超方便、30分鐘內免費離場喔

店家/景點資訊

店家名稱：Cheese Talk台茂購物中心

所在地址：臺灣桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-22:00

店家電話：(03)311-1234

備註資訊：

營業時間

週一至週四 11:00-22:00

週五 11:00～22:30

週六 10:30-22:30

週日（國定假日）10:30-22:00 Google即時導航





交通資訊

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