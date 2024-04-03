竹北最美味的餐酒館、約會餐廳『Dela餐酒館 Delavage』谷哥高達4.9分

超手藝的歐陸料理、氣氛很好、調酒不只顏值高更是好喝

有一間包間、還有投影設備，竹科聚餐、商務聚餐都推薦這裡

距離新竹高鐵站15分鐘，新竹不踩雷的聚會餐廳推薦『Dela餐酒館 Delavage』

Dela 餐酒館 Delavage ｜交通方式＆停車資訊

Dela餐酒館地址： 新竹縣竹北市光明一路62號

營業時間 18:00~1:00 週二三公休

電話：03 558 6569

訂位2位若無備註皆以吧檯為優先(實際座位依當天訂位情況彈性做調整)

店內低消 周一至周四低消:500/人

周五至周日及特殊/國定節日低消:800/人

線上訂位 / 官方Line

Dela 餐酒館 Delavage ｜用餐環境

店內唯一的包廂可容納8~10人

可包場，附有麥克風、音響、投影機，皆可使用

(使用投影機，需自備電腦)

當天是平日用餐時間桌子都是滿的、客群很有品味偏商務客

兩個人的吧台區非常美適合約會跟下班小酌

吧台背面整面都是酒藏，晚上9點燈光轉暗氣氛超好der~

除了多樣化調酒還有紅白酒，服務人員可以給專業的介紹

只要外帶生蠔就可以得到紅白酒7折券！

Dela餐酒館 Delavage｜菜單

桌邊有QR CODE線上點餐，也可以加入line好友預定餐點

線上菜單

Dela餐酒館｜必點料理推薦、好喝調酒

調酒師很有型、有點像謝和弦XD 看起來年輕但調酒非常好喝！

日本兵庫縣生蠔 660元

超肥美又新鮮！每顆110元～還可以預訂外帶喔

擠上檸檬鮮美無比、吃起來不會怕怕的

肚子很肥建議一口吃掉

本來以為Tabasco會很奇怪、沒想到辣感提出甜味，層次感更是迷人！生食的感受會降低、蠻推薦這樣吃

慢燉牛舌佐剝皮辣椒莎莎醬 450元

牛舌軟嫩多汁、薄切口感超好

貌似手沖牛的軟嫩、熟度洽好

搭配上香辣的剝皮辣椒莎莎醬風味更上一層

威士忌香料蝦 390元

以酒香提出蝦肉的甜味、酒精揮發後香氣更是成熟賦郁

蝦肉貼心的去殼還除去蝦腸，切片的法國沾上醬汁也很對味

雞肝醬拼盤 320

當天選了一杯順口微酸的紐西蘭白酒，剛好搭配 手作雞肝醬，雞肝加入香料調味品嚐起來沒有腥味

抹在小圓餅乾、法國切片上優雅而美味，吃完再搭配堅果果乾、更凸顯鵝肝的香濃新鮮

自家醃漬的黃瓜與洋蔥絲可以解膩、清爽又新鮮

松露野菇義大利麵 370

撲鼻的松露香、濕潤的野菇

醬汁完整的被麵條吸收、不是台式的醬汁泡麵條

每一口都有味～軟硬適中的麵條大口吸好過癮

吃過最完美的豬料理 伊比利豬上蓋柚子胡椒花椰菜泥 1580

吃橡樹果實的伊比利豬可以烹調到非全熟，嚴選上蓋部位吃起來比牛排更美味、油脂香甜

先煎後烤肉汁飽滿，熟度恰好、多一分太多少一份太生

配菜也很用心，花椰菜、玉米筍、糯米椒、油封馬鈴薯，分別料理後在與醬汁攪拌均勻

底部是花椰菜泥，讓吃排餐的配菜也很享受

不吃牛的朋友大推這道伊比利豬上蓋，吃過就回不去了

調酒可以請

翡翠之吻380 清爽的少女味調酒

以芭樂口味的韓國燒灼為基底搭配金色萊姆酒

喝得到萊姆酒香甜、淡淡的荔枝味、芭樂的獨特香氣、還有著小黃瓜的清爽度

酒感與層次兼具，還可以請調酒師裝飾～打卡更好看喔

夏茶梅380 如一首詩的優雅茶酒

琴酒基底融入金萱茶葉的茶酒，有著茶香的高雅風味

將自製的金萱風味琴酒、加入梅酒、酸甜好喝～柔和的恰到好處、甜度適中不會膩口

美味與氣氛兼具的質感餐酒、調酒讓人超滿意、還有好吃的肥美生蠔可以外帶回家喔！

記得自備保冰袋，因為店家只會給紙袋！

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店家/景點資訊

店家名稱：Dela餐酒館 Delavage

所在地址：臺灣新竹縣竹北市光明一路62號

營業時間：日 一 四 五 六 18:00-01:00

店家電話：035586569

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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