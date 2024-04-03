竹北最美味的餐酒館、約會餐廳『Dela餐酒館 Delavage』谷哥高達4.9分
超手藝的歐陸料理、氣氛很好、調酒不只顏值高更是好喝
有一間包間、還有投影設備，竹科聚餐、商務聚餐都推薦這裡
距離新竹高鐵站15分鐘，新竹不踩雷的聚會餐廳推薦『Dela餐酒館 Delavage』
Dela餐酒館 Delavage｜交通方式＆停車資訊
Dela餐酒館地址： 新竹縣竹北市光明一路62號
營業時間 18:00~1:00 週二三公休
電話：03 558 6569
訂位2位若無備註皆以吧檯為優先(實際座位依當天訂位情況彈性做調整)
店內低消 周一至周四低消:500/人
周五至周日及特殊/國定節日低消:800/人
Dela餐酒館 Delavage｜用餐環境
店內唯一的包廂可容納8~10人
可包場，附有麥克風、音響、投影機，皆可使用
(使用投影機，需自備電腦)
當天是平日用餐時間桌子都是滿的、客群很有品味偏商務客
兩個人的吧台區非常美適合約會跟下班小酌
吧台背面整面都是酒藏，晚上9點燈光轉暗氣氛超好der~
除了多樣化調酒還有紅白酒，服務人員可以給專業的介紹
只要外帶生蠔就可以得到紅白酒7折券！
Dela餐酒館 Delavage｜菜單
桌邊有QR CODE線上點餐，也可以加入line好友預定餐點
Dela餐酒館｜必點料理推薦、好喝調酒
調酒師很有型、有點像謝和弦XD 看起來年輕但調酒非常好喝！
日本兵庫縣生蠔 660元
超肥美又新鮮！每顆110元～還可以預訂外帶喔
擠上檸檬鮮美無比、吃起來不會怕怕的
肚子很肥建議一口吃掉
本來以為Tabasco會很奇怪、沒想到辣感提出甜味，層次感更是迷人！生食的感受會降低、蠻推薦這樣吃
慢燉牛舌佐剝皮辣椒莎莎醬 450元
牛舌軟嫩多汁、薄切口感超好
貌似手沖牛的軟嫩、熟度洽好
搭配上香辣的剝皮辣椒莎莎醬風味更上一層
威士忌香料蝦 390元
以酒香提出蝦肉的甜味、酒精揮發後香氣更是成熟賦郁
蝦肉貼心的去殼還除去蝦腸，切片的法國沾上醬汁也很對味
雞肝醬拼盤 320
當天選了一杯順口微酸的紐西蘭白酒，剛好搭配 手作雞肝醬，雞肝加入香料調味品嚐起來沒有腥味
抹在小圓餅乾、法國切片上優雅而美味，吃完再搭配堅果果乾、更凸顯鵝肝的香濃新鮮
自家醃漬的黃瓜與洋蔥絲可以解膩、清爽又新鮮
松露野菇義大利麵 370
撲鼻的松露香、濕潤的野菇
醬汁完整的被麵條吸收、不是台式的醬汁泡麵條
每一口都有味～軟硬適中的麵條大口吸好過癮
吃過最完美的豬料理 伊比利豬上蓋柚子胡椒花椰菜泥 1580
吃橡樹果實的伊比利豬可以烹調到非全熟，嚴選上蓋部位吃起來比牛排更美味、油脂香甜
先煎後烤肉汁飽滿，熟度恰好、多一分太多少一份太生
配菜也很用心，花椰菜、玉米筍、糯米椒、油封馬鈴薯，分別料理後在與醬汁攪拌均勻
底部是花椰菜泥，讓吃排餐的配菜也很享受
不吃牛的朋友大推這道伊比利豬上蓋，吃過就回不去了
調酒可以請
翡翠之吻380 清爽的少女味調酒
以芭樂口味的韓國燒灼為基底搭配金色萊姆酒
喝得到萊姆酒香甜、淡淡的荔枝味、芭樂的獨特香氣、還有著小黃瓜的清爽度
酒感與層次兼具，還可以請調酒師裝飾～打卡更好看喔
夏茶梅380 如一首詩的優雅茶酒
琴酒基底融入金萱茶葉的茶酒，有著茶香的高雅風味
將自製的金萱風味琴酒、加入梅酒、酸甜好喝～柔和的恰到好處、甜度適中不會膩口
美味與氣氛兼具的質感餐酒、調酒讓人超滿意、還有好吃的肥美生蠔可以外帶回家喔！
記得自備保冰袋，因為店家只會給紙袋！
店家/景點資訊
- 店家名稱：Dela餐酒館 Delavage
- 所在地址：臺灣新竹縣竹北市光明一路62號
- 營業時間：日 一 四 五 六 18:00-01:00
- 店家電話：035586569
- 評價：★★★★★
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