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台南中西區《 森一男豚骨拉麵》河樂 廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵｜菜單

2024-04-04 09:00:00 左彥右頁 人氣：105
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窩客好文

左彥右頁

發表篇數：70篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：森一男豚骨拉麵 ~
place台南市中西區中正路362號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

去年10月開幕的『森一男豚骨拉麵』，位於熱鬧的中西區河樂廣場旁，主打濃郁豚骨風味拉麵，提供五款拉麵口味與一款隱藏限量版叉燒飯，麵條硬度、湯頭鹹度與豬背脂肥瘦度都可依喜好作調整，讓每位客人都能品嘗到最喜愛的口味。

初開幕的時候鵝子跟阿比熊就去朝聖品嚐過了，吃完後喜孜孜的在我面前說得津津有味、讚不絕口，不知道的人還以為你倆是有股份餒，這麼賣力推薦。

對於拉麵向來頗為挑剔的我，真的能符合我個人口味的拉麵店，吃來吃去也總是固定2、3家，倒不是自己有多了不起的品味，只是有所堅持的喜好罷了。

拗不過兩人的大力鼓吹之下，確實讓我動了凡心，好吧來去嚐新嚐鮮。

 森一男 豚骨拉麵

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

位於河樂廣場旁的『森一男豚骨拉麵』，這附近不好停車，開車前來的朋友可能要繞一下找附近的收費停車位，或者停在附近的海安路地下停車場再走過來。

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

▍室內環境

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

室內空間使用木質、燈飾、石材植物、色彩元素，營造新穎有質感又不失日本風情氛圍的舒適環境。

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一進門映入眼簾的就是長長的吧檯座位區，開放式廚房讓客人能看的到內場食材衛生與環境乾淨整齊度。

網上聽聞『森一男豚骨拉麵』的拉麵師傅是位帥氣型男，嘿！坐吧檯吃拉麵還能欣賞拉麵師傅專業煮麵的帥勁，恩哼～果然是色香味俱全，不錯不錯！

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

除吧檯座位外再往內走，可以看到四人座位與合式雙人座席，走道間的距離與用餐空間相當寬敞，享受輕鬆用餐的環境不會有壓迫感。

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▍菜單   MENU連結

台南中西區 森一男豚骨拉麵

※菜單內容價位皆有時效性，請以官方公布為標準

拉麵口味有原味濃厚豚骨香辣豚骨干貝絲豚骨與最受歡迎的大蒜豚骨小魚干物豚骨等五款風味拉麵，另外還有12歲以下限定的童版原味濃厚豚骨拉麵

拉麵湯頭的鹹度、叉燒的肥瘦度與麵條的軟硬度都可依個人喜好做選擇，不加紫洋蔥或木耳絲、蔥花也可以作備註。

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

使用手機掃Qrcode點餐，可使用Line   Pay線上支付，現金支付則是自行到點餐機台付現金結帳

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台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

桌上提供冷開水和七味粉、白芝麻與拉麵胡椒，依個人喜好添加。

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台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

分別點了貝柱絲豚骨拉麵小魚干物豚骨拉麵大蒜豚骨拉麵，每一碗拉麵皆配置紫洋蔥、木耳、蔥花、兩片叉燒、一顆溏心蛋、兩片海苔。

本來還要點他們家頗受好評的叉燒飯，無奈當日已售完，只能等下次有機會再品嘗了，好吧開吃！

▼貝柱絲とんこつ拉麵（干貝風味）＄260

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

🍜貝柱絲とんこつ拉麵鹹度◎正常、豬背脂◎正常、麵條硬度◎軟）

我點的干貝絲豚骨拉麵，上桌先喝了一口湯，帶豬背脂的乳化白湯喝起來帶有豐富的膠質感，十分濃香順口，重點是沒有我害怕的豬腥味。再將干貝絲與配料拌勻融入湯，干貝讓湯頭更鮮甜。紫洋蔥的辛辣尾韻讓湯頭更有層次感，喝起來濃而不膩非常舒服。

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炙燒過的叉燒肉多了焦香氣味我很喜歡，有厚度的叉燒口感軟嫩不柴，不過正常的豬背脂吃起來感覺肉質還是偏瘦，少了油脂油潤香氣，下次會考慮選油脂較豐富的多背脂叉燒。

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

一向喜歡吃軟飯跟軟麵的我，自然是吃軟不吃硬，麵條選擇煮軟一點，Q彈不過硬也不糊爛的口感對我來說剛剛好。

泡了湯汁的海苔軟而不爛，吃起來依舊香氣十足，還有拉麵不可或缺的溏心蛋，醬汁鹹甜入味蛋白Q彈、蛋黃濃稠流心的溏心蛋豪豪吃。

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

▼小魚の干物とんこつ拉麵＄260

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🍜小魚の干物とんこつ拉麵（鹹度◎正常、豬背脂◎少、麵條硬度◎硬）

鵝子點的小魚干物豚骨拉麵，小魚干磨碎融合豚骨熬煮的湯頭十分香濃，喝一口就能感受滿滿的小魚干氣味衝擊你的味蕾，湯頭醇厚不帶腥味，不過喝多會有點感到膩口。

麵條軟硬度選擇「硬」，吃起來感覺偏硬（感覺這形容是廢話，阿不是自己選硬的逆），豬背脂少的叉燒肉質偏瘦，吃起來雖不柴但少了鮮香軟嫩的口感，感覺沒那麼好吃。

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

▼大蒜とんこつ拉麵＄260

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

🍜大蒜とんこつ拉麵鹹度◎重口味、豬背脂◎一般、麵硬度◎一般）

阿比熊點的大蒜豚骨拉麵，大蒜的香氣與濃厚的豚骨風味一向是最受歡迎的口味，大蒜與豚骨湯頭完美融合，脂香辛辣的湯頭喝起來真的非常過癮。重口味的湯頭相當濃郁，雖不會太鹹但喝多還是會覺得有負擔，建議選擇一般正常湯頭就好。

麵條硬度這碗是選「正常」，麵條勁度口感適中，是比較符合一般人的口味。

台南中西區《 森一男豚骨拉麵》樂河廣場旁 濃郁系とんこつ拉麵.jpg

▼紫洋蔥＄20／溏心蛋＄30／白飯＄20

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紫洋蔥單點一份20元

紫洋蔥的甘甜辛辣能增加拉麵風味，也能緩解拉麵濃郁湯頭的膩感。

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白飯單點一碗20元

剩餘的豚骨湯加入白飯，是在日本很常見的吃法「拉麵飯」（ラーメンライス），不過這樣吃起來熱量肯定是爆表，但還是很推薦要吃吃看，粒粒米飯吸飽脂香濃郁的湯汁，真的好好吃。

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喜歡吃🍜拉麵嗎森一男とんこつ拉麵』分享給您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🏡森一男豚骨拉麵

🔍粉絲團：森一男豚骨拉麵
📫地址：台南市中西區中正路362號
☎️電話號碼：（06）223–1168 
🕦營業時間：11：30–20：00
📌服務項目: 只收現金


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