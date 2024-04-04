去年10月開幕的『森一男豚骨拉麵』，位於熱鬧的中西區河樂廣場旁，主打濃郁豚骨風味拉麵，提供五款拉麵口味與一款隱藏限量版叉燒飯，麵條硬度、湯頭鹹度與豬背脂肥瘦度都可依喜好作調整，讓每位客人都能品嘗到最喜愛的口味。

初開幕的時候鵝子跟阿比熊就去朝聖品嚐過了，吃完後喜孜孜的在我面前說得津津有味、讚不絕口，不知道的人還以為你倆是有股份餒，這麼賣力推薦。

對於拉麵向來頗為挑剔的我，真的能符合我個人口味的拉麵店，吃來吃去也總是固定2、3家，倒不是自己有多了不起的品味，只是有所堅持的喜好罷了。

拗不過兩人的大力鼓吹之下，確實讓我動了凡心，好吧來去嚐新嚐鮮。

森一男 豚骨拉麵

位於河樂廣場旁的『森一男豚骨拉麵』，這附近不好停車，開車前來的朋友可能要繞一下找附近的收費停車位，或者停在附近的海安路地下停車場再走過來。

▍室內環境

室內空間使用木質、燈飾、石材植物、色彩元素，營造新穎有質感又不失日本風情氛圍的舒適環境。

一進門映入眼簾的就是長長的吧檯座位區，開放式廚房讓客人能看的到內場食材衛生與環境乾淨整齊度。

網上聽聞『森一男豚骨拉麵』的拉麵師傅是位帥氣型男，嘿！坐吧檯吃拉麵還能欣賞拉麵師傅專業煮麵的帥勁，恩哼～果然是色香味俱全，不錯不錯！

除吧檯座位外再往內走，可以看到四人座位與合式雙人座席，走道間的距離與用餐空間相當寬敞，享受輕鬆用餐的環境不會有壓迫感。

▍菜單 MENU連結

※菜單內容價位皆有時效性，請以官方公布為標準

拉麵口味有原味濃厚豚骨、香辣豚骨、干貝絲豚骨與最受歡迎的大蒜豚骨和小魚干物豚骨等五款風味拉麵，另外還有12歲以下限定的童版原味濃厚豚骨拉麵。

拉麵湯頭的鹹度、叉燒的肥瘦度與麵條的軟硬度都可依個人喜好做選擇， 不加紫洋蔥或木耳絲、蔥花也可以作備註。

使用手機掃Qrcode點餐，可使用Line Pay線上支付，現金支付則是自行到點餐機台付現金結帳

桌上提供冷開水和七味粉、白芝麻與拉麵胡椒，依個人喜好添加。

分別點了貝柱絲豚骨拉麵、小魚干物豚骨拉麵和大蒜豚骨拉麵，每一碗拉麵皆配置紫洋蔥、木耳、蔥花、兩片叉燒、一顆溏心蛋、兩片海苔。

本來還要點他們家頗受好評的叉燒飯，無奈當日已售完，只能等下次有機會再品嘗了，好吧開吃！

▼貝柱絲とんこつ拉麵（干貝風味）＄260

🍜貝柱絲とんこつ拉麵 （ 鹹度◎正常、豬背脂◎正常、麵條硬度◎軟）

我點的干貝絲豚骨拉麵，上桌先喝了一口湯，帶豬背脂的乳化白湯喝起來帶有豐富的膠質感，十分濃香順口，重點是沒有我害怕的豬腥味。再將干貝絲與配料拌勻融入湯，干貝讓湯頭更鮮甜。紫洋蔥的辛辣尾韻讓湯頭更有層次感，喝起來濃而不膩非常舒服。

炙燒過的叉燒肉多了焦香氣味我很喜歡，有厚度的叉燒口感軟嫩不柴，不過正常的豬背脂吃起來感覺肉質還是偏瘦，少了油脂油潤香氣，下次會考慮選油脂較豐富的多背脂叉燒。

一向喜歡吃軟飯跟軟麵的我，自然是吃軟不吃硬，麵條選擇煮軟一點，Q彈不過硬也不糊爛的口感對我來說剛剛好。

泡了湯汁的海苔軟而不爛，吃起來依舊香氣十足，還有拉麵不可或缺的溏心蛋，醬汁鹹甜入味蛋白Q彈、蛋黃濃稠流心的溏心蛋豪豪吃。

▼小魚の干物とんこつ拉麵＄260

🍜小魚の干物とんこつ拉麵（鹹度◎正常、豬背脂◎少、麵條硬度◎硬）

鵝子點的小魚干物豚骨拉麵，小魚干磨碎融合豚骨熬煮的湯頭十分香濃，喝一口就能感受滿滿的小魚干氣味衝擊你的味蕾，湯頭醇厚不帶腥味，不過喝多會有點感到膩口。

麵條軟硬度選擇「硬」，吃起來感覺偏硬（感覺這形容是廢話，阿不是自己選硬的逆），豬背脂少的叉燒肉質偏瘦，吃起來雖不柴但少了鮮香軟嫩的口感，感覺沒那麼好吃。

▼大蒜とんこつ拉麵＄260

🍜大蒜とんこつ拉麵（鹹度◎重口味、豬背脂◎一般、麵硬度◎一般）

阿比熊點的大蒜豚骨拉麵，大蒜的香氣與濃厚的豚骨風味一向是最受歡迎的口味，大蒜與豚骨湯頭完美融合，脂香辛辣的湯頭喝起來真的非常過癮。重口味的湯頭相當濃郁，雖不會太鹹但喝多還是會覺得有負擔，建議選擇一般正常湯頭就好。

麵條硬度這碗是選「正常」，麵條勁度口感適中，是比較符合一般人的口味。

▼紫洋蔥＄20／溏心蛋＄30／白飯＄20

紫洋蔥單點一份20元

紫洋蔥的甘甜辛辣能增加拉麵風味，也能緩解拉麵濃郁湯頭的膩感。

白飯單點一碗20元

剩餘的豚骨湯加入白飯，是在日本很常見的吃法「拉麵飯」（ラーメンライス），不過這樣吃起來熱量肯定是爆表，但還是很推薦要吃吃看，粒粒米飯吸飽脂香濃郁的湯汁，真的好好吃。

喜歡吃🍜拉麵嗎 『 森一男とんこつ拉麵』分享給您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🏡森一男豚骨拉麵

🔍粉絲團： 森一男豚骨拉麵

📫地址：台南市中西區中正路362號

☎️電話號碼：（06）223–1168

🕦營業時間：11：30–20：00

📌服務項目: 只收現金



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