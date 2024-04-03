吉十咖啡 ｜新竹最強肉桂捲! 每日限量一出爐就秒殺，神級迷人滋味吃了會上癮。

新竹最強的肉桂捲就是這家 ! 已經回訪N次的【吉十咖啡 】，主打各式各樣口味肉桂捲，還有提供手沖單品咖啡、瑪黑茶等飲品和甜點，一撥開濃郁迷人的肉桂捲，香氣瞬間撲鼻而來，神級滋味一吃就回不去了，難怪每到出爐時間門口就大排長龍，太晚來的話真的會吃不到!

❤️吉十咖啡優惠活動 ❤️

晚間18:30-19:00現場商品現金付款外帶打七折

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【吉十咖啡 】位於新竹市北區北門街，藏身於古色古香的紅磚樓當中，鄰近新竹城隍廟，從新竹火車站步行10分鐘可抵達，開車可停放於附近的收費停車場，生意超好剛開門口就一堆人!

▼【吉十咖啡 】用餐環境充滿神祕氛圍，大約可以容納30人左右，可以看到老闆蒐集的許多彩繪掛飾，整個小而巧的空間別有風情。

▼【吉十咖啡 】提供外帶和內用的服務，皆是採用QRCODE進行點餐，每日取貨時段為12:30，13:00，13:30，14:00，14:30，15:00，15:30，16:00，16:30，17:00，17:30，18:00。

菜單

內用低消每人一杯飲品

內用收取10%清潔費

不提供國中以下兒童內用

用餐時間90分鐘

可刷卡/支援APPLE PAY。

晚間18:30-19:00現場商品現金付款外帶打七折

餐點介紹

橙香伯爵肉桂捲💰165元 日本進口北海道乳酪肉桂捲💰145元

▼招牌肉桂捲共有超多口味可挑選，依照當日現場出爐為主，肉桂捲份量比外面的大不少，口感彈Q層層堆疊是最大特色，每次來必點的橙香伯爵肉桂捲，吃得到茶香和解膩的柳橙香氣，伴隨著溫和的肉桂辣香味好過癮，另一款新口味日本進口北海道乳酪肉桂捲，頂頭擠上滿滿的邪惡餡料，濃厚奶香跟肉桂意外也好搭啊!

Monkey Breads肉桂小猴子(檸檬)💰230元

▼Monkey Breads肉桂小猴子是放大版的肉桂捲，共有檸檬 /肉桂/抹茶三款口味，以特調肉桂粉和其他醬料結合，口感偏向麵包軟彈口感，淡雅肉桂香中有著檸檬酸甜感，適合多人一起分享食用!

聖多諾黑💰265元 小山園抹茶聖多諾黑💰325元 巧克力聖多諾黑💰295元

▼第一次吃到它們家的聖多諾黑，水準完全不輸肉桂捲欸，以手桿千層酥為基底搭配香緹鮮奶油，頂頭還有脆糖小泡芙，每一口的層次口感都很豐富，原味聖多諾黑有著純粹的香草籽香氣，伴隨著小泡芙堆疊，更能感受到酥脆的千層口感~

▼小山園抹茶聖多諾黑是我最喜歡的口味，以抹茶卡士達 、抹茶鮮奶油、 抹茶餡料三種混搭，吃起來抹茶味很濃，還有檸檬醬巧妙點綴酸甜加分~

▼充滿大人系風味的巧克力聖多諾黑，嚴選法國單一產區可可+在地小農無毒玫瑰，濃苦中帶點可可酸度，尾韻成熟深厚不死甜!

天使之鈴可麗露(原味+原味)💰145元

▼外殼硬脆的天使之鈴可麗露，入口能感受到明顯香草籽味，濕潤綿密不乾口，有興趣的話也可以試看看~

蝴蝶酥💰120元

▼以手工桿製耗時製作的蝴蝶酥，金黃色酥皮還沒吃就聞到香氣，咬下去酥酥脆脆，帶有迷人的焦香超好吃!

提拉米蘇咖啡 💰190 元 吉十鴛鴦💰190元

▼是甜點又是飲料的提拉米蘇咖啡， 手指餅乾沾上綿密奶泡和咖啡液，就像在吃提拉米蘇般的濃郁有層次，另一杯吉十鴛鴦則結合單品咖啡與鴛鴦奶茶，微苦微甜的滋味，十分耐喝適合搭配甜點享用。

用餐心得

多年前在朋友推薦下來了【吉十咖啡 】，沒想到一吃就成為口袋愛店，可以說是我在新竹最愛的肉桂捲，它們家是屬於強烈的肉桂香氣，搭配Q軟濕潤充滿彈性的口感，以及創意又特色的各式淋醬，真的好吃到會讓人上癮，各位肉桂捲控絕對要來朝聖看看!

店家資訊

吉十咖啡

粉絲團 : 吉十咖啡 FB 吉十咖啡 IG

電話 : 03-523-2288

地址：新竹市北區北門街36號

營業時間：12:00-19:00(週二三休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food