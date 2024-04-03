很多人放假週末就想窩在家裡追劇吃美食，這是就需要美味的外送美食，我特別喜歡外帶烤鴨回家嗑，京城烤鴨是我收藏許久的口袋名單

之前跟家人去吃皇廷中華料理，就注意到這家京城烤鴨，在地開業將近十年了，嚴選飯店等級的宜蘭櫻桃鴨，累積超多好口碑，是鴨鴨控的首選～

想吃京城烤鴨透過外送平台、線上點餐都超方便～這次點的生菜鴨松黃金套餐，還能加價升級薑母鴨，炒的、烤的、湯的，３種吃法通通一次滿足！

荷葉餅包裹片鴨，佐上甜麵醬、蔥蒜，一大口塞入口中，Ｑ彈外皮濕潤烤鴨超對味～生菜包果現炒的鴨鬆濕潤彈牙，撒上脆餅越吃越開味；

升級超補的薑母鴨，特製的麻油香氣滿分，回家加水、加配料煮成火鍋，全家大小通通吃得超滿意，京城烤鴨台北兩家分店都值得朝聖。

這次到京城烤鴨的總店，靠近公車石牌站，交通相當方便，也有免下車服務，可以先訂購，然後再來取餐超級方便~

京城烤鴨也提供外送服務，會依距離計算運費，系統還會自動選擇較近的門市下單，只要10公里內都能外送喔，不用出門就能吃到烤鴨真是爽

台北除了這家店，另一家分店就在信義區永吉路，兩家店都累積不少死忠的饕客，是許多烤鴨控的私房好店！

京城烤鴨菜單

說到訂購在家享用的美食，一般人都會想到披薩，但比起披薩我其實更喜歡吃烤鴨，因為烤鴨的吃法多變，又不會像披薩那麼油膩，是我放假在家很喜歡跟家人訂購的美味

京城烤鴨最多可以一鴨五吃，價格一千元以內就可以吃得很澎湃，小家庭也可以訂半鴨兩吃，450元就可以搞定。店家還有多款加購選擇，可以依照自己口味購買喔~

京城烤鴨優惠

店家官網不訂期推出好康優惠，這次的限定優惠，首次下訂消費滿$900，結帳輸入【PEKING】，即享現折$50優惠！身為省錢王當然不能錯過~

京城烤鴨加熱方法

貼心的京城烤鴨，還有準備加熱的料理方法，用電鍋、烤箱都很方便，我用氣炸鍋也很好吃~薑母鴨的料理方式也寫得超詳細，完全沒有門檻，就連不會煮飯的我也立刻上手！

生菜鴨鬆黃金套餐999元

套餐相當豐盛裏頭有：1.片肉夾餅 2 .生菜鴨鬆 3.炒骨架/薑母鴨（加購100元）

片肉夾餅

採用肉質肥美，成本超高的宜蘭櫻桃鴨，這可是飯店等級的高檔食材，肉質跟一般鴨肉相比，濕潤許多，油脂格外豐富，而且也不會有鴨腥味，不用跑大飯店，來京城烤鴨就能享受到飯店的高品質

一片片師傅快刀現切的片鴨，鴨肉後度適中，肉質紋路美不勝收，最後淋上鴨肉的湯汁，光亮的片鴨讓人口水直流

鴨肉的肉質完全不會乾柴，我頭一次吃到這麼嫩的片鴨，不用額外沾醬，就能感受到鴨肉的鮮甜味，連擔心有腥味的家人，一吃就直呼這個鴨肉他很喜歡

單吃片鴨好像少了甚麼，搭配手工製作的荷葉烤餅，再搭配辛香配料，沾上甜麵醬，濕潤的口感是我最愛的吃法

手工荷葉餅皮

傳統荷葉餅是兩張合在一起烤，才能保留餅皮部分的水分，所以記得撕開兩片使用，看看這個餅皮的色澤好漂亮，Ｑ彈有咬勁越咀越香，會讓人上癮的好滋味～

包裹著片鴨、佐點蔥蒜洋蔥，再加上甜麵醬，一整個塞入口中好滿足。一包餅有八片，一吃就會欲罷不能，一包餅只要３０元，省錢王推薦一定要額外加購！

配料-蔥、蒜、洋蔥

新鮮的配料，蒜頭片香辣開胃、蔥段增添爽脆度，洋蔥甜度十足增添水份，三種辛香料都很開胃，搭配烤鴨一起吃超搭～

甜麵醬

這個甜麵醬好好吃，甜而不膩，帶點鹹香味，讓烤鴨在口中更加濕潤，成為餅皮跟鴨肉間的橋樑，簡單的美味卻給我大大的幸福感～

生菜鴨鬆

超有創意的作法，現點現炒，新鮮多汁的帶皮鴨腿肉丁，加入清脆的馬蹄丁（荸薺），大火快炒到粒粒分明，鴨油香氣超誘人～光聞到就流口水

加上脆餅後，變得超有層次感，脆餅卡滋卡滋，鴨鬆彈牙多、荸薺鮮甜爽口，口感相當豐富，吃起來完全不會油膩～

用翠綠的生菜包裹起來，一次一大口塞入口中，鴨鬆的香氣充滿口腔每個角落，這麼美味的創意的鴨鬆，只有京城烤鴨才吃得到～

我還自創把所有美味結合在一起，荷葉餅放上生菜，擺上沾上甜麵醬的片鴨、再加上一匙鴨鬆，把所有京城烤鴨的美味一起放入口中～

薑母鴨（加購100元）

黃金套餐只要＋100元，就可以把炒鴨骨升級為薑母鴨，裏頭的薑片、中藥材放得有夠多，淋上特製的麻油後，香味更上一層樓~

回家加入2公升的水稀釋，再放入自己喜歡的配料、蔬菜，就是美味的薑母鴨火鍋，超大一鍋暖呼呼吃起來超幸福！

湯頭一級棒！喝起來自然回甘，鴨肉軟嫩不甘柴，喝上一大碗，補足滿滿元氣，吃過這一鍋薑母鴨就回不去了！

炒骨架

套餐也可以選擇炒鴨骨，鴨骨炒得相當入味，我吃過很多烤鴨，一般來說鴨骨都會比較乾一點，然而京城烤鴨的鴨肉濕潤多汁，肉質不會有腥味，也完全不會有絲毫的乾柴感～

堅持當日新鮮製作，現點現炒，加入大把的辛香料，蔥、蒜、辣椒、九層塔，香氣非常濃郁，完全就是下酒菜的首選

看看這個超入味的炒鴨骨，光聞到香氣就口水直流，老闆還研發許多創意口味，韓式、麻辣等選擇，下次回訪時會還想試試看～

再次提醒烤鴨料理需要時間，建議可以先電話或透過官方平台訂購，節省現場等候的時間，更快能拿到美味的烤鴨套餐

店家的包裝相當用心，我帶回家享用時，餐點都沒有撒出來，非常適合團聚、餐敘的好選擇，放假的時候就訂京城烤鴨來度過吧！

京城烤鴨總店 ５大特色

1. 採用肉質肥美，成本較高的櫻桃鴨，就是要跟一般的烤鴨店做出區隔，肉質多汁、炮製軟嫩、外皮彈牙，不論快炒、煮薑母鴨、包餅皮吃都超美味！傳香快十年的好店，石牌、永吉各有一家，還可以透過線上訂餐超方便！

2.鴨鬆實在太好吃了！彈多汁的帶皮鴨腿肉，加入清脆的馬蹄丁（荸薺），炒到粒粒分明，用翠綠的生菜包裹起來，爽口不油膩，超有創意的料理，只有京城烤鴨吃得到～

3.我超愛吃烤鴨的餅皮，堅持新鮮手工製作，吃的時候記得撕開成兩片，包裹著片鴨、佐點蔥蒜洋蔥，再加上甜麵醬，一整個塞入口中好滿足。一包餅有八片，一吃就會欲罷不能，推薦一定要加購！

4.加一百元升級薑母鴨，獨特的麻油加上去，香氣瞬間湧現，帶回家加水烹煮，豐富中藥材讓湯頭更有滋味。還可以加入自己喜歡的配料，煮成火鍋，喝起來超暖心🥰

5.超鴨骨超級入味，肉質嫩到很誇張，非常適合當下酒菜，許多老饕都超愛這一味，吮指難忘的滋味，一吃就會上癮！京城烤鴨官網訂購超方便，必定推出多樣好康，聚會的美味選擇，今天晚上就吃京城烤鴨吧

💭店家資訊 京城烤鴨總店

🏠地址: 台北市北投區承德路七段96號

🚌交通: 公車石牌站/捷運石牌站

☎️電話: 0913-256-767

⏰時間: 1100-2000

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台、線上訂購

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://pekingrostduck.oddle.me/zh_TW/

💬粉專: https://www.facebook.com/Peking.Rostduck/?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406901857

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖

💭店家資訊 京城烤鴨信義永吉店

🏠地址: 台北市信義區永吉路193號

🚌交通: 近國民住宅公車站

☎️電話: 0979-032-606

⏰時間: 11:00-20:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台、線上訂購

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://pekingrostduck.oddle.me/zh_TW/

💬粉專: https://www.facebook.com/PK.Rostduck/?locale=zh_TW

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖