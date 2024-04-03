這間隱藏在住宅巷弄內的𝗠𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 𝗠𝗲.超級低調又神秘，平日是手作甜點工作室取貨點，只有開放週六日內用，一週只營業兩天，如果不是偶然發現這家溫馨舒適的小店，都不知道有這麼個隱密的手作甜點，還有我最愛的抹茶甜點，抹茶控絕對必收，手作甜點很有水準，菜單有麵包、甜點、飲品、甜點盤等，價位落在$60~$270之間，品項都可以預留私訊，相當貼心～

𝗠𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 𝗠𝗲. 在哪？

𝗠𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 𝗠𝗲.隱藏在住宅巷弄內的一樓，沒有明顯的招牌，經過真的滿容易錯過的，剛開始還想說這就是住家啊！哪裡有咖啡廳，只有玻璃窗與牆上的小LOGO，所以看到不用懷疑唷！！

附近是檜溪公園遊樂場，機車可以停放在店門口，開車的話周邊也有不少收費停車場可以停放

店內空間

進入室內需要脫鞋，整個空間相當寬敞，住家改造而成的手作甜點工作室，平日是取貨點，假日才有提供內用，店內座位不多，利用不同傢俱打造出不同氛圍的小角落，大約可以容納14人左右的空間，個人最愛有著明亮光線的靠窗座位區，陽光灑進室內搭配上浪漫紗窗，給人愜意溫馨的閒暇感

菜單MENU

菜單有麵包、甜點、飲品、甜點盤等，價位落在$60~$270之間，每個週末提供的品項都會公布於店家IG，有喜歡的品項可以私訊預留，數量有限完售就沒有嚕！！

餐點

踏雪尋莓杯杯-小山園抹茶

抹茶控馬上被這家的抹茶品項給擄獲，真的太愛這濃郁的抹茶杯杯，使用的是若竹抹茶，有抹茶戚風蛋糕體與抹茶奶霜，抹茶蛋糕體帶點蓬鬆濕潤，抹茶奶霜抹味濃郁不甜膩，真的是用料實在，中間草莓醬與新鮮草莓的小驚喜，層層堆疊層次分明，抹茶濃苦卻不澀口，是重度抹茶喜愛的甘苦風味

五十鈴抹茶拿鐵

五十鈴抹茶粉可是小山園中高檔的產品，澀度相對低且香度高，搭配上鮮奶抹味依舊濃郁香醇，整體喝起來相當順口好喝，也是重口味抹茶愛好者必選唷！！

分享給大家

店家/景點資訊

交通資訊

延伸閱讀