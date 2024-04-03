分享一間連在地人都不知道的小籠湯包！藏匿在北屯市場內的二壹巷湯包！我自己來吃了一次之後，又帶著老公來吃一次，這篇跟大家分享一下我吃兩次的食記囉。

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二壹巷湯包 位置

位於北屯國小對面的北屯市場有很多美食，這天意外的發現市場裡面的巷弄藏有一間小籠湯包店！

走到北屯市場後，找到進化北路21巷，就是圖片中這個路口沒錯，走進去啦！

走到裡面第一個十字路口處，你會看到菜攤上方有個小小的往右轉指標，上方寫著Q皮湯包。

接著往裡頭看就會看到這家二壹巷湯包啦！有沒有非常低調？左右邊都是暗巷啊！

二壹巷湯包 環境

二壹巷湯包的位置挺隱密的，低調的手工湯包店，大部分的客人都是外帶。

你問我為什麼嗎？因為座位只有攤子前方的一張桌子而已。如果你想要內用的話，就是這個座位囉，我來吃兩次都是內用啦。

二壹巷湯包 菜單

第一次來吃的時候，賣的是鮮肉湯包、泡菜湯包和酸辣湯三種。但我第二次來的時候酸辣湯的牌子是蓋著的，我問老闆說沒有酸辣湯嗎？老闆說有茶碗蒸。但我不確定酸辣湯是一直都沒賣了，還是當天沒賣而已。題外話，我覺得店家的木頭刻字菜單很有質感欸！

二壹巷湯包 酸辣湯 40元

酸辣湯非常燙口，上頭撒了一些蔥花，用紙碗盛裝，料挺多的。

我個人覺得酸度還不錯，辣度倒還好，不怎麼辣。

二壹巷湯包 鮮肉湯包 80元

第一次來的時候，點不了太多，原本也想點個泡菜湯包，但心想一定吃不完，所以就點了鮮肉湯包先來嘗鮮。

二壹巷湯包的小籠湯包外皮厚薄度我覺得是那種帶著Q彈口感的，並非那種很薄很薄那種，但也不至於厚，總之我覺得還不錯吃。

餡料的部分，肉加上了一些蔥花，湯汁並不是那種非常多會爆汁的程度，但肉的分量給得很大器，是那種會讓人吃得很飽足爽快的小籠湯包。

敢吃辣的朋友，可以請老闆提供辣椒，老闆的辣醬和薑絲都是另外用小碟子裝的。

二壹巷湯包 泡菜湯包 90元

第二次來吃的時候，點了泡菜湯包。

泡菜湯包依然大顆，圓滾滾的球狀，上頭有一些泡菜紅紅的顏色。

把蔥花改成了泡菜，口味我覺得也不錯，泡菜微酸但中和口感整體挺不錯吃的，等到不怎麼燙的時候可以一口塞一個湯包，湯汁是會爆在嘴裡的。

二壹巷湯包 茶碗蒸 40元

茶碗蒸蠻大碗的，綿密的口感，裡頭有魚板、香菇，底下還有瘦肉和蛤蠣，整體還不錯。

這家藏匿在市場內巷子的小籠湯包店，隱密又低調，我個人覺得他們家的小籠湯包肉量給得挺多，皮吃起來蠻Q，泡菜口味很新穎。喜歡吃小籠湯包的朋友可以來嘗鮮看看唷。

店名：二壹巷湯包

地址：台中市北屯區進化北路21巷2號

電話：0966-857515

營業時間：07:00-13:30

公休日：禮拜一、四

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