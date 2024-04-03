台中這間飯糰的家，位置其實非常好找也很顯眼，就在進德北路上，但每次經過都以為他沒開？！因為這攤子剛好是太陽出來直射，所以老闆把攤子蓋得只露出一點點縫隙XD 說真的，這家飯糰是讓我吃了一次就驚嚇+愛上的店，聽我娓娓道來…

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飯糰的家 環境

只能說飯糰的家攤子實在是太低調了，會一直以為老闆沒開店XD 走近看才發現，啊！原來有開，老闆在裡面啊！雖說是在路邊的小攤，但基本上要內用也是可以，一旁也有兩張簡單的小桌子和幾張椅子，可以坐在這邊吃。

桌上還有小植栽呢，整個可愛。往裡面看，後方都是老闆的備料區，所以我其實也看不到老闆加什麼料XD

飯糰的家 菜單

老闆賣土司和飯糰，基本上請聽我的勸，如果你本身不是大胃王，我建議你點小份的飯糰就好。因為他的小份量飯糰等於別家攤子的大份量飯糰。這不是我第一次吃他們家的飯糰，早就知道他們加飯糰很大顆，這次特別拉老公一起來陪吃。我點了肉排飯糰、卡拉雞腿飯糰和肉排蛋吐司。

卡啦雞腿飯糰(大) 60元/肉排蛋飯糰(小) 55元

老闆會問：要不要蔬菜？如果你說要，她就會加上苜蓿芽、生菜、小黃瓜紅蘿蔔絲等在飯糰裡面包起來。

這是卡啦雞腿飯糰，我請老闆還沒把飯蓋起來之前先讓我拍一張。

好，飯糰包好之後的樣子。我實在很難形容這個飯糰有多大，就算看照片也不確定你們能不能感受到飯糰到底多大？

只能說這飯糰是我一手無法掌握的大小…然後這一顆是大顆、另一顆是小顆，因為都超大顆，沒有很大只有更大的概念，本來很想加紫米，可惜這天剛好沒有紫米，所以只能單純白米囉。

剛包好的飯糰，超燙、料超多。

回到家補拍一個肉排蛋飯糰的樣子。

整體而言，他們家的飯糰我第一次吃的時候，覺得米比較軟，但這次吃又還好。整體而言他們家的糯米吃起來是那種軟Q型的，不是硬Q。料方面，多到一個嚇死人的境界，喜歡吃蔬菜的朋友們，可以來吃他們家的飯糰！

肉排蛋吐司 50元

我心想說，我沒吃過他們家的吐司，點一份來吃看看好了。想說吐司嘛，不就那樣？嗯，我又錯了對不起，吐司更誇張，整個合不起來。他們家的吐司沒有特別切邊，吐司有烤過的痕跡，外酥內軟嫩。

好，但那都不是重點，重點是我只是點一份肉排蛋吐司，結果我拿到之後看不到肉和蛋，整個被蔬菜淹沒是怎樣啦！XD 老闆加一堆生菜、加好多片番茄、還有一堆苜蓿芽…我發誓，我張嘴還無法一口咬下。然後老闆一直告誡我：要快點吃喔！

我後來終於知道為什麼要快點吃，因為蔬菜太多，吃太慢會出水，到後面吐司都爛掉了。分享給大家，這間店很多常客去買，我吃了一次終於知道為什麼，因為老闆給的份量真的是嚇死人的多，怕你吃不飽的樣子，佛心的價格配上讓你吃到撐的分量，難怪吸引不少忠實的老顧客啊！