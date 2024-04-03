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基隆在地人似乎流傳著一句話，咖哩餅觀光客吃李鵠，基隆在地人都吃大新。

如果問基隆在地人要買什麼當伴手禮，他們可能不會推你去買基隆夜市附近的東西，而是帶你來這三沙灣買咖哩餅

因為這個咖哩餅的滋味只有在地人基隆人才知道，吃膩基隆夜市?那就跟在地基隆人一起吃就對了

大新餅店交通資訊與位置

這間在地深耕50年的大新餅店就位於基隆知名肉羹店金龍肉羹的旁邊，從基隆夜市走過來大概20分鐘

離基隆好食城走路路程大概約10分鐘內

也是在地基隆人推薦我們才知道原來這間經營超過50年，說一定要買咖哩餅吃看看

大新餅店取自台語 搭心 諧音，傳達真心誠意、咖哩餅用料真的非常實在，吃過他們的咖哩餅會覺得相當有誠意。

創辦人是阿宗師，年幼時看到身體病重的父親吃著油蔥酥跟咖哩餅滿足的表情，讓他50年來因此不斷專研餅藝

他要把對父親的愛分享出去，希望顧客能感受到這滿滿的幸福感覺

大新餅店除了知名的咖哩餅外，還有很多古早味的口味

像是蛋黃酥、綠豆沙餅、鳳梨酥、芋頭蛋黃酥、冬瓜大餅..這種古早味餅可以挑選

都是當天現作，可以單個挑選或著是集合幾個款式做成禮盒

不管是葷素都能吃到這美味的古早餅哦

店門口直接貼著堅持每天現做，美味新鮮出爐

如果遇到大節日像是中秋節，好像聽說真的得要提早預訂，要不然就要排隊等很久

大新餅店咖哩餅真的好吃!

這咖哩肉餅內的餡料是每日現炒，選用黑毛豬的後腿肉，經過繁複耗時的拌炒，將咖哩與肉塊完全融合。

厲害的是這咖哩餅通常都只有做葷的，沒想到也是有素食者可食用的咖哩餅

素咖哩餅是將豬腿肉改為素肉，口感及風味和咖哩肉餅幾乎相同，但要注意是否能吃五辛素，吃素的朋友要送餅也可以考慮大新餅店哦！

這咖哩餅內餡除了炒過後的咖哩與豬腿肉外，外層還有包一層白豆沙

咖哩真的越咀嚼越香，搭配柔滑香甜的白豆沙餡料，真的會讓人一口接一口，一下子就吃光光

三種口味搭配酥脆的餅皮真的是能同時享受到不同的口味，讓咖哩的層次整個大提升，真的必買

吃素的朋友們也可選擇的棗泥月餅也不錯，可以搭進去禮盒，真的極推薦這種在地經營很久的老店家

店家/景點資訊

店家名稱：

所在地址：202臺灣基隆市中船路70號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:30-18:30

店家電話： Google即時導航





交通資訊

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