港嚼良好早餐店｜台中西區美食．台中港式推薦！台中勤美誠品綠園道復古懷舊港式早午餐，經典港式銅板價就可以吃的到，只能現場候位(大和路美食)

港嚼良好早餐店，台中西區大和路美食，台中港式推薦這家位在台中勤美誠品綠園道附近的復古懷舊風格港式早午餐店，經典港式料理在這裡銅板價就可以吃的到，超高人氣不開放訂位預約，只能現場候位，不想等待太久要抓對時間卡位。

店家資訊

台中港式推薦

港嚼良好早餐店

地址：台中市西區大和路71號

電話：04 2301 9339

營業時間：週二 10:30～16:00，週三～週日10:00～16:00 (週一公休)

港嚼良好早餐店 粉絲團

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港嚼良好早餐店》環境介紹

港嚼良好早餐店位在台中市西區大和路上，附近就是台中勤美誠品綠園道，店外觀就有濃濃的懷舊復古港式風格，這是小荻吃完後拍的照片，因為不提供訂位服務，需要現場候位，小荻建議大家可以一開門的時間就先去，當第一輪的顧客，這樣就不用還要等待時間的不確定性(用餐時間1.5小時)。

店內的位置數不多，當天假日也是10:00過去的時候剛好是第一輪的最後一組，才不用等待，很幸運。

港嚼良好早餐店》菜單價位

港嚼良好早餐店的餐點大部份都是百元有找的銅板價格就可以享有，餐點選擇的種類也不少，這次跟大家分享的餐點都是網路人氣推薦必吃款，這裡的飲料甜度與冰塊皆為固定，用餐時間1.5小時，每人低消130元，禁帶外食。

港嚼良好早餐店》餐點特色

起司波蘿包 $79。

波蘿包可是港式必吃之一，港嚼良好早餐店的波蘿包也是設計的小巧可愛，一份有兩顆，完全適合跟朋友分享一人一顆，建議要趁熱吃，熱熱的波蘿包搭上起司加上奶油的組合，鹹香滋味，吃過就會愛上。

迷你西多士 蜂蜜 $80。

有蜂蜜、煉乳、楓糖3種醬料可以選擇，可以依照個人的喜好挑選，迷你西多士會推薦與朋友們一起分食剛剛好，而且小小的真的無敵可愛。

上面的奶油融化後加上甜蜜的蜂蜜，表皮酥脆的口感加上內裡柔軟的奶香吐司，中間包著濃郁帶有顆粒感的花生醬，鹹甜鹹甜的滋味剛剛好，跟朋友一起分食也不用擔心吃太多會覺得膩。

豬肉公仔麵 $100。

想吃飽足感的麵食就可以選擇特色的公仔麵，一份的份量並不會太少，但也不會太多，大概是正常女生的食量份量。

配料上也不會太少，整體來說不會太乾，公仔麵是帶有QQ的口感，但跟一般的泡麵又不太一樣，另外也是有油麵選擇，但覺得大家來到這可以來試試公仔麵。

絲襪奶茶 $65 (左)，鹹檸七 $50 (右)。

絲襪奶茶喝起來不會太甜，特色飲品之一；鹹檸七蠻特別的，鹹甜鹹甜的氣泡飲，很解膩，值得一試。

港嚼良好早餐店》用餐感想

港嚼良好早餐店，台中勤美誠品綠園道附近復古懷舊風港式早午餐店，銅板價就可以享用到經典港式料理，這次點的這幾道都是網路先做功課必吃的餐點，覺得也都挺不錯，兩人花費下來也是蠻平價的，目前不開放訂位預約，只能現場候位，不想等待太久的話就趕緊抓對時間來卡位囉。

附近景點： 勤美誠品綠園道

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