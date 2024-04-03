

彤彤寶寶一歲的生日蛋糕，愛女如命的小周哥竟然訂了一歲寶寶可以吃的蛋糕！



愛想像法式甜點店是一家客製化的蛋糕店，蛋糕由老闆娘親手製作，想要訂購必須要事先預約！

主打有咀嚼能力的寶寶都能吃，讓一歲的寶寶生日充滿儀式感，小周哥特別開車去載蛋糕，老闆會提供取貨須知和一些注意事項，有想訂的人可以參考看看。



蛋糕的外觀非常漂亮，符合兔年生的彤彤寶寶，名字的部分只能打英文所以打Tong，兔子的裝飾部分我原本以為是糖霜，結果沒想到是黏土，更有留下來紀念的價值。



這個蛋糕的特色在於：



✓ 嚴選安全且頂級進口食材製作

✓ 減糖、減油、不使用人工香料

✓ 相比市面上的蛋糕 甜度大幅降低50%

✓ 從蛋糕內餡到外觀都可以依照喜好選擇

✓ 特調裝飾奶油霜，運載過程不用擔心超快融化

連不太能吃甜的長輩都很可以接受，小周哥為了給寶貝一個儀式感還拍照、唱歌、吹蠟燭、切蛋糕。

讓彤彤寶寶有一個與眾不同的生日體驗，體驗蛋糕的美味與儀式感。







Love&Imagine 愛想像法式甜點店

蛋糕訂購介紹：https://bit.ly/3pI5kha

蛋糕外觀參考：https://bit.ly/3rVKqZm



1⃣️總店 >> 臺中市北屯區崇德六路一段19號

☎ (04)2245-0142

📅 13:00-19:00（週三、週四固定公休）



2⃣️二店 >> 臺中市北區東光八街35號

☎ 0963-150-778

📅 13:00-18:00（不定期公休）