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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣冬山鄉【宜蘭冬山】武淵香腸伯 炭火現烤最好吃！特殊奇景香腸瀑布、香腸門簾，還有一串心、花生捲香腸、蔥油餅。

宜蘭縣冬山鄉【宜蘭冬山】武淵香腸伯 炭火現烤最好吃！特殊奇景香腸瀑布、香腸門簾，還有一串心、花生捲香腸、蔥油餅。

2024-04-03 15:45:11 章魚娜娜 人氣：104
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窩客好文

章魚娜娜

發表篇數：375篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

造訪商家：武淵香腸伯香腸
place宜蘭縣冬山鄉武罕五路39號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭冬山美食武淵香腸伯，炭火飄香60年！
帶孩子來到武淵水火同源玩，就一同安排了開車只需兩分鐘的武淵香腸伯，來看香腸瀑布奇景，吃完一系列宜蘭小吃後，就有體力去大玩特玩了。

 

香腸伯很親切，還介紹我看香腸瀑布！真的很促咪，原先還要給我拍特寫，後來害羞只好作罷。
這裡的香腸還真便宜，一支30元七支200元，現場還能特製花生捲香腸，有興趣的朋友不要錯過唷！

內容目錄

武淵香腸伯 停車資訊

  • 自行開車：google搜尋 武淵香腸伯即可。
  • 停車場：可停車至武淵廟前廣場或路邊白線停車。

武淵香腸伯 香腸攤車

一來就看到香腸瀑布，之後才看到香腸伯，我覺得有點像香腸門簾了。

這裡的特色還有花生捲香腸，阿伯用料很大方，喜歡的記得一定要點阿！

使用炭火直烤的香腸，香味就是不同！

看到香腸攤就想起小時候的十八啦~

吃香腸就是要大蒜來提味，少一味就差很多！

被誰偷咬一口？是我啦！Sorry

香腸價位

武淵香腸伯 一串心

就在自家門口賣起的一串心。


宜蘭在地小吃：油豆腐包裹各式食材。

櫃子裡擺放了各式口味：雞胗、香腸、豬肝、鴨腸、豬頭皮、紅燒肉….等。

醬料必沾！

真的很便宜的宜蘭在地小吃，不管走到哪？都能看見一串心。
吃過一次就懂為何這麼受歡迎！醬料也是靈魂之一。

一串心 價位

  • 均一價10元

武淵廟前廣場 蔥油餅

振興廟前廣場可以停車，假日來也聚集了許多美食小吃，可以當作休息站的概念。

其中蔥油餅生意最好，不免俗也買來吃吃看！
當天也有買紅茶來喝，味道覺得有點淡。

蔥油餅價位

一份45元，半煎炸方式的蔥油餅，不會太油膩！老闆相當自豪的蔥油餅，也有許多人慕名前來買。

蔥味還算濃郁，外酥內嫩的蔥油餅。

武淵香腸伯 位置資訊

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉武罕五路39號
  • 電話：0918-489669
  • 營業時間：10：00-17：00

武淵廟前廣場蔥油餅 位置資訊

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉富農路二段290號
  • 電話：0939-257252
  • 營業時間：12：00-18：00
  • 公休日：週二

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