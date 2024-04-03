宜蘭冬山美食武淵香腸伯，炭火飄香60年！
帶孩子來到武淵水火同源玩，就一同安排了開車只需兩分鐘的武淵香腸伯，來看香腸瀑布奇景，吃完一系列宜蘭小吃後，就有體力去大玩特玩了。
香腸伯很親切，還介紹我看香腸瀑布！真的很促咪，原先還要給我拍特寫，後來害羞只好作罷。
這裡的香腸還真便宜，一支30元七支200元，現場還能特製花生捲香腸，有興趣的朋友不要錯過唷！
內容目錄
武淵香腸伯 停車資訊
- 自行開車：google搜尋 武淵香腸伯即可。
- 停車場：可停車至武淵廟前廣場或路邊白線停車。
武淵香腸伯 香腸攤車
一來就看到香腸瀑布，之後才看到香腸伯，我覺得有點像香腸門簾了。
這裡的特色還有花生捲香腸，阿伯用料很大方，喜歡的記得一定要點阿！
使用炭火直烤的香腸，香味就是不同！
看到香腸攤就想起小時候的十八啦~
吃香腸就是要大蒜來提味，少一味就差很多！
被誰偷咬一口？是我啦！Sorry
香腸價位
武淵香腸伯 一串心
就在自家門口賣起的一串心。
宜蘭在地小吃：油豆腐包裹各式食材。
櫃子裡擺放了各式口味：雞胗、香腸、豬肝、鴨腸、豬頭皮、紅燒肉….等。
醬料必沾！
真的很便宜的宜蘭在地小吃，不管走到哪？都能看見一串心。
吃過一次就懂為何這麼受歡迎！醬料也是靈魂之一。
一串心 價位
- 均一價10元
武淵廟前廣場 蔥油餅
振興廟前廣場可以停車，假日來也聚集了許多美食小吃，可以當作休息站的概念。
其中蔥油餅生意最好，不免俗也買來吃吃看！
當天也有買紅茶來喝，味道覺得有點淡。
蔥油餅價位
一份45元，半煎炸方式的蔥油餅，不會太油膩！老闆相當自豪的蔥油餅，也有許多人慕名前來買。
蔥味還算濃郁，外酥內嫩的蔥油餅。
武淵香腸伯 位置資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉武罕五路39號
- 電話：0918-489669
- 營業時間：10：00-17：00
武淵廟前廣場蔥油餅 位置資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉富農路二段290號
- 電話：0939-257252
- 營業時間：12：00-18：00
- 公休日：週二