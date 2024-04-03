位在復興三路上三角窗店面外觀超顯眼。

小高已經吃遍高雄各港式燒臘便當店，最近看到格友分享才專程前來購買，這家「金禾港式燒臘店」開幕至今約半年時間，打著最美港式燒臘便當店闖出名號，短短半年Goole竟然可累積288則4.2顆星評論，今天下午1:20分前來很多便當已經賣完，因此僅能選擇剩下主菜與各位分享，品嚐覺得很美味定價稍微高些，假如要請小高Goole做評論，我可以給店家整體4.5顆星好評，是值得樂天小高推薦給您品嚐。

大門旁有設置外帶取餐窗口來服務顧客。

透明玻璃可觀賞廚師正在剁肉中，從這外型這位廚師年紀應該很年輕才對。

這是大門有點像是在香港茶餐廳的氛圍。

走入大門迎面是擠在櫃檯要點餐的顧客，正前方是店家的Logo很花俏超顯眼，Logo底下櫃子有熱湯供客人自取食用。

這些照片就是三角窗用餐空間的全景，裡面座位數量很多環境非常舒適。

大門旁隔著透明玻璃是店家的料理廚房，往裡看有便當的配菜拍照給各位參考，這裡餐點除了主菜之外，有三種配菜由店家自行供搭配給享用。

廚房旁是店家規劃成點餐與結帳櫃檯，不管內用或是外帶皆要來這裡排隊，櫃檯有告示在Goole5星好評送一瓶飲料（原來如此）。

櫃檯上有大張菜單供客人自取參考，菜單有分單拼、雙拼及三寶等分類，菜色品項很多可選擇定價有點偏高。

小高今天就外帶玫瑰油雞飯100元、三寶飯120元及燒鴨腿飯150元（限量）。

小高想吃的餐點基本已經銷售一空，退求其次就選擇這三樣與各位分享。

這是玫瑰油雞飯100元。

這便當份量十足使用專屬餐盒來裝盛，便當有三種配菜＋1顆滷蛋供享用，這三樣配菜有玉米、高麗菜及節瓜等，這三樣配菜都很新鮮爽口很好吃，米飯粒粒分明軟Ｑ真好吃 。

這玫瑰油雞焦黃色微甜鹹香軟Ｑ好吃，只是這雞肉肉質比較偏乾些真可惜。

這是燒鴨腿飯150元（限量）。

這些配菜都相同不再重複介紹。

這烤鴨腿有點烤過頭表面教皇，裡面肉質入味很軟Ｑ真好吃，奇怪這鴨腿表面比較乾柴些。

這是三寶飯120元。

這三寶飯僅剩下有油雞、叉燒及香腸供我搭配。

這香腸與油雞都有水準很好吃 。

這叉燒原來這些燒臘最好吃的主菜，這叉燒微甜鹹香很軟Ｑ多汁超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「金禾港式燒臘店」用餐空間很復古超舒服，服務親切，整體口感有水準定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐」。



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店家資訊：金禾港式燒臘店

地址：806高雄市前鎮區復興三路160號

營業時間：11:00–14:00, 16:00–20:00

電話：07-330-5757

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com