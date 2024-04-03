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高雄市前鎮區吃。高雄市｜前鎮區。「金禾港式燒臘店」號稱是高雄最美港式燒臘便當店，師承台北知名燒臘店的廚藝「金禾港

2024-04-03 15:50:09 樂天小高&樂天人生 人氣：119
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2416篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：金禾港式燒臘店
place高雄市前鎮區復興三路160號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在復興三路上三角窗店面外觀超顯眼。

小高已經吃遍高雄各港式燒臘便當店，最近看到格友分享才專程前來購買，這家「金禾港式燒臘店」開幕至今約半年時間，打著最美港式燒臘便當店闖出名號，短短半年Goole竟然可累積288則4.2顆星評論，今天下午1:20分前來很多便當已經賣完，因此僅能選擇剩下主菜與各位分享，品嚐覺得很美味定價稍微高些，假如要請小高Goole做評論，我可以給店家整體4.5顆星好評，是值得樂天小高推薦給您品嚐。

大門旁有設置外帶取餐窗口來服務顧客。

透明玻璃可觀賞廚師正在剁肉中，從這外型這位廚師年紀應該很年輕才對。

這是大門有點像是在香港茶餐廳的氛圍。

走入大門迎面是擠在櫃檯要點餐的顧客，正前方是店家的Logo很花俏超顯眼，Logo底下櫃子有熱湯供客人自取食用。

這些照片就是三角窗用餐空間的全景，裡面座位數量很多環境非常舒適。

大門旁隔著透明玻璃是店家的料理廚房，往裡看有便當的配菜拍照給各位參考，這裡餐點除了主菜之外，有三種配菜由店家自行供搭配給享用。

廚房旁是店家規劃成點餐與結帳櫃檯，不管內用或是外帶皆要來這裡排隊，櫃檯有告示在Goole5星好評送一瓶飲料（原來如此）。

櫃檯上有大張菜單供客人自取參考，菜單有分單拼、雙拼及三寶等分類，菜色品項很多可選擇定價有點偏高。

小高今天就外帶玫瑰油雞飯100元、三寶飯120元及燒鴨腿飯150元（限量）。

小高想吃的餐點基本已經銷售一空，退求其次就選擇這三樣與各位分享。

這是玫瑰油雞飯100元。

這便當份量十足使用專屬餐盒來裝盛，便當有三種配菜＋1顆滷蛋供享用，這三樣配菜有玉米、高麗菜及節瓜等，這三樣配菜都很新鮮爽口很好吃，米飯粒粒分明軟Ｑ真好吃

這玫瑰油雞焦黃色微甜鹹香軟Ｑ好吃，只是這雞肉肉質比較偏乾些真可惜。

這是燒鴨腿飯150元（限量）。

這些配菜都相同不再重複介紹。

這烤鴨腿有點烤過頭表面教皇，裡面肉質入味很軟Ｑ真好吃，奇怪這鴨腿表面比較乾柴些。

這是三寶飯120元。

這三寶飯僅剩下有油雞、叉燒及香腸供我搭配。

這香腸與油雞都有水準很好吃

這叉燒原來這些燒臘最好吃的主菜，這叉燒微甜鹹香很軟Ｑ多汁超好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「金禾港式燒臘店」用餐空間很復古超舒服，服務親切，整體口感有水準定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐」。


檢視較大的地圖

店家資訊：金禾港式燒臘店

地址：806高雄市前鎮區復興三路160號 

營業時間：11:00–14:00, 16:00–20:00

電話：07-330-5757

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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