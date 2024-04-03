泰國曼谷有許多好吃的小吃美食，Ruby一下飛機寄放好行李，

就到紅大哥水門雞飯近水門市場附近的分店吃當天的午餐。

紅大哥水門雞飯是連續三年榮獲米其林必比登美食推薦之一，

Ruby就抱著觀光客必吃的心態來吃這間店。

觀光客必訪的餐廳之一，所以有中文菜單別擔心喔，送餐出現了一個小插曲，

在台灣通常都畫正字，結果我們送餐店員看不懂，價格也都滿便宜的。

菜單也有附上有圖片的，真的是滿貼心的。

用餐的環境明亮乾淨，雖然是非用餐時間，店裡還是一樣高朋滿座。

點完餐就會先上一人一碗湯，味道喝起來應該是雞高湯，略微鹹。

還有一小盤的醬料，應該是拿來沾海南雞的醬料，味道蒜味薑味，

加上蔥的香氣，重口味的饕客應該會很喜歡。

每個桌上還有兩大罐醬料，一個是甜醬油另外一個是甜辣醬，

吃起來非常有泰式的味道，酸酸甜甜的開胃又下飯。





海南雙雞飯 $95

海南雞拚海南炸雞，飯的口感是粒粒分明，

旁邊有附上一塊是雞血，還有搭配生的小黃瓜。

海南雞飯 加大 $95

加大Ruby感覺就是飯量加多，海南雞的份量也有多一些，

可以淋上桌上的甜醬油或是甜辣醬，味道的層次會更加豐富喔。

蒜香辣豆腐 $89

干煸四季豆 $125





整體用餐的心得Ruby覺得價格算平價，餐點的份量也可以吃的很飽，

醬料把海南雞飯的味道提升許多，單吃的話稍嫌沒有味道，如果有經過可以來吃看看，

特地來吃就倒是不必了，以上是Ruby用餐的心得分享給大家參考一下囉~



【店家資訊】

👉紅大哥水門雞飯

🏠泰國 17 Chaloem Loke Bridge, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

☎️+66 2 251 5299

⏰AM09:00~PM21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤