必訪西門町餐酒館+1！

今天要來分享台北酒吧推薦，必點超經典奶酒，極具特色的各式調酒與美食料理

，朋友聚會、下班後與同事小酌都適合

在西門町的電影街附近藏著一家特別的酒吧【Westland Bar &Bistro】，招牌超級低調也不顯眼

，不仔細看還真的會錯過了呢，但據說是「調酒師們最愛的酒吧」

女孩們走吧 〜這週五好好放鬆喝一下吧！

超級低調的，不要懷疑，推開復古的黑色門後大膽的走進去就對了XD

Westland的格調較高，店內獨特的裝潢，樸素的裝潢帶著優雅的燈光，創造出一個溫馨且有格調的空間

店內不放一般夜店的電音或是流行音樂而是經典的爵士樂

這裡給人的感覺又不像一般喧鬧的酒吧一樣，有種喧鬧城市裡的世外桃源！

座位區有一般座位區、沙發區跟吧檯高腳椅區

坐吧檯的座位可以近距離看專業調酒師調酒也是餐酒館用餐的樂趣之一

Westland會定期進世界各地最新的烈酒，酒類藏品已多達300多種，客人亦可以請調酒師做專屬自己的特調

他們家聽說除了調酒厲害之外，每一道餐點也都很強，趕快來介紹一下吧！

除了美美的調酒以外還有融合各國料理的頂級美味佳餚，愛吃海鮮的人來他們家點海鮮料理準沒錯！

從晚餐時段開到隔日清晨，出餐到最晚餐酒館(出餐到4:00)，是西門續攤的好去處

現場看調酒師精心設計調酒非常有趣，根本就是味蕾與視覺的雙重享受

4。自製伯爵茶琴酒/貴妃荔枝香甜酒/百香果/澄萊姆汁/蜂蜜分子泡沫

來一杯意想不到的分子調酒！

聽起來好奇怪喔，什麼分子調酒，從來沒聽過耶…..

酒杯上堆滿泡沫，造型吸睛，具有如絲絨般的泡沫和綿密的口感，酒精度不高

伯爵茶的香氣很強烈，口感醇厚，清新百香果香氣外又有著煙燻木質般的尾韻

喝上一口，感受到了淡雅細緻的茶香，荔枝的果香也漸漸的出現，一種與眾不同的味道

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

13。椰子萊姆酒/香草/黑糖/鮮奶油/布丁雪糕

竟然還有一個超ㄉㄨㄞ的布丁雪糕，要不要這麼可愛啦〜

濃郁的奶香味加上甜甜的口感，口感溫順、香氣濃郁、甜而不膩

奶酒再搭配布丁雪糕，兩個願望一次滿足的甜蜜口感

這款調酒帶點大人風味的微醺感，奶茶控們必喝！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【奶香干貝燉飯】

超級超級香啊〜

一端上桌就聞到一股迷人的奶香撲鼻而來，而且干貝的大小幾乎快蓋住整個燉飯的範圍了

干貝的嫩度加上帶點淡淡的焦香，與魚子醬放入口中，便能在舌尖感受到鮮味的爆發！

米飯吸滿湯汁奶香濃郁米心有嚼勁，還有黃金魚子醬啵啵入口，我超喜歡

濃郁奶香在嘴裡流竄，配上海味鮮美的干貝，一次入口多層次口感

好久沒吃到這麼好吃的燉飯啦！

【西班牙大蒜蝦】

傳統西班牙美食沒想到竟然在這裡可以吃到

大蒜與橄欖油浸泡著粉紅色的蝦子，大蒜味超濃郁，每隻蝦都保有原本鮮甜與脆感〜

橄欖油中混入了蝦膏及蒜香，麵包沾上鮮美紅油，再配著彈牙的大蝦一起入口

，鮮香四溢醇厚口感 ，絕對是世界級的下酒菜無誤！

【日本鮮生蠔】

看看這超級肥美的生蠔，每顆都跟我的手掌一樣大，奢華級的口感

來自日本的生蠔，與其他生蠔相較之下，口感清脆鮮甜、海味豐富，且大小適中

擠上檸檬汁，清爽開胃風味，入口瞬間大海的鮮甜湧上舌尖，那滋味真是讓人陶醉！

【川麻白醬松阪豬】

烤的松阪豬肉，軟嫩不柴，佐以味道強烈的川麻白醬，簡直人間美味〜

入口時清爽無比肉質還保有脆度多汁，香氣在口中餘韻不絕，每一口都非常滿足

很適合當下酒菜，搭配調酒感覺更棒！

5。自製香片茶琴酒/甜香艾酒/接骨木花/蘋果/澄清萊姆汁/煙燻肖楠木

這種會燒起來的調酒真的好酷！

氣孔朝下，將中間放滿煙燻肖楠木屑的木蓋正放於酒杯上，透過持續的火焰燃燒

，所產生的煙可透過杯內氣孔快速往內噴出，讓煙霧充滿杯中

煙燻的肖楠木氣味真的很香〜

調酒融合了木質調的深邃煙燻肖楠木的香氣，煙霧縈繞整體喝起來是輕鬆的酒感

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

7。金賓波本威士忌/爆米花/澄清萊姆汁/焦化奶油/自製氣泡

上面的爆米花裝飾很可愛餒〜

喝起來竟然有爆米花的香氣和甜，會忘了自己是在喝調酒咧

看是爆米花、吃是爆米花、喝也是爆米花的味道，味真的很妙

口感喝起來溫順且香香甜甜，很適合少女喝呢！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

小珊珊碎碎念：

台北夜生活能去哪裡？

西門餐酒館絕對是姐妹微醺之夜的好選擇！

臺北城最西的美食美酒據點，不論是一人獨酌或是朋友們聚會狂歡，在Westland都能有最棒的體驗

不只好吃更好拍，能滿足想喝酒的口腹之慾，美味的餐點更能療癒身心，推薦給大家，真的是很棒的餐酒館

【店家資訊】：

Westland_西門店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/westlandtaipei/

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/westland.taipei/

營業時間：平日18:00-04:00；週五、周六18:00-05:00

電 話：02-2375-7776

地 址：108台北市萬華區漢口街二段117號

分店資訊

Dobar_北車店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/dobar162taipei

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/dobar162/

營業時間：平日18:00-01:30；週五、周六18:00-02:30

電 話：02-2558-0276

地 址：108台北市大同區長安西路162號

Dobar_士林店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/dobar1521

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/dobar1521/

營業時間：平日18:00-01:30

電 話：0989859611

地 址：108台北市士林區大東路15-21號"

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