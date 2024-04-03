每每到桃園這個地方走走時，常會繞到一處「77藝文町」逛逛，

裡面是以日式的木作建築所構築的小型文創園區 。

近期也漸漸地有一些店家開幕，

而在鄰近之處總有一所中心吸引著胖達的目光，

來到此處總會聽到不少類似上課的聲音與滿滿食物的香味!

今天胖達在閒逛後就起意來探訪這間「桃園市婦女培力中心」。

*中心名稱與建築物顏色有點相似~還滿容易被忽略的喔!

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis 理念

一進來除了原本有想要用餐之外，也抱持著對這間中心的好奇，

詢問一下裡面的相關人員後，很快地~有一位熱心的邱先生來幫胖達裡裡外外的介紹一番~~!

從介紹中了解到，婦女培力中心主要協助比較弱勢的婦女，

作為進入正式職場前的能力栽培，目前中心以餐飲為主的技職訓練，

屆時可透過中心再轉介給各式餐飲場所。

*現場也有提供紙本資訊

婦女培力中心為政府透過租借場地來設立，

並提供師資來規劃出非常多的課程，

讓想要就業的民眾可以找到適合自己的方向，並透過低廉的價格來做學習。

而這些內容在「就業服務網」都有課程可以參考喔!

有些課程甚至全部堂數上完還會返還學費呢！

*胖達當天去適逢咖啡課程，整場上課氣氛歡樂~還可以動手實作~感覺超讚!!

婦女培力中心旁邊也有著很好的腹地，適合做各式的發展，

而邱先生為已培訓的婦女們有一展長才的機會，

更是善用這整個空間規劃出週六市集(預計113/4/13號後開始)，

提供免費設攤的機會給符合資格的報名者，

並透過這一次又一次的市集活動推廣這邊的知名度，

帶給更多人知道這裡是可以幫助需要幫助的你們。

*圖片取自桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis FB粉絲團

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis 安家實物銀行

另一個胖達覺得針對弱勢家庭超級友善的服務!

那就是這裡設有「安家實物銀行」，這些物資提供給有各種情況的家庭，

例如：低收入戶、身心障礙、因故無法就業等等，

由里長開發證明並由社工評估給予點數，點數即可兌換物資。

每個月會經由社工重新評估再重新發放喔！

目前桃園市約有20個以上的安家實物銀行提服務喔!

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis 環境介紹

早上9點至下午2點為婦女培力中心的主要供餐時間，入內會有60元低消喔!

不過2點後會因姊妹們下班將不供餐，且環境改為半開放式空間並取消低消。

其中有一處為圖書區，裡面的書籍有與桃園圖書館合作且每四個月換一次書。

整體空間寬敞明亮，當天胖達剛好有遇到咖啡課程，

課程開始之後整間滿溢著咖啡香氣，

當天用餐的地方胖達則選在鄰近窗邊的吧檯區，可以欣賞到美美的戶外風景。

*餐具與水杯皆自取喔!

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis 菜單

一看到菜單令胖達最驚訝的莫過於是價格，普遍略低於市區的定價，

而在旁的邱先生說道是因為這邊有部分的成本是由政府補助，

所以將省下來的費用回饋在菜單的價格上面，聽著就覺得超讚~!!!

餐點種類有提供「簡餐」、「義大利麵」、「燉飯」、「沙拉」、

「甜點」、「咖啡」、「各式飲品」。最後胖達點了~

「奶油培根白醬燉飯」換成焗烤並升級B套餐

加選了「姊妹特調」、「奶酪」與加購「蜂蜜烏龍茶」來嚐嚐。

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis 餐點

焗烤奶油培根白醬燉飯

餐點上桌是滿滿的焗烤起司香~!焗烤燉飯上有著玉米筍、青花菜、南瓜作為點綴，

利用川燙的烹煮讓水份保留完整，入口多汁；飯裡拌有白醬、洋蔥丁、培根，

搭配焗烤吃起來非常鹹香，飯也絲滑好入口，培根的煙燻風味，

也讓一起入口的白醬飯風味更加濃郁。

蘑菇濃湯

非常濃郁但不會太稠 ，喝起來非常滑順、菇味也相當明顯；

湯裏頭用料豐富不僅有秀珍菇還放了不少玉米、馬鈴薯、洋蔥&麵包丁。

姊妹特調

採用當季水果做成的氣泡飲，胖達當天喝到的應該是紅石榴混搭柑橘系的水果風味~

喝起來酸酸甜甜~且未拌開之前也有著很美的漸層~是款網美系的飲品。

蜂蜜烏龍茶

烏龍茶中加入一點蜂蜜，去除了烏龍茶本身帶有的苦澀，

並賜予了一絲甜蜜與茶香的留存。

*點熱飲可以回沖2~3次喔!

奶酪

奶香濃郁，口感綿密順口，入口會再迸發出一股甜味。

梅子番茄

醃製的番茄，入口酸甜多汁~超解膩~~。

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis 結語

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis這邊除了提供美味的餐點之外，

最棒的就屬那有著豐富資源提供給弱勢婦女與家庭等等，

讓人處低谷或不遇之時有個溫暖的港口避避風雨，

等待起風時再一次的乘風破浪。

桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis當姊妹們的靠山!!

胖達透過這篇短短的文章~

分享一個充滿溫暖與資源的地方給更多需要的人知道啦~~!!

名稱: 桃園市婦女培力中心-桃姊妹taosis

地址: 桃園市桃園區民權路69號

電話: 03-336-9222

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