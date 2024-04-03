2024-04-03

今天女王要跟大家介紹一家，讓你在忙碌輕鬆享受健康美食的新秘境，這家輕靚美健康餐盒不僅提供了各種美味又健康的輕食便當，還有口味獨特的高酵蔬果拿鐵，多樣化的美食便當也是讓它一開幕就超有人氣的原因，現在就讓女王帶大家去探訪這間新店吧!

⏏文章摘要

輕靚美在哪裡?

地址：新北市新店區中正路537號

營業時間： 週一至週五 AM 10:00-PM 19:00

訂購電話：02-86675099

輕靚美健康餐盒位於新北市新店最熱鬧的中正路上，店面外觀非常請清爽亮眼，女王一到訪時店內就已經擠滿了許多人潮，門市對面就有公車站牌，附近還有停車場，對通勤族來說族真的非常方便~



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輕靚美｜健康飲食新潮流

首先讓我們先帶來看看輕靚美店內的環境。輕靚美店內空間為半開放式的空間，提供了少數的內用座位，整體餐點以外帶為主。店內除了有各種便當餐盒外最有名的就是，使用了來自喬治亞高加索山的原瓶進口高酵蔬果拿鐵，擁有豐富的營養和多種認證，以及不添加糖分或濃縮劑的製程，更是讓許多人一試成主顧的原因~

輕靚美輕食便當介紹

除了美味的飲品，輕靚美輕食便當。每一道便當都是精心設計，結合了清淡與營養均衡的概念製成，除了堅持不使用任何添加劑外，每到餐點都是主廚精心烹製的，而且使用蔬果高湯烹煮的各種美食也是店內招牌，現在就讓女王繼續替大家分享店家的招牌餐盒吧!



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鮮味水煮鯛魚便當

這款鮮味水煮鯛魚便當絕對是一道讓人回味無窮的美食享受。首先，鯛魚肉質鮮嫩，入口即化，帶著淡淡的海味，而使用蔬果高湯水煮後的魚肉保持了豐富的水分，口感十分濕潤，絕不會有一絲乾柴的感覺，配搭主廚獨家調製的各種新鮮蔬菜，清爽而不油膩讓整個便當更顯清新美味~

對了! 輕靚美健康餐盒 的每個都是4菜1糖心蛋的配搭整個菜色真的非常豐富，光用看的就流口水拉~

黑胡椒水煮雞胸便當

黑胡椒水煮雞胸便當散發著濃郁的胡椒香氣，每一口都充滿了雞肉的鮮嫩和多汁。雞胸肉經過低溫水煮後保持了肉質的細嫩，搭配著黑胡椒粒，辛香而不過辣，讓人回味無窮。 品嚐這份黑胡椒水煮雞胸便當，彷彿是一場對味蕾的挑戰之旅。濃厚的胡椒香氣和鮮嫩多汁的雞肉交織出完美的口感，吃上一口就讓人難以忘懷~清爽又美味的好選擇!

輕靚美健康餐盒精心挑選了黃金比例的黑米與白米，絕妙的平衡紫米與糙米的乾硬口感，讓您在品嚐時享受到口感與營養的完美平衡。黑米的加入更是為此餐盒增添了豐富的營養。加上黑米口感很Q，味道香甜，粒粒分明，真的是營養又好吃阿~



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鮮味水煮花枝便當

輕靚美的健康餐盒種類達到了10種左右，因此平常常見的牛豬雞都可以輕鬆點到，而且就連市面上不常見的美食在這也能吃的到，像這款鮮味水煮花枝便當就散發著芬芳的海洋，每一口都充滿了花枝的鮮甜和彈牙的口感，口感清爽宜人，品嚐這份花枝便當，彷彿是一場對海洋的味蕾之旅~喜歡清爽的海味美十的人一定要試試看喔!

對了!除了品嚐美味便當輕靚美 高酵蔬果拿鐵 更是到訪店內必喝的健康飲品，像女王當天就品嚐到了柳橙以及青蘋果風味的蔬果汁，那由喬治亞高加索山製作的高酵蔬果拿鐵每一罐都裝著純淨的蔬果清香，風味自然清爽，吃完便當後來上一杯可以說是最完美的配搭，今天的下午茶不要再喝飲料啦!來罐高酵蔬果拿鐵就對啦~

輕靚美菜單&門市優惠活動

文章女王也準備了超多輕靚美優惠給大家，有興趣的人一定要把它們收藏起來喔~

開幕期間凡購輕食便當，獲贈高酵蔬果拿鐵再贈小包堅果乙包。 加入官網LINE送$50折價券。 週一免運日-訂購2個餐盒一公里內外送免運費。 週三會員日-會員升級全顆溏心蛋。 週五寵粉日-會員點數兩倍贈。

※以上資訊皆有時效性，以官方資訊或現場為主。

2024新店美食推薦(新北美食推薦)

如果身為新店人的你想找個可以吃到健康又豐富的餐點美味，輕靚美健康餐盒 絕對會是你的好選擇~ 最後文末女王就把這間2024新店美食推薦(新北美食推薦)給大家，這的美味程度吃過後絕對不會讓你失望的喔! PS: 若有員工便當 、會議便當、活動便當的需求也可以聯絡輕靚美呦~

輕靚美健康餐盒資訊

官網：輕靚美健康餐盒

粉專： 輕靚美

LINE: https://lin.ee/k2ZjqOH

地址：新北市新店區中正路537號

營業時間：週一至週五 AM 10:00-PM 19:00

訂購電話：02-86675099