小澄市精誠店｜春橙好日子。金黃澄凍勇闖精彩｜5款柳橙凍飲新推熱映｜台中手搖飲推薦

小澄市｜春橙好日子。金黃澄凍勇闖精彩
暖陽輕輕灑落，轉眼步入四月春神來了，氣候也逐漸回暖，鮮果大師小澄市也早早開始為初夏解暑做準備，特以金黃色的鮮採柳橙來勇闖精彩，
將鮮甜柳橙與沁涼茶飲用心結合，澄凍還咬的到果肉超juicy，四月消暑的最佳解！
小澄市｜茶飲環境
位於精誠路上的小澄市，將當季鮮果與純粹茶飲玩轉出自然好風味，也是米最愛的果感系茶飲(尤其芒果盛產季，肯定來報到！
小澄市陪著粉粉迎接春回大地的四月，此季節盛產的金黃色水果早已個個蓄勢待發！
以小農新鮮直送的甜香柳橙為主角，自製超Q甜澄凍，並針對其水果風味特性，選擇適合的配角與回甘醇茶，新創了五款超沁涼的澄凍茶香，
奔放的果感與香氣，直爽的化解艷陽熱氣！台中好喝手搖飲底加！
運氣好的話，還會看到可愛愛小店長威士忌(WhiWhi），對你使出萌萌大眼放電攻擊～
➤ 為讓粉粉欣賞用料，特以玻璃杯拍攝，門市販售均以紙杯盛裝喲
小澄市｜菜單MENU
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(取自 小澄市 官方)
小澄市｜茶飲介紹
◍━━ 澄凍果茶飲━━◍
▎澄凍翠玉綠｜＄45
將柳橙的自然清香，結合鮮爽綠茶，果甜之中漫著宜人茶香，
澄凍還咬得到爆汁果肉，這應該可以直稱果肉凍了吧，超好吃！
▎澄凍香檸綠｜＄59
梅子和綠茶，就是對經典永存的長青組合，
梅子的酸甘漸化於嘴，結合上清新綠茶香與比讚多汁澄凍，好愛這股酸甘d
▎澄凍柳橙綠｜＄79
個人很愛這一杯，綠茶雅香mix鮮榨柳橙汁，再倒滿juicy彈QQ的澄凍，
超精彩的橙上加橙與果感鮮甜，內心高溫已降了好幾度
▎澄凍鮮奶綠｜＄69
當柳橙撞上奶綠，輕酸柔甜組合整個很溫柔，果香與柔滑牛乳意外也頗速配
▎澄凍甘蔗檸檬｜＄75
將甘蔗甜與檸檬酸取得極好平衡，
配上咬得到果肉顆粒與Q感的多汁澄凍，就愛這味自然輕生活
小澄市｜店家資訊
- 小澄市台中精誠旗艦店
- 評分： / 4.2
- 地址：403台灣台中市西區精誠路192號( 地圖 )
- 電話：04 2320 0051
- 營業時間
星期一: 10:00 – 22:00,
星期二: 10:00 – 22:00,
星期三: 10:00 – 22:00,
星期四: 10:00 – 22:00,
星期五: 10:00 – 22:00,
星期六: 10:00 – 22:00,
星期日: 10:00 – 22:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
▎官方：小澄市
▎Facebook｜Instagram
┺ 澄凍限時熱映中
小澄市｜門市地圖
🔍 全台門市：點我
🍊 小澄市大里成功店
電話：04-24969021
地址：台中市大里區成功路417號
營業時間：10:00-22:00/無公休
🍊 小澄市大里大明店
電話：04-24822338
地址：台中市大里區大明路246號
營業時間：10:00-20:00/無公休
🍊 小澄市台中烏日店
電話：04-36092288
地址：台中市烏日區中山路一段520號
營業時間：10:00-22:00/無公休
🍊 小澄市草屯碧山店
電話：049-2303511
地址：南投縣草屯鎮碧山路158號
營業時間：10:00-22:00/無公休
🍊 小澄市三民熱河店
電話：07-3220120
地址：高雄市三民區熱河一街385號
營業時間：10:00-22:00/無公休
🍊 小澄市芬園社口店
電話：049-2511528
地址：彰化縣芬園鄉彰南路四段81號
營業時間：10:00-22:00/無公休