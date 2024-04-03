小澄市精誠店｜春橙好日子。金黃澄凍勇闖精彩｜5款柳橙凍飲新推熱映｜台中手搖飲推薦

小澄市｜春橙好日子。金黃澄凍勇闖精彩

暖陽輕輕灑落，轉眼步入四月春神來了，氣候也逐漸回暖，鮮果大師小澄市也早早開始為初夏解暑做準備，特以金黃色的鮮採柳橙來勇闖精彩，

將鮮甜柳橙與沁涼茶飲用心結合，澄凍還咬的到果肉超juicy，四月消暑的最佳解！

小澄市｜茶飲環境

位於精誠路上的小澄市，將當季鮮果與純粹茶飲玩轉出自然好風味，也是米最愛的果感系茶飲(尤其芒果盛產季，肯定來報到！

小澄市陪著粉粉迎接春回大地的四月，此季節盛產的金黃色水果早已個個蓄勢待發！

以小農新鮮直送的甜香柳橙為主角，自製超Q甜澄凍，並針對其水果風味特性，選擇適合的配角與回甘醇茶，新創了五款超沁涼的澄凍茶香，

奔放的果感與香氣，直爽的化解艷陽熱氣！台中好喝手搖飲底加！

運氣好的話，還會看到可愛愛小店長威士忌(WhiWhi），對你使出萌萌大眼放電攻擊～

➤ 為讓粉粉欣賞用料，特以玻璃杯拍攝，門市販售均以紙杯盛裝喲

小澄市｜菜單MENU

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(取自 小澄市 官方)

小澄市｜茶飲介紹

◍━━ 澄凍果茶飲━━◍

▎澄凍翠玉綠｜＄45

將柳橙的自然清香，結合鮮爽綠茶，果甜之中漫著宜人茶香，

澄凍還咬得到爆汁果肉，這應該可以直稱果肉凍了吧，超好吃！

▎澄凍香檸綠｜＄59

梅子和綠茶，就是對經典永存的長青組合，

梅子的酸甘漸化於嘴，結合上清新綠茶香與比讚多汁澄凍，好愛這股酸甘d

▎澄凍柳橙綠｜＄79

個人很愛這一杯，綠茶雅香mix鮮榨柳橙汁，再倒滿juicy彈QQ的澄凍，

超精彩的橙上加橙與果感鮮甜，內心高溫已降了好幾度

▎澄凍鮮奶綠｜＄69

當柳橙撞上奶綠，輕酸柔甜組合整個很溫柔，果香與柔滑牛乳意外也頗速配

▎澄凍甘蔗檸檬｜＄75

將甘蔗甜與檸檬酸取得極好平衡，

配上咬得到果肉顆粒與Q感的多汁澄凍，就愛這味自然輕生活

小澄市｜店家資訊

小澄市台中精誠旗艦店

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：403台灣台中市西區精誠路192號( 地圖 )

電話：04 2320 0051

營業時間

星期一: 10:00 – 22:00,

星期二: 10:00 – 22:00,

星期三: 10:00 – 22:00,

星期四: 10:00 – 22:00,

星期五: 10:00 – 22:00,

星期六: 10:00 – 22:00,

星期日: 10:00 – 22:00

星期一: 10:00 – 22:00, 星期二: 10:00 – 22:00, 星期三: 10:00 – 22:00, 星期四: 10:00 – 22:00, 星期五: 10:00 – 22:00, 星期六: 10:00 – 22:00, 星期日: 10:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官方：小澄市

▎Facebook｜Instagram

┺ 澄凍限時熱映中

小澄市｜門市地圖

🔍 全台門市：點我

🍊 小澄市大里成功店

電話：04-24969021

地址：台中市大里區成功路417號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍊 小澄市大里大明店

電話：04-24822338

地址：台中市大里區大明路246號

營業時間：10:00-20:00/無公休

🍊 小澄市台中烏日店

電話：04-36092288

地址：台中市烏日區中山路一段520號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍊 小澄市草屯碧山店

電話：049-2303511

地址：南投縣草屯鎮碧山路158號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍊 小澄市三民熱河店

電話：07-3220120

地址：高雄市三民區熱河一街385號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍊 小澄市芬園社口店

電話：049-2511528

地址：彰化縣芬園鄉彰南路四段81號

營業時間：10:00-22:00/無公休