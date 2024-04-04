#88元就可以看電影！https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #超危險警探

劇情：羅伊（羅素克洛 飾）是一名退休的失憶警探，有天因神祕女子的到訪，重新面對一樁含冤的謀殺舊案，隨著羅伊找回事實的真相，腦中的記憶也逐漸明朗，原來真正的真兇大魔王竟然是……

#超危險警探改編自熱銷全球的犯罪小說 #鏡之書，羅素克洛飾演藉失憶警探，和在片中飾演學者精通五國語言的凱倫吉蘭有精彩對手戲，隨著造訪案件中的當事人都覺得大家疑似嫌疑犯，重新發現真相，原以為抓住的是真兇，卻是他想遺忘的過去！

雖然電影寫的是警探，但不是豪華動作片，用燒腦的片段故事去發掘真相，除了色字頭上一把刀，也能說做好人看情況，對待朋友適可而止，才是保護自己最好的方式！

燒腦的 #超危險警探，4月3日（三）全台上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #超危險警探

祝福好人一生平安

#精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=C1raY_DKN0A&t=22s

GaragePlay FB： https://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IG： https://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

文章標籤