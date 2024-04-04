30年老字號MIT床墊桃園蘆竹開分店！

慶開幕買床送乳膠按摩護頸枕～

床墊都是台灣工廠製作，展示區有多種床墊試躺，乳膠長纖獨立筒床、益生菌床墊、冰晶絲涼感獨立筒床墊、超導石墨烯獨立筒床墊、乳膠竹炭獨立筒床墊…等，甜甜價天然乳膠獨立筒床，5尺才8888元賣完就沒有啦！獨立筒床10年保證、無毒環保，還榮獲ISPA國際睡眠協會認證～

床在這裡床墊專賣店-桃園門市在哪？

床在這裡全台有兩間門市！台中店在西屯區離逢甲商圈約10分鐘車程，桃園新開幕的蘆竹店，在蘆竹南山路二段上，離好市多、台茂購物中心約5分鐘車程，門口就有免費停車場～

地址：桃園市蘆竹區南山路二段230號

聯絡電話：03-3528036

營業時間：11:00~19:00

公休：週二、週三

現在大家手機電腦滑一滑！都是電商平台網購方便，食衣住行都可以上網下單買，但床墊一定要親自試躺，才能找到適合自己的床墊～

飯店品質！工廠價格

床墊保證都是台灣工廠自己製作！用的原料都是SGS認證材料，台灣環境較潮濕，會讓床墊老化，現場貨量有限，都是接到訂單開始製作，不用擔心床墊都放很久，加上工廠自己有物流配送，可以快速出貨，還有售後服務保證～

通過️SGS認證且無毒環保

榮獲ISO9001國際品質管理

ISPA國際睡眠協會認證

現場有多種床墊可選擇！門市大姐也好熱情！不會強力推銷，大姐說床墊有偏硬、偏軟、適中，每一張都試躺看看才知道哪張適合自己，更重要的是價格透明，每張床都有立牌價格，門市大姐還會介紹每一張床墊特色～

什麼是舒適層？

經過解說才知道！為什麼高級飯店床墊特別好睡！原來是乳膠、記憶膠上方有一層加厚的舒適層，床墊裡加了乳膠層或爆破爆棉，可支撐身體床墊更舒適，床墊太薄無法支撐身體，睡起來容易腰痠背痛，25公分以上的床墊睡起來最舒服～

門市大姐還拿出獨立筒給我們看！床墊都使用台灣中鋼高碳鋼獨立筒，六環半強化承重力，可適應身體輪廓、減輕壓力點～

床在這裡皆通過無甲醛、無毒材質，加上專利透氣設計，床墊還通過SGS認證、ISPA國際睡眠協會肯定～

確定購買床墊前一定要先確認！床墊尺寸是否與床架相符！

牆面優惠折上折看起來好划算！床＋床頭＋床架現折3000元，還送市值2100元的寢具商品～

牆面有一整面合格檢驗報告！

HERE系列床墊與龍馬名床都是台灣知名品牌！床墊結合兩間床墊優勢，推出多種款式尺寸選擇，床墊買一個就能睡很久！依照個人使用習慣， 床墊使用年限因人而異，傳統彈簧床墊年限約5到8年，乳膠床墊或獨立筒床墊，至少可用8年、10年以上，Here系列床墊直接15年保固～

乳膠長纖獨立筒床

店長私心推薦！表面觸摸起來好舒服！TENCEL天絲面料柔軟又親膚，躺起來好舒適，郭先生再多躺五分鐘，可能就會睡在這，乳膠床柔軟彈性適中，躺下去可感受到良好支撐點，床墊透氣性佳，特別涼爽舒適，睡眠質量不好的朋友，可以躺看看店長私心推薦～

右下角是台灣職業棒球選手“彭政閔”電繡簽名！有關注中華職棒的朋友一定都認識～

床墊邊車縫上各種認證標！像是長纖獨立筒、ISO9001與SGS認證、ISPA國際睡眠協會標誌，床墊材質100%棉、羊馬毛天然纖維組合，面料耐用、抗皺、好護理～

購買此床墊！除了送雙人乳膠枕！還加碼送龍馬防水透氣保潔床包，床包採親膚棉料，床包鬆緊設計不易滑動～

Here8型軟透氣益生菌床墊

這款床墊好竟然是益生菌床墊？經過門市介紹才知道，表布是用比利時益生菌防蟎表布！

每隔一段時間我的除蟎機就要出動，益生菌可阻止蟎蟲繁殖，我就不用那麼頻繁出機啦！床墊有616顆獨立筒，床墊偏軟有彈性，較適合喜歡側臥睡覺的人～

HERE5型冰晶絲涼感獨立筒床墊

怕熱朋友可考慮冰晶絲涼感床墊！冰晶絲是一種涼感纖維，夏天一躺上去好舒服，冰晶絲面料可以降低體溫，面料要定期清潔與保養，表面用吸塵器或軟毛刷清理即可，中鋼蜂巢式長纖獨立筒加上1公分乳膠高度，躺起來軟硬度適中～

HERE3型超導石墨烯獨立筒床墊

怕冷朋友很適合超導石墨烯！觸感舒服特別溫暖！加上台灣中鋼的高碳鋼獨立筒， 30公分超厚的舒適層！邊角有掀角式拉鍊，打開來就能看到舒適內層，高密度釋支撐性好，來躺躺看就知道～

Top One 乳膠竹炭獨立筒床墊

角落這張Top One 乳膠竹炭獨立筒床墊很推！面料是高磅頂級針織表布超舒服，中鋼2.3線徑獨立筒加上泰國乳膠，竹炭泡棉與A8頂級軟料泡棉，所以支撐性非常好，很適合高大型的朋友，睡久依舊軟適中，有預算朋友可考慮一下這張～

涼伴豆 天然乳膠獨立筒床

這張是門市大姐推薦！很多年輕人喜歡這款，外表四方格造型獨一無二，床墊採用Wincool高分子涼感布，涼爽透氣性高，摸起來有一種絲柔滑感，加上天絲表布有防蟎抗菌功效，很多人一睡就回不去，當然床墊還是要自己來躺躺看啦～

後方床頭片除了美觀時尚！躺坐看電視滑手機也很有支撐感，床頭片也都是台灣工廠製作～

為了找到適合床墊！睡躺、手壓、彈跳什麼都要試看看！稍微跳耀可感受床墊支撐度～

現場床墊都是工廠價折扣！剛好看到甜甜價天然乳膠獨立筒床，5尺才8888元賣完就沒有啦！床墊至少要躺個8年、10年以上，適合自己最重要～

買床就送 天然乳膠按摩護頸枕

天然乳膠按摩護頸枕很好躺！拱形可支撐頭頸部，讓脊椎對齊，郭先生試躺完，繼續用雙手做回彈測試，差點拿一顆叫我結帳，現場天然乳膠按摩護頸枕都是非賣品啦！買床就送啦～

現代房型較小！傳統床頭櫃很佔空間，床頭片更適合現代人，有絨布與貓抓皮材質， 與各種顏色可選喔～

喜歡有質感的朋友適合選絨布，面料柔軟又舒適，懶人推薦貓抓皮，耐抗刮耐用好清潔，我個人偏好貓抓皮～

台灣工廠直營品質有保證！買床一定要親自躺看看，躺個幾分鐘到10分鐘，換個睡姿繼續躺一下，感受一下床墊舒適支撐性，門市大姐人很nice，會依個人需求介紹適合床墊，有任何疑問都能諮詢，推薦給想要買換床墊的朋友，現在慶開幕買床就送天然乳膠按摩護頸枕～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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床在這裡 床墊專賣店

【桃園 門市資訊】

【台中 門市資訊】

地址：台中市西屯區福雅路401號

聯絡電話：04-24615881

營業時間：11:00~19:00

公休：週二、週三

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