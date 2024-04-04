台中鐵板燒推薦邑鐵板燒。30年鐵板燒老店師傅都沒換過刀功一流，雙人套餐6種主餐一次滿足，飲料無限暢飲。

邑鐵板燒 在哪裡?

地址：台中市東區大智路63號

電話： 04 2221 6462

營業時間：平日11:30-14:30 17:00-21:00、例假日或國定假日11:30-21:00

這間30年老店邑鐵板燒位在台中火車站附近東區大智路上，紅通通的招牌非常醒目，從火車站走路五分鐘就能到，後面就是LaLaport，可以搭車到火車站，吃完好吃的鐵板燒就去逛街很方便，另外如果開車來附近也很多停車場歐。也有特約停車場可以折抵，文末會介紹停車資訊。

邑鐵板燒 環境

店內環境乾淨明亮，店內總共23個位子，都是可以看師傅表演的傳統鐵板燒座位，來吃鐵板燒有一大部分就是來享受專業的鐵板燒師傅現炒完可以現吃，熱騰騰的超美味。

邑鐵板燒 介紹

邑鐵板燒從1993年開店，到現在已經31年歷史，真的是老店呢，邑鐵板燒很特別的是，店家對食材十分有信心，每天從建國市場採購新鮮的海鮮跟肉品，老闆娘還會去買當天新鮮的青菜，這麼多年來都堅持這樣的品質真的很用心。

重點鐵板燒師傅都是從高級鐵板燒餐廳出來的，30幾年都是原班人馬鐵板燒師傅都沒換過，都跟著店家一起搬家，元老級的師傅刀工都超厲害，切肉的手速之快的，這樣老顧客來就能吃到回味的鐵板燒味道。且師傅都很有禮貌，菜炒完都會主動詢問客人會不會太鹹太淡，口味上有沒有需要注意或調整的地方，會盡量做到客製化的服務，讓客人來都有種很親切很被重視的感覺。

值得一提的是，發現店家有使用奶油跟蒜片耶，都很重成本的食材，用奶油也會讓食材增添香氣與風味，難怪吃起來就是跟別家不一樣，有一種平價卻高級的享受，那個蒜片真的太好吃了。配牛排跟雞腿排都超搭。

邑鐵板燒 菜單

邑鐵板燒菜單在這，平日低消160元，假日低消200元，鐵板燒套餐均附白飯、玉米濃湯、青菜、豆芽菜、飲料無限暢飲、甜點，最便宜的套餐只要200元歐，雙主餐225元起也真的很划算，如果兩個人來建議點雙人套餐，這樣六種店內主打的肉品海鮮都可以一次滿足。

套餐主菜皆可單點歐。想要再來一份甜點也可以另外加點。

邑鐵板燒 雙人套餐$930

我們點了一份雙人套餐，雙人套餐有6種主餐，包含菲力牛排、香煎雞排、鮮蝦、比目魚、花枝、鮮蚵，6種主餐一次滿足真的很可以，再搭配兩份青菜、兩碗白飯、兩碗玉米濃湯，還有冬瓜茶無限暢飲。飯後還有甜點香蕉、芋頭二選一，然後再另外單點店內主打的A5黑毛牛排，真的超級豐盛，兩個人吃很飽。

邑鐵板燒 雙人套餐菲力牛排

菲力牛排真的超級軟嫩，帶長輩來吃也沒問題，且要幾分熟都可以跟師傅說，師傅很好溝通，可以依照客人喜好調整，師傅也會主動詢問要幾分熟，邑鐵板燒的牛肉都是七分熟甚至全熟都還是一樣軟嫩真的很強大。菲力也是肉質最軟嫩的部位，幾乎沒有脂肪跟筋，肉質十分細膩。

牛排一定要搭配蒜片一起吃，蒜片酥脆好吃，整個口味大大升級，且沒有太多的調味，就是煎好後簡單加個鹽搭配蒜片就超好吃。

邑鐵板燒 雙人套餐鮮蚵

這個鮮蚵真的很大顆肥美，數量大約有10顆左右滿大器的，表皮煎得微焦脆讓鮮蚵有鐵板的香氣，之後再跟洋蔥、蔥、辣椒一起拌炒，真的很新鮮又好吃，超級下飯的一道。

邑鐵板燒 雙人套餐雞排

雞排部分真的是一整塊的去骨雞腿排，外皮煎得金黃酥脆看就好吃，雞腿排有兩種吃法，套餐雞排可以選擇要香蒜雞腿排或蜜汁雞腿排二擇一，我們選的是香蒜雞腿排，如果你喜歡雞皮較酥脆的建議選香蒜，如果你喜歡有點醬汁提味可以選蜜汁，兩種都很不錯。雞腿排份量也很大，切出來也是整整一大盤，本身雞腿排就很大隻，很真材實料。

香蒜雞腿排當然就是配著蒜片吃囉，雞皮超酥脆，雞腿肉超軟嫩，真的很完美，會想為了這個雞腿排再訪。雞腿排最重要的就是注意煎的火侯，表皮要酥脆但不能燒焦、雞腿肉要保持鮮嫩，不能太乾，師傅都有做到，真的很厲害。

邑鐵板燒 雙人套餐 鮮蝦、比目魚

鮮蝦的部分都已經去殼了超級貼心耶，不用剝殼就是讚，且沒有因為先去殼肉質就變乾，蝦肉還是很Q，比目魚表皮也是煎的微酥脆，但肉質還是保持鮮美可口，邑鐵板燒的海鮮部分點都不輸肉品，滿厲害的。如果有選擇障礙就直接點雙人套餐全部都吃的到。

邑鐵板燒 雙人套餐 花枝

邑鐵板燒的花枝最讓我驚艷，可能平常在外面常吃到花枝太乾或太硬，這間完全不會，本來想說切這麼大塊會不會不好咬，我真的多慮了，完全不會呢，一咬就斷非常軟嫩，但還是保有花枝本身的Q彈，這個鐵板燒功夫真的了得，也是先把花枝煎過後再加洋蔥、蔥、辣椒下去拌炒，微辣的口感很對味。

我覺得雙人套餐裡的四種海鮮都很出色耶，真的會選不出來哪個最厲害，小孩子才做選擇，我通通都要，雙人套餐點起來就全部吃的到，且這些食材在外面比較有裝潢的鐵板燒一個人都要破千了。這裡一個人只要465元就能吃到六種主餐，真的CP值很高耶。

邑鐵板燒 A5黑毛和牛$395

再來是店內主打的A5黑毛和牛，聽老闆娘說這塊牛肉很費工夫，要先切掉多餘的肥肉，保留最精華最好吃的部分，所以這樣的肉很珍貴，A5和牛油花分布均勻，口感柔軟細緻，肉質鮮甜，原本肉就呈現偏紅色，沒有加多餘的調味料，搭配蒜片吃就很美味。

且這樣的優質肉品即使煎到全熟也還是軟嫩的唷，這對於很多不敢吃半熟牛肉的人真的很適合，喜歡吃三分五分七分也可以跟師傅說唷，都可以隨時調整，這就是鐵板燒的好處。

邑鐵板燒 白飯、玉米濃湯

湯品是我愛的玉米濃湯耶，邑鐵板燒的玉米濃湯也下了功夫，都是自己做的，放入炒過的麵粉口感更加滑順濃郁，真的很好喝，白飯是用濁水溪的一等米，食材都不馬虎呢，用心給推。

邑鐵板燒 青菜

青菜部分一般是提供高麗菜跟豆芽菜各一份，但如果你有其中一樣菜不喜歡，可以跟店家詢問換第三種當日青菜，通常是炒空心菜，這點還滿貼心的耶，但當日青菜也是數量有限，因為是老闆娘當天去買的，如果前面客人已經換完就沒有囉。

不得不說我超喜歡他的高麗菜，因為有用奶油下去炒真的超級超級香，豆芽菜感覺也跟外面不太一樣，有鐵板的香氣十分清脆爽口，店家好像還有一罐獨門醬料，讓食材更美味，如果敢吃辣真的要加一點辣美味加倍。

邑鐵板燒 甜點

只要點套餐就會有甜點二選一唷。飯後甜點有我愛的煎香蕉耶，每次去吃鐵板燒都好期待會有這道甜點，這間竟然有，真的很合我意，煎芋頭也滿特別，芋頭十分綿密，搭配甜甜的蜂蜜一起吃，有幸福的感覺，最後用甜點收尾真的很滿足。

邑鐵板燒 飲料無限暢飲

店內有提供冬瓜茶無限暢飲，也有提供水唷，有些長輩不喝飲料也有熱水可以喝，我們年輕人就是一直續杯冬瓜茶，甜度適中，加上我們有吃辣，需要一點甜甜的飲料來解辣，冬瓜茶也是店家自己煮的唷。

今天整個吃下來覺得食材真的很優秀，有一種相見恨晚的感覺，明明是老台中人怎麼都沒發現這家好吃的鐵板燒，沒有太多的裝潢，但食材都很頂，有機會可以去吃看看，吃一次就愛上。

邑鐵板燒 停車場資訊

近來食安問題備受矚目，發現店家投保資料都掛在牆上，還有定時有衛生檢驗都是優質，大家可以放心的用餐，另外停車場部分，周邊有不少收費停車場，其中有配合的特約停車場是昶穎停車場，平日消費滿600元可以折抵一小時，假日消費滿1000元可以折抵一小時，如果有開車來的話可以參考唷。以上分享給大家。

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此篇文章與邑鐵板燒合作